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Российские металлурги отреагировали на новые пошлины Евросоюза

Российские металлурги считают, что вводимые Евросоюзом новые ограничения на импорт стали не повлияют значительно на показатели компаний.

«Северсталь» не ожидает существенного влияния на финансовые показатели компании в связи с введенными ЕС ограничениями на импорт стальной продукции ввиду гибкости каналов сбыта и планирует продолжать поставки европейским потребителям в рамках объявленных квот. «Ограничения, согласно опубликованному решению, вводятся на все страны, за исключением ряда развивающихся. Мы сожалеем, что ведущие мировые державы продолжают политику протекционизма, разрушая с трудом выстроенную многолетними совместными усилиями мирового сообщества систему мировой торговли и внося неопределенность на рынки», - заявила компания.

«Ожидаем, что тарифные квоты позволят продолжать поставки в обычном режиме», - говорится в комментарии НЛМК.

Европейский союз одобрил введение временных защитных мер, которые затронут 23 категории готовой стальной продукции. Но традиционно импортируемые в регион объемы стали не подпадут под их действие, говорится в сообщении Еврокомиссии. Защитные меры в 25% на эту продукцию будут введены лишь в том случае, если объем ввоза в ЕС превысит средний показатель за последние три года.

«Заградительные пошлины США на сталь способствуют перераспределению торговых потоков, что может нанести серьезный ущерб европейским сталепроизводителям и рабочим данного сектора. У нас не было другого выбора, только как ввести временные меры для защиты нашей отрасли от растущего импорта. Тем не менее, эти меры гарантируют открытость рынка ЕС для импорта, и регион сохраняет традиционные внешнеторговые потоки», - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём, чьи слова приводятся в сообщении.

В список входит готовая стальная продукция. Слябы и заготовка, являющиеся основной статьей российского экспорта, в этот список не попали.