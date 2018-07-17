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Чемпион России по футболу нашел нового экипировщика

«Under Armour Россия», подразделение американского производителя спортивной одежды и экипировки Under Armour Inc., совместно с партнером в России «Востокинвест» объявили о долгосрочном партнерстве с футбольным клубом «Локомотив» (Москва). Соглашение о техническом спонсорстве вступает в силу уже в июле.

В мае «Локомотив» впервые за 14 лет выиграл чемпионат России по футболу. «Локомотив» – первая футбольная команда в России, которая будет сотрудничать с Under Armour: в Российской футбольной премьер-лиге были представлены Adidas, Nike, Puma, Kappa и Joma. Прежним экипировщиком «Локомотива», контракт с которым заканчивается в июле, был Adidas.

Under Armour полностью обеспечит экипировкой игроков основного и молодежного составов, женской команды, а также «Казанки» и академии «Локомотива». «Игроки получат одежду, обувь, аксессуары и снаряжение, а также товары connected fitness», – говорится в сообщении.

«Мы очень рады сотрудничеству с таким крупным игроком на рынке спортивной экипировки и уверены, что болельщики по достоинству оценят качество новой формы. Мы убедились в ее высоких стандартах качества, оценили стиль. Уже ждем, когда же наша команда продемонстрирует обновку на поле, это станет запоминающимся моментом. Верим, что вместе с новым партнером добьемся новых высот», – заявил гендиректор ФК «Локомотив» Илья Геркус. ­

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