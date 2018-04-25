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«Ямал СПГ» помог «Новатэку» увеличить квартальную выручку

Ведомости
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Выручка «Новатэка» в I квартале 2018 г. выросла год к году на 16% до 179,4 млрд руб., EBITDA за этот же период увеличилась на 11,9% до 76,3 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании по МСФО. «Новатэк» связывает рост этих показателей с запуском завода «Ямал СПГ», а также с ростом цен на углеводороды и газ.

«Новатэк» – один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Запущенный в декабре 2017 г. «Ямал СПГ» стал первым в России проектом, поставляющим газ на экспорт и не имеющим при этом прямого отношения к «Газпрому».

В конце марта «Газпром» отправил министру энергетики Александру Новаку письмо с предложением провести анализ влияния поставок с проекта «Ямал СПГ», рассказывали источники «Ведомостей». Незадолго до запуска первой очереди завода «Газпром» уже говорил о своих опасениях, что поставки с него могут привести к конкуренции на европейском рынке.

Как отгружали первую партию сжиженного газа «Ямал СПГ»

Технологии
Новости

Amazon отказался помогать Роскомнадзору блокировать Telegram

Ведомости
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Контакты Роскомнадзора с Amazon по ситуации, связанной с блокировкой мессенджера Telegram, пока не привели к положительным результатам. Об этом говорится в сообщении ведомства. Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин считает, что причины такого состояния дел - политические.

«Роскомнадзор продолжает рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления Telegram ip-адресов для работы мессенджера в России в нарушение решения суда», - поясняется в сообщении. На данный момент «взаимодействие с Google становится более конструктивным, начат предметный диалог», уточнили в ведомстве.

25 апреля Роскомнадзор совместно с РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий) провел встречу с представителями IT-бизнеса по вопросам, связанным с исполнением решения суда о блоикровке Telegram.

«Обязанность прекратить создавать технические условия для функционирования Telegram в России возложена не только на Роскомнадзор, но на иные лица, в том числе хостинг-провайдеров», - говорится в сообщении.

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Политика
Новости

Оппозиция Армении выдвинула своего лидера на пост премьер-министра

Ведомости
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Оппозиционная фракция «Елк» выдвинула своего лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

Пашиняна изберут премьером страны, если за него проголосуют 53 из 105 депутатов парламента. У правящей Республиканской партии 58 мест, у оппозиционных «Царукян» и «Елк» - 31 и 9 соответственно. Еще 7 мест у «Дашнакцутюн» – эта фракция сегодня сообщила, что вышла из коалиции с правящей Республиканской партией Армении.

В среду в Ереване возобновились акции протеста, которые возглавляет Пашинян. Демонстранты потребовали ухода из власти всех представителей правящей партии. Предыдущие акции протеста, которые идут с начала апреля, привели к снятию с должности премьер-министра Сержа Саргсяна и назначению исполняющим обязанности премьера его однопартийца Карена Карапетяна.

В Ереване возобновились протесты

Технологии
Новости

Игорь Артемьев не поверил в успех блокировки Telegram

Ведомости
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Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев не верит в успешную блокировку на территории России мессенджера Telegram. Он сожалеет по поводу сложившейся ситуации вокруг блокировки и ее последствий для других интернет-ресурсов, но не может воздействовать на нее, передал «Интерфакс».

«Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха», - сказал Артемьев.

Он уточнил, что блокировка сторонних ресурсов не входит в компетенцию ФАС и не рассматривается ведомством.

По словам Артемьева, если что-то делать, то надо делать это до конца. Необходимо советоваться с экспертами. «Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом», - сказал Артемьев. «Мы не Китай, который закрылся. Такая модель возможна, но вряд ли ее кто-то хочет... Сама эта история, ее течение наносит большой очень ущерб», - констатировал он.

Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о немедленной блокировке Telegram на территории России. Через три дня Роскомнадзор направил операторам информацию об ограничении доступа к мессенджеру. 17 апреля адвокаты Telegram обжаловали блокировку мессенджера.

Спустя неделю Telegram остается доступным для российских пользователей, однако переодически работает с перебоями.

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Бизнес
Новости

Руководитель ФАС допустил появление «Роснефти» среди акционеров НМТП

Интерфакс/Ведомости
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Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев допустил появление «Роснефти» среди акционеров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП).

«И, конечно же, я думаю, что акционеры там [в НМТП] появятся другие, это вопрос времени. Либо "Транснефть" расширит, потому что она там льет, либо "Роснефть", потому что ей нужен этот порт: она на экспорт поставляет огромное количество, и ей просто нужно иметь свою инфраструктуру, чтобы просто не грабили на проходе», - сообщил Артемьев журналистам после расширенного совещания ФАС в Ялте.

По мнению Артемьева, группа «Сумма» «нагло» управляла НМТП, чем дискредитировала практику частного управления стратегическими объектами.

«Эта вся история с Новороссийским портом меня очень огорчает, потому что вот эти собственники не послушались нас, они работали в долларах, подняли в разы тарифы на перевалку, грабили наших селян и трейдеров зерновых, контейнеровозы. Мы штраф гигантский им начислили, чтобы они задумались, два раза у президента обсуждалось, президент им сказал: «Что вы делаете?». Жалобы на них подали «Русснефть», «Роснефть», не слабые партнеры, а они плевать на все хотели: «Мы все суды выиграем, мы все вопросы в судах решаем, гуляйте, мы будем делать, как мы хотим». А теперь, чем кончилось, вы знаете», - сказал Артемьев.

На этой неделе «Роснефть» назвала частью кампании по дезинформации и «провокацией пресс-службы «Транснефти» «слухи» о переговорах «Роснефти» о покупке доли в НМТП, принадлежащей «Сумме». По мнению нефтедобывающей компании, «Транснефть» собиралась приобрести у группы «Сумма» актив по цене, «в несколько раз превышающей его стоимость при приобретении».

«Сумма» и «Транснефть» на паритетных началах владеют 50,1% НМТП через кипрский Novoport Holding, у Росимущества - 20%. В начале года совладелец группы «Сумма» миллиардер Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли «Транснефти», сделку одобрила ФАС. После покупки доли «Суммы» «Транснефть» должна была контролировать 60,6% НМТП (отдельно «Транснефть» через «дочку» «Транснефть-сервис» контролирует еще 10,5% компании).

￼После ареста в конце марта Зиявудина Магомедова и его старшего брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, по обвинению в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества «Транснефть» приостановила сделку.

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Бизнес
Новости

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал направить на дивиденды 50% прибыли по МСФО

Ведомости
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Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2017 г. в размере 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Об этом говорится в пресс-релизе «Роснефти».

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6,65 руб. на акцию. С учетом выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2017 г. в размере 3,83 руб. на акцию акционеры получат 10,48 руб. на акцию. Это половина от консолидированной прибыли компании за прошлый год, уточняется в сообщении. По итогам 2016 г. компания выплатила 5,98 руб. на акцию, всего на выплаты было направлено 35% чистой прибыли компании по МСФО.

Годовое общее собрание акционеров компании состоится 21 июня. Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет компании за 2017 г.

Ранее министр Антон Силуанов направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву. В нем он предупредил о рисках недополучить в бюджет до 204 млрд руб. дивидендов госкомпаний, что составляет более 50% от плана на 2018 г. «Ведомости» ознакомились с содержанием письма.

В письме утверждается, что одной из причин возможного срыва бюджетного плана могут быть промежуточные дивиденды за первое полугодие 2017 г. «Роснефти», «Транснефти» и «Роснефтегаза». «Роснефть» перечислила в бюджет 40,6 млрд из прибыли за первое полугодие 2017 г., но половина этой суммы осталась у «Роснефтегаза», отмечает Силуанов. Министр попросил Медведева инициировать внеочередные собрания акционеров этих компаний, чтобы они заплатили промежуточные дивиденды за первое полугодие 2018 г. При этом выплаты должны быть не меньше, чем годом ранее.

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Политика
Новости

Партия «Дашнакцутюн» вышла из коалиции с правящей партией Армении

Ведомости/ТАСС
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Коалиционный партнер правящей Республиканской партии Армении - партия «Дашнакцутюн» объявила о выходе из парламентской коалиции.

«Уверены, что сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно в рамках конституции и закона. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы объявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции», - отмечается в заявлении партии. Руководители партии считают, что Национальному собранию Армении следует избрать премьера, который будет пользоваться поддержкой народа.

Сейчас фракция «Дашнакцутюн» располагает семью мандатами в 105-местном парламенте. Для вступления премьера в должность необходимо, чтобы за него проголосовали 53 депутата. Сейчас у оппозиционных сил (партии «Елк», «Блока Царукян» и движения «Дашнакцутюн») 47 голосов.

Сегодня в Ереване возобновились акции оппозиции: лидер протестов Никол Пашинян требует отстранения от власти всех членов Республиканской партии. Также появились позднее опровергнутые сообщения об отставке исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна.

17 апреля парламент Армении, контролируемый Республиканской партией, избрал экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, но уже 23 апреля он был вынужден уйти в отставку после многодневных акций протеста оппозиции. Исполняющим обязанности премьера был назначен однопартиец Саргсяна, первый вице-премьер Карапетян.

В Ереване возобновились протесты

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Бизнес
Новости

Структура «ВСМПО-Ависмы» увеличила долю в «Русгидро» с 3 до почти 6%

Ведомости
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ООО «Авитранс», на 100% принадлежащее «ВСМПО-Ависма», увеличило долю в «Русгидро» с 3,066 до 5,9565%. Об этом говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.

У кого была приобретена доля, в сообщении не уточняется. Сделка состоялась 16 апреля.

В начале апреля «Авитранс» выдвинул в совет директоров «Русгидро» двух кандидатов – гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина и председателя правления «Башнефти» Андрея Шишкина.

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Технологии
Новости

Xiaomi решила ограничить рентабельность устройств перед IPO

Интерфакс
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Китайский производитель смартфонов и гаджетов Xiaomi пошел на необычный шаг перед IPO, при котором рассчитывает на оценку в $100 млрд, пишет Financial Times.

Речь идет о «бессрочном ограничении чистой рентабельности для всей линейки устройств на уровне 5%», говорится в сообщении компании.

Тем самым Xiaomi, которая продает себя как «китайская Apple», сигнализирует о ставке на прибыль и выручке от сервисов и приложений, отмечают эксперты. Кроме того, текущая чистая рентабельность компании существенно ниже 5%. По данным Counterpoint Research, в III квартале прошлого года Xiaomi заработала лишь $2 с каждого устройства. Bloomberg оценивает среднюю стоимость устройств примерно $200, то есть чистая рентабельность составила всего 1%.

Для сравнения: Apple и Samsung, цены на устройства которых существенно выше, заработали соответственно $151 и $31 на каждом отгруженном смартфоне, а лидер китайского рынка Huawei - $15.

Xiaomi близка к подаче заявки на листинг в Гонконге. Кроме того, она собирается разместить депозитарные расписки для инвесторов в материковом Китае. IPO компании может стать крупнейшим с размещения Alibaba на $25 млрд в 2014 г. - все будет зависеть от того, какую долю акций Xiaomi выставит на продажу.

Китай в обозримом будущем ждет целая череда многомиллиардных IPO: о выходе на открытый рынок говорят также сервисы вызова такси Didi Chuxing и Meituan Dianping, онлайн-ритейлер Melishuo и несколько других компаний.

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Технологии
Новости

«Медиалогия» оценила сокращение просмотров Telegram-каналов за неделю блокировки

Ведомости
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Количество просмотров Telegram-каналов с 16 по 23 апреля сократилось на 76,5%, такие данные приведены на сайте «Медиалогии».

«На 23 апреля топ-100 каналов потеряли 23%... На 23 апреля в общем количестве просмотров доля топ-100 каналов выросла до 24%», - отмечается в сообщении. Среди входящих в топ-100 Telegram-каналов аудиторию потеряли каналы о развлечениях, музыке, юморе, путешествиях, хобби, пишет компания. По сравнению с днем начала блокировки количество просмотров у таких каналов снизилось от 30 до 50%. «Меньше других пострадали новостные каналы (падение до 25%)», - говорится в исследовании.

«Количество просмотров общественно-политических и бизнес-каналов варьировалось, в некоторые дни превышало количество просмотров в день начала блокировки, устойчивых лидеров не выявлено», - утверждается в сообщении.

«Медиалогия» проводила исследование с 16 по 23 апреля. При его подготовке проанализированы данные 158 000 Telegram-каналов, активных за последние три месяца.

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Бизнес
Новости

ФАС запретила называть «Краснодарским» чай из других регионов

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что слово «Краснодарский» можно использовать только для чая, который вырастили в одноименном регионе. Это следует из сообщения службы.

ФАС обнаружила на российском рынке «чайный продукт» под названием «Краснодарский», который представляет собой смесь чаев – они не выращены в одноименном крае. Это нарушает закон о защите конкуренции, обращает внимание антимонопольная служба. ФАС выдала предписание производителю – «Объединение «Краснодарский чай».

Антимонопольное ведомство уточняет, что проверка началась после заявления «Мацестинской чайной фабрики Константина Туршу», которая также производит чай «Краснодарский». Теперь ФАС начала проверку в отношении этой компании тоже из-за признаков аналогичного нарушения, отмечается в сообщении.

Бизнес
Новости

Росавиация продлила срок ограничения на полеты «Саратовским авиалиниям»

Ведомости
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Росавиация продлила ограничения сертификата на полеты авиакомпании «Саратовские авиалинии» до 30 мая, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора перевозчика Игоря Натыкана.

«В настоящее время заявка по снятию ограничений рассматривается Росавицией. Управлением транспорта и безопасности полетов заявка рассмотрена без замечаний», - отметил он.

16 апреля авиакомпания подала в Росавиацию заявку на снятие ограничений. После крушения в феврале самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье Росавиация провела внеплановую проверку перевозчика. По результатам проверки служба ограничила срок действия сертификата эксплуатанта до 27 апреля.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

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