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Руководитель «Натали турс» объяснил проблемы туроператора успехами сборной России

Финансовые проблемы «Натали турс» во многом связаны с успешным выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу, заявил гендиректор туроператора Владимир Воробьев в интервью РБК.

По его словам, компания фиксирует падение продаж с середины апреля, в первую очередь оно затронуло европейские направления. «Проблемы с продажами и с ликвидностью в компании обострились после начала чемпионата мира по футболу, когда успехи российской сборной стали приводить к тому, что большее количество россиян предпочитало оставаться в России и, по нашей оценке и по оценке наших коллег, дополнительное падение продаж составило более 40%», – рассказал Воробьев.

В частности, проблемы у «Натали турс» возникли с испанским партнером. Поскольку Испания является одним из ключевых направлений для компании, это вызвало панику у других партнеров «Натали турс», объяснил Воробьев.

Ожидая сокращения продаж в период чемпионата мира по футболу, «Натали турс» заранее сократила чартерную программу примерно в два раза, однако даже оставшиеся путевки не удалось реализовать с прибылью, указывает Воробьев.

Другой причиной финансовых проблем «Натали турс» Воробьев назвал ослабление рубля, которое не способствует выезду российских туристов за границу.

В среду, 4 июля, Воробьев объявил, что «Натали турс» аннулирует и забронированные, и оплаченные туристические путевки. Он объяснил это «негативной информацией» о компании, из-за которой партнеры один за другим отключают «Натали турс» от обслуживания.

В прошлую пятницу «Натали турс» информировала турагентства об отмене чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Туроператор не мог выплатить деньги отелям, которые забронировал, рассказал «Ведомостям» знакомый с менеджерами компании человек.

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