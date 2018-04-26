Один из танкеров «Ямал СПГ» получил повреждения
Один из танкеров арктического класса Arc7, перевозящий сжиженный природный газ проекта «Ямал СПГ», получил небольшое повреждение, сообщил финансовый директор «Новатэка» Марк Джетвей в ходе телефонной конференции.
«Пять танкеров ледового класса в работе, <...> еще 10 сейчас строятся, один из Arc7 танкеров "Борис Вилькицкий" имеет небольшое повреждение его модуля Azipod и будет направлен в сухой док для ремонта», – сказал Джетвей (цитаты по «Интерфаксу»). Танкеру разрешили доставить еще одну партию СПГ в сопровождении ледокола, он вернется к нормальной работе после завершения ремонта.
Ранее первый зампред правления «Новатэка» Александр Фридман сообщал, что завод «Ямал СПГ» в мае проведет плановые профилактические работы на первой технологической линии, запущенной в декабре 2017 г.
«Ямал СПГ» строит на базе Южно-Тамбейского месторождения первый в России частный завод по сжижению природного газа тремя очередями, мощность каждой из которых составит 5,5 млн т в год.
Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), французская Total (20%), китайская CNPC (20%) и китайский фонд «Шелковый путь» (9,9%).