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«Ямал СПГ» помог «Новатэку» увеличить квартальную выручку

Выручка «Новатэка» в I квартале 2018 г. выросла год к году на 16% до 179,4 млрд руб., EBITDA за этот же период увеличилась на 11,9% до 76,3 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании по МСФО. «Новатэк» связывает рост этих показателей с запуском завода «Ямал СПГ», а также с ростом цен на углеводороды и газ.

«Новатэк» – один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Запущенный в декабре 2017 г. «Ямал СПГ» стал первым в России проектом, поставляющим газ на экспорт и не имеющим при этом прямого отношения к «Газпрому».

В конце марта «Газпром» отправил министру энергетики Александру Новаку письмо с предложением провести анализ влияния поставок с проекта «Ямал СПГ», рассказывали источники «Ведомостей». Незадолго до запуска первой очереди завода «Газпром» уже говорил о своих опасениях, что поставки с него могут привести к конкуренции на европейском рынке.

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