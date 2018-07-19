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Fortune включил Дурова в список самых влиятельных молодых лидеров

Двое предпринимателей российского происхождения вошли в список самых влиятельных молодых бизнесменов в возрасте до 40 лет, который опубликовал в четверг журнал Fortune, — это основатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталик Бутерин и основатель Telegram Павел Дуров.

Бутерин — самый молодой предприниматель в рейтинге, ему 24 года. Впервые он попал в список «40 до 40» в 2016 г., заняв 31-е место, в 2017 г. поднялся на 10-е место. В текущем году Бутерин занял 22-е место.

Дуров, которому 33 года, в этом году впервые попал в список Fortune, он занял 25-е место.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

Первое место рейтинга разделили сразу два американских предпринимателя. Первый из них — создатель и генеральный директор Instagram Кевин Систром. Впервые он вошел в топ-40 молодых предпринимателей по версии Fortune в 2011 г., сейчас Систрому 34 года. Второй лидер рейтинга — 34-летний основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, дебютировавший в списке в 2009 г.

На втором месте основатели конкурента Uber — компании Lyft Логан Грин и Джон Циммер (обоим по 34 года, в списке — с 2014 г.). Замыкает тройку сооснователь и главный исполнительный директор китайского стартапа Meituan-Dianping 39-летний Ван Син. Он попал в список впервые.

В первую десятку также вошли вице-президент General Motors Дивья Сурьядевара (4-е место, 39 лет), соучредитель Airbnb Брайан Чески (5-е место, 36 лет), сооснователь WeWork Адам Нейман (6-е место, 39 лет), соучредитель SenseTime Сюй Ли (7-е место, 36 лет), гендиректор ByteDance Чжан Иминь (7-е место, 35 лет), сооснователь Dropbox Дрю Хьюстон (8-е место, 35 лет), соучредитель Spotify Дэниел Эк (8-е место, 35 лет), основатель Stitch Fix Катрина Лейк (8-е место, 35 лет), основатель Bumble Уитни Вульф Херд (9-е место, 29 лет) и президент Icahn Enterprises Кит Козза (10-е место, 39 лет).

В прошлом году в список самых влиятельных молодых бизнесменов по версии Fortune был включен еще один предприниматель российского происхождения — специалист по кибербезопасности Дмитрий Альперович. В этом году его нет в рейтинге.