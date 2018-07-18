Новости
Бизнес
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Акционеры Alstom одобрили слияние с Siemens

Ведомости
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Большинство акционеров французской Alstom одобрили слияние с немецкой Siemens. Об этом говорится в сообщении первой компании.

Объединенная компания будет называться Siemens Alstom. Закрытие сделки планируется в первом полугодии 2019 г., однако ее должны одобрить антимонопольные органы.

Siemens и Alstom договорились объединить свои мощности по производству поездов в сентябре 2017 г. Годовая выручка новой железнодорожной компании может составит 15,3 млрд евро, следует из прогнозов сторон. Планируется, что 50% капитала Alstom будет принадлежать Siemens, в обмен немецкая компания передаст в совместное предприятие свои мощности по производству поездов и сигнализационного оборудования.

В России Alstom владеет 33% крупнейшего производителя локомотивов – «Трансмашхолдинга», Siemens принадлежит 50% его конкурента – «Уральских локомотивов». Немецкий концерн также занимался разработкой поездов «Ласточка» и скоростных «Сапсанов», а Alstom – составов «Аллегро», курсирующих между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

Как турбины Siemens оказались в Крыму

Недвижимость
Новости

Мэрия заявила о планах строительства более 50 млн кв. м недвижимости за пять лет

Интерфакс
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В ближайшие пять лет в Москве предполагается ввести в эксплуатацию 51 млн кв. м недвижимости различного назначения, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В течение ближайших пяти лет будет построен и введен в эксплуатацию 51 млн кв. м недвижимости различного назначения, включая 20,5 млн кв. м жилья», — заявил М. Хуснуллин в среду на Московском урбанистическом форуме.

Ранее сообщалось, что каждый год в Москве вводится около 7,5-8 млн кв. м недвижимости.

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Политика
Новости

Памфилова обратилась к генпрокурору из-за нарушения избирательных прав Шестуна

Ведомости
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что обратилась в прокуратуру Москвы с просьбой предотвратить нарушение конституционных прав арестованного главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который жаловался на препятствия со стороны руководства СИЗО при выдвижении его кандидатуры на новый срок. Поскольку никакой реакции на обращение, по ее словам, не последовало, она переадресовала запрос генпрокурору Юрию Чайке.

«Я надеюсь, что Генпрокуратура среагирует оперативно», - сказала Памфилова. Она напомнила, что сжатые сроки избирательной кампании требуют более быстрой реакции, чем это формально предусмотрено законодательством.

Шестун был арестован 14 июня по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Сам чиновник обвинения опровергает и считает дело заказным. Несмотря на арест, он намерен участвовать в выборах на пост главы Серпуховского района, которые пройдут 9 сентября.

Его представители и адвокаты ранее подали в избирком документы для его выдвижения. Однако пакет документов для регистрации не полон: в нем нет нотариальной доверенности от имени Шестуна на право представления его интересов как кандидата - начальник СИЗО, где находится Шестун, отказался заверить доверенность, сославшись на необходимость получить разрешение у следователя, а следователь разрешение не дал.

В среду пресс-секретарь Шестуна сообщила, что его переводят в СИЗО «Лефортово». Он известен как «изолятор ФСБ», и доступ туда для всех, кроме представителей следствия, чрезвычайно труден: даже адвокат Шестуна сможет попасть туда через неделю, в то время как прием документов на регистрацию завершается 27 июля.

Бизнес
Новости

На Украине запретят чрезмерные бонусы в госкомпаниях

Ведомости
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Кабинет министров Украины принял решение ограничить предельный размер бонусов и вознаграждений топ-менеджерам государственных компаний, передает «Интерфакс-Украина».

«Я предлагаю запретить выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Я считаю, что зарплаты, премии должны быть достойными. Но что касается жадности, чрезмерности, я такого поддержать не могу», – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Он поручил министерству экономического развития и торговли подготовить соответствующий документ, в котором будет определен предельный размер дополнительных выплат.

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выплат сотрудникам «Нафтогаза» больших премий за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Наблюдательный совет «Нафтогаза» объявлял о решении выплатить 41 сотруднику премии на общую сумму $46,3 млн, что составляет около 1% от размера выигрыша.

Самые щедрые и самые экономные компании

Политика
Новости

Арестованного главу Серпуховского района переводят в СИЗО «Лефортово»

Ведомости
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Арестованного по подозрению в превышении должностных полномочий главу Серпуховского района Александра Шестуна переводят в СИЗО «Лефортово», сообщила его пресс-секретарь Влада Русинова. По ее словам, информация поступила от начальника СИЗО-5 Дениса Папуша: под этим предлогом он отказался в среду пустить к Шестуну адвоката и нотариуса.

Таким образом, серпуховскому главе снова не удалось оформить доверенность, дающую ему возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы района. Ранее начальник СИЗО отказался заверить доверенность, сославшись на необходимость получить разрешение у следователя, а следователь разрешения не дал. «После заявления председателя ЦИК Эллы Памфиловой и посещения Шестуна председателем СПЧ при президенте Михаилом Федотовым Папуш пообещал, что разрешит зайти нотариусу для оформления доверенности на выборы, – говорит Русинова. – Очевидно, что фокус с переводом был выдуман специально».

Изолятор «Лефортово» формально входит в систему ФСИН, но известен как «изолятор ФСБ», и доступ туда для всех, кроме представителей следствия, чрезвычайно затруднен: даже адвокат Шестуна сможет попасть туда через неделю, в то время как прием документов на регистрацию завершается 27 июля. Вот как описывает обстановку в «Лефортово» адвокат Иван Павлов, который сейчас защищает обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан:

«Изолятор – не регионального, а федерального подчинения, а также имеющий тесные связи с ФСБ. В нем до сих пор существует незаконная практика требования от адвокатов получать у следователя разрешение для встречи со своим подзащитным.

Кроме того, вместимость этого СИЗО – около 200 человек: лиц, обвиняемых в особо тяжких преступлениях против госбезопасности и т.п., чьи дела в большинстве своем расследуются и рассматриваются в атмосфере секретности, вдали от общественного контроля, в условиях благоприятных для произвола.

На 200 арестантов в этом СИЗО отведено пять следственных кабинетов, в которых заключенные могут встречаться со своими адвокатами. Всего пять кабинетов! На целых 200 человек.

Адвокаты, желающие встретиться со своим подзащитным, вынуждены проходить унизительную процедуру жеребьевки. Пропускная способность СИЗО такова, что в среднем всего девять заключенных в день имеют возможность встретиться со своими защитниками. Кроме того, частенько к арестантам наведываются следователи, которые пользуются преимуществом перед адвокатским людом при размещении в кабинетах для встреч. И тогда пропускная способность снижается. Например, сегодня пришли несколько следователей, и к своим подзащитным смогли прорваться только три адвоката. Четвертого адвоката пропустили в самом конце дня, и он мог пообщаться со своим подзащитным всего 10 минут».

Политика
Новости

Саратовские власти рассказали о судьбе лаборатории из «дела Скрипалей»

Ведомости
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Лаборатория Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в упраздненном закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Шиханы Саратовской области продолжит свою работу, сообщили «Интерфаксу» в региональном министерстве промышленности.

«До конца 2018 г. и с начала 2019 г. лаборатория как работала, так и будет работать по контрактам Минпромторга России. Речь идет о переработке промышленных отходов на производственных мощностях лаборатории», – указали в ведомстве.

Накануне президент Владимир Путин упразднил с 1 января 2019 г. саратовское ЗАТО «Шиханы». В региональном министерстве по делам территорий «Интерфаксу» уточнили, что с начала 2019 г. из закрытого города с особым статусом Шиханы станут открытым.

Газета The Times писала, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым в английском Солсбери в начале марта были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производилось в российском военном институте в Шиханах. По данным издания, информация о месте производства яда была озвучена британской стороной на специальном брифинге для представителей стран-союзников. О том, что в этой лаборатории группа специалистов работала над синтезированием «Новичка», также говорил работавший в ней профессор Леонид Ринк. Помимо Скрипалей от «Новичка» в Великобритании также пострадали Чарли Роули и Дон Стрерджес, в результате отравления последняя скончалась.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Бизнес
Новости

Компания Игоря Чайки начала продавать российскую косметику в Китае

Ведомости
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Компания ООО «Русский экспорт», основателем которой является младший сын генпрокурора Игорь Чайка, начала продавать российскую косметику в Китае. Об этом сам Чайка рассказал РБК.

В основном это бренды Natura Siberica и Teana, уточняет РБК. С мая 2018 г. компания продала в Китае косметики почти на $300 000.

«Русский экспорт» работает на китайском рынке под брендом Dakaitaowa, что переводится как «открой матрешку». Компания уже продает в Китае продукты питания из России: шоколад, пиво, квас, водку, мед и др.

В Китае пользуется спросом косметика Natura Siberica, а также другие бренды компании, например, «Бабушка Агафья», рассказывал «Ведомостям» владелец брендов Андрей Трубников: «Народ тащит нашу косметику в чемоданах через Благовещенск. В Китае в интернете ее очень много».

Самые богатые сотрудники Генпрокуратуры и их супруги

Политика
Новости

Госдепартамент США выплатил $77 000 гольф-клубу Трампа в Шотландии

Ведомости
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Правительство США заплатило более $77 000 шотландскому гольф-клубу американского президента Дональда Трампа, где он находился перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Reuters. Таким образом, официальный визит Трампа в Европу, вероятно, принес доход его бизнес-империи, отмечает агентство.

Документы, с которыми ознакомилось агентство, свидетельствуют о том, что американский госдеп, который обычно организует президентские поездки за границу, с апреля перевел компании Трампа SLC Turnberry Ltd более $77 000. Эта компания владеет курортом, включающим «гостиничные номера для VIP-поездок».

Опрошенные агентством эксперты и бывшие правительственные чиновники отметили, что Трамп не предоставил гарантий, что не получает прямой прибыли от своих действий в качестве президента. Пресс-служба американского внешнеполитического ведомства отказалась комментировать эту информацию, официальные лица Белого дома также не ответили на просьбу агентства о представлении комментариев.

Трамп завершил рабочую часть своего визита в Соединенное Королевство 13 июля. Там он, в частности, принимал участие в саммите НАТО. Затем американский лидер провел выходные в свободном режиме в Шотландии на территории собственного гольф-клуба Trump Turnberry. Там президент США также готовился к встрече в Хельсинки с российским президентом, которая состоялась 16 июля.

Трамп впервые встретился с Елизаветой II

Бизнес
Новости

Продажи Swatch достигли рекордного показателя за три года

Ведомости
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Выручка Swatch за первое полугодие 2018 г. выросла на 14,7% до 4,27 млрд швейцарских франков, чистая прибыль за этот же период увеличилась на 66,5% до 468 млн франков. Об этом говорится в сообщении компании.

Это лучшая выручка компании за три года, уточняет Bloomberg. Продажи выросли во всех регионах, отмечает Swatch. По прогнозам компании, второе полугодие 2018 г. обещает дальнейший рост.

Результаты Swatch подчеркивают восстановление швейцарской часовой промышленности после многолетнего спада, пишет Bloomberg. По данным агентства, в последнее время даже недорогой сегмент, который страдал от конкуренции со стороны Apple Watch, демонстрирует признаки восстановления. Потребители хотят реальных ценностей – не только материальных, но и реальных, говорится в сообщении Swatch. Компания отмечает, что в мире появляется новый тренд, противоположный к «товарному потребительству» (когда вещь быстро теряет ценность) и возрастает интерес к поддержанным и винтажным товарам.

10 компаний, отличившихся во время войны и работающих по сей день

Политика
Новости

Профсоюзам согласовали митинг в Москве против повышения пенсионного возраста

Ведомости
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Администрация парка «Сокольники» согласовала заявку движения «Гражданская солидарность» на проведение 18 июля публичной акции на территории, отведенной под Гайд-парк. Об этом сообщается на сайте парка.

Заявленная тема мероприятия: «Митинг против повышения пенсионного возраста». Акция пройдет с 19.00 до 21.00 мск. Согласованное число участников – до 1000 человек.

Площадка для проведения публичных мероприятий в парке «Сокольники» находится на территории Зеленого театра и вмещает до 1500 человек.

Заявка на проведение митинга против повышения пенсионного возраста была подана 3 июля. Среди организаторов были представители Конфедерации труда России, «Справедливой России», КПРФ, «Яблока», «Гражданской солидарности».

Они предлагали два варианта маршрута шествия, которое должно было завершиться митингом на проспекте Сахарова или на Суворовской площади. Власти Москвы заявили, что митинг может пройти только в парке «Сокольники» или на улице Перерва (Люблино). Тогда глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил, что организаторы отказались от предложенных им вариантов.

До 25 июля в России действуют особые меры согласования публичных акций из-за чемпионата мира по футболу. Поэтому власти предложили провести митинг не в центре города, а в «Сокольниках», пояснял Черников.

Митинги против пенсионной реформы в городах России

Политика
Новости

Серебренникову продлили домашний арест

Ведомости
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Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом художественного руководителя «Гоголь-центра» режиссера Кирилла Серебренникова до 22 августа, передает «Интерфакс».

Кроме того, суд продлил до 19 сентября домашний арест коллеге Серебренникова по «Седьмой студии» - директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум.

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года. Режиссер и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняются в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011-2014 гг. на реализацию проекта «Платформа».

Обвиняемыми по делу, помимо Серебренникова и Апфельбаум, также являются гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева. Все обвиняемые, кроме Малобродского, которому в мае заменили арест на подписку о невыезде, и уехавшей за границу Вороновой, находятся под домашним арестом.

Накануне Басманный суд ограничил Серебренникову и его защите срок ознакомления с материалами дела 1 сентября.

Обыски в «Гоголь-центре»

Бизнес
Новости

Чемезов попросил Путина ввести единые правила ремонта вагонных тележек

Ведомости
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Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента Владимира Путина поддержать унификацию правил ремонта тележек для грузовых вагонов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Опрошенные газетой владельцы вагонов считают, что речь идет о желании входящего в «Ростех» Уралвагонзавода (УВЗ) увеличить влияние на рынке ремонта.

По данным издания, Чемезов предложил президенту поручить Минтрансу и РЖД совместно с Объединением вагоностроителей (ОВС) внедрить разработанную УВЗ документацию по эксплуатации и ремонту всех вагонов на тележке модели 18-100 и ее аналогов, эксплуатируемых в России.

Руководитель «Ростеха» связывает свою просьбу к президенту с рисками для безопасности перевозок. По словам Чемезова, за последние 10 лет владельцы вагонов все чаще меняют конструкции тележек без согласования с разработчиком, что приводит к нарушению безопасности движения. Путин в свою очередь поручил правительству рассмотреть и поддержать запрос Чемезова.

УВЗ подготовил единую ремонтно-конструкторскую документацию для 18-100 УВЗ в декабре 2017 г. Заказчиком проекта выступило ОВС. Чиновник, знакомый с позицией Минтранса, рассказал «Коммерсанту», что министерство не поддерживает новую документацию, задним числом существенно меняющую условия ремонта купленных вагонов. Собственники вагонов и вагоностроители, по данным издания, опасаются также масштабных убытков и ограничения конкуренции в ремонтах. Издание указывает, что речь может идти о нескольких миллиардах рублей.

«Аэроэкспресс» запустил первый двухэтажный поезд‍