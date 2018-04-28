Siemens выкупит у Alstom долю в «Трансмашхолдинге»
Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила замену иностранного стратега в «Трансмашхолдинге» – французской машиностроительной компании Alstom на германский концерн Siemens, сообщил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
«Компания Siemens приобретает акции компании Alstom и замещает их в качестве миноритарных акционеров, которые имеют блокирующий пакет», – сказал Артемьев (цитаты по ТАСС). В результате германская компания получит долю во входящих в «Трансмашхолдинг» Тверском вагоностроительном заводе, Брянском машиностроительном заводе и Коломенском заводе.
«Трансмашхолдинг» является крупнейшим в России производителем железнодорожной техники. Он объединяет 17 заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы, тепловозы, вагоны, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование. Единственным акционером холдинга является Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой принадлежит Alstom. Остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.
В России у Siemens и группы «Синара» с 2010 г. под Екатеринбургом работает совместное предприятие «Уральские локомотивы», производящее скоростные поезда «Ласточка».
В сентябре прошлого года Siemens и Alstom договорились о слиянии подразделений железнодорожного машиностроения для создания крупнейшего в Европе производителя поездов. В обмен на передачу предприятий по производству подвижного состава и сигнального оборудования Siemens получит более 50% в объединенной компании.