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Бизнес
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Московские власти разрешили Мошковичу открыть школу для одаренных детей

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Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию международной школы «Летово» миллиардера Вадима Мошковича в новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Состояние бывшего сенатора и основного владельца агрохолдинга «Русагро» Forbes оценивает в $2 млрд.

«Школа "Летово" представляет собой комплекс зданий и сооружений для обучения и проживания детей от 12 до 18 лет (с 7 по 11 классы) и преподавателей», - говорится в сообщении. В нем уточняется, что в эксплуатацию введено здание школы на 1012 учащихся, административный и бытовой корпус, а также три общежития для школьников и преподавателей.

На сайте школы говорится, что она рассчитана на способных и мотивированных школьников со всей страны. Обучение будет билингвальным, а по окончании выпускники получат аттестат и диплом международного образца. В процессе обучения ученики будут жить в кампусе из десяти домов. На территории школы планируется также обустройство теплицы и сада с вишнями и яблонями, строительство спортивной площадки с футбольным полем и беговой дорожкой, теннисных кортов, волейбольной площадки и универсальной площадки для баскетбола летом и катания на коньках зимой.

В сентябре прошлого года Мошкович говорил в интервью Forbes, что бюджет стройки школы вырос с изначально запланированных $50 млн до $80 млн. «Изначально здание школы у нас должно было быть около 25 000 кв. м. Сейчас весь комплекс - 40 000 кв. м. Я чуть-чуть не уследил», - объяснял рост расходов предприниматель. Он пояснял, что создает школу для того, чтобы «не надо было ехать в Англию за хорошим образованием». «Чтобы дети здесь могли получить все, что можно получить там. Я считаю, что у нас будет ну точно не хуже, чем в лучших западных школах», - подчеркивал бизнесмен.

В какие школы ходили политики и бизнесмены

Политика
Новости

Трамп не исключил срыва диалога с Путиным на второй встрече

Ведомости
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Второй саммит США-Россия уже готовится, но его успех не гарантирован, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC. «Я всегда говорю, что она в проработке», - сказал Трамп.

Трамп сказал, что на саммите в Хельсинки 16 июля с российским президентом Владимиром Путиным они обсудили множество тем, в том числе терроризм, Сирию, Ближний Восток, Иран, причем в ходе переговоров были «разногласия».

Президент США отметил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным, но и срыв диалога с российским президентом не исключен. Если диалог сторон не принесет результатов, он станет «его злейшим врагом», отметил Трамп: «Я буду его худшим ночным кошмаром, но не думаю, что до этого дойдет в самом деле». «У нас много лет плохие отношения с Россией. Я хочу, чтобы вы поняли - я не исключаю, что у нас ничего не получится. Такой вариант возможен, но я - не такой, как другие президенты», - сказал президент США.

В четверг Трамп написал в Twitter об успехе саммита в Хельсинки, указав на желание встретиться вновь. «Саммит с Россией имел огромный успех, если не считать настоящих врагов народа - фейковых СМИ. Я рассчитываю на нашу вторую встречу, чтобы мы смогли начать работу по обсуждавшимся проблемам, в том числе борьбе с терроризмом, безопасности Израиля, проблеме ядерного распространения, кибератакам, торговле, Украине, миру на Ближнем Востоке, Северной Корее и многому другому», - написал он.

Сегодня частые встречи лидеров России и США поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. «Я рада любой такой встрече. Если он говорят друг с другом - это всегда хорошо... По-моему, с 2015 года президент России не был в Америке, это ненормально", - сказала Меркель во время ежегодной летней пресс-конференции в Берлине.

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Политика
Новости

Власти Южной Кореи заявили о праве России на груз с утонувшего век назад крейсера

Ведомости
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Представитель министерства финансов Южной Кореи заявил, что Россия может претендовать на груз затонувшего 113 лет назад крейсера «Дмитрий Донской», который недавно обнаружили у южнокорейского побережья. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее южнокорейская Shinil Group обнаружила в море недалеко от берегов Южной Кореи крейсер Российского императорского флота «Дмитрий Донской», который затонул более 113 лет назад, при сражении во время русско-японской войны. На борту может быть около 200 т золота, общая стоимость которого может достигать $132 млрд, писала британская газета The Telegraph. Пока не было официального подтверждения того, что на крейсере остался какой-либо ценный груз.

Сейчас корабль находится на глубине более 400 м, уточняет Associated Press. По данным агентства, Shinil планирует его поднять в течение нескольких месяцев. Пока непонятно, получит ли компания разрешение правительства Южной Кореи на поднятие корабля. Shinil ранее заявляла, что 80% потенциальных сокровищ будет принадлежать компании, остальное отправится в правительственную казну Южной Кореи, передает Associated Press.

Новости о найденном затонувшем крейсере уже вызвали странные колебания акций нескольких крупных южнокорейских компаний, отмечал Bloomberg. Служба финансового надзора Южной Кореи выпустила предупреждение, в котором призвала инвесторов быть осторожными при покупке акций, связанных с бизнесом по поиску потерпевших крушение судов, без подтверждения данных.

Как цвета влияют на поведение инвесторов

Бизнес
Новости

Россельхознадзор запретил ввоз шампиньонов из Белоруссии

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Россельхознадзор с 24 июля запрещает ввоз свежих шампиньонов из Белоруссии. Ведомство опасается, что вместе с грибами, произведенными на территории Белоруссии, в Россию может поступать продукция из стран, попавших под санкции.

На прошлой неделе сотрудники Россельхознадзора проверили партию свежих шампиньонов на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщило ведомство. При проведении контроля были обнаружены четыре упаковки с маркировкой, указывающей на то, что эта продукция была произведена в Польше.

Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с «отсутствием контроля» со стороны властей Белоруссии при выдаче фитосанитарных сертификатов на грузы, отправляющиеся в Россию. «Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с просьбой о проведении расследования по данному факту», — говорится в сообщении.

Поставки шампиньонов приостановлены до проведения соответствующей проверки.

Россия и Белоруссия в июне договорились о снятии ограничений на поставки молочной продукции в 2018 г. Тем не менее Россельхознадзор ввел в отношении шести белорусских производителей усиленный лабораторный контроль, а в отношении еще двух временные ограничения.

Продукты, избежавшие санкций

Бизнес
Новости

«Нафтогаз» счел невозможным мировое соглашение с «Газпромом» по решениям арбитража

Ведомости
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Мировое соглашение с «Газпромом» невозможно по решениям, уже принятым Стокгольмским арбитражем, а по искам «Нафтогаза Украины», только поданным в суд, возможно досудебное урегулирование в виде выплаты компенсации российской компанией. Об этом сегодня сообщил в своем Facebook главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По словам Витренко, эту же позицию Украина объявила на недавней трехсторонней встрече с «Газпромом» и ЕС - с участием министра энергетики России Александра Новака. «Сейчас уже поздно просить мирового соглашения по этим искам. "Газпром" должен заплатить нам по решениям арбитража $2,56 млрд», - заявил Витренко.

«Если "Газпром" хочет мирового соглашения по новым арбитражным процессам, он может в досудебном порядке заплатить нам эту компенсацию», – написал Витренко. Из его сообщения следует, что речь о новом иске в стокгольмский суд почти на $12 млрд, поданном «Нафтогазом» 6 июля. Компания сообщала, что настаивает на увеличении платы за транзит в 2018 г. и 2019 г. в 2,46 раза – до $5,78 млрд за 110 млрд куб. м в год. «Наши претензии обоснованы, мы уверены в нашей юридической позиции», – написал коммерческий директор «Нафтогаза» .

Для «Нафтогаза» плата за транзит российского газа – большая часть доходов. «Газпрому» украинский транзит необходим, чтобы поддерживать экспорт газа на текущем уровне.

На этой неделе Новак сообщил, что на трехсторонних переговорах России, Украины и Еврокомиссии по транзиту российского газа в Европу через Украину обсуждалось мировое соглашение «Газпрома» с «Нафтогазом Украины», однако решения принято не было. «Думаю, что все эти вопросы будут обсуждаться дополнительно на консультациях в октябре», – сказал российский министр.

После этого руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что компания готова рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом» по спору о транзите при условии, что оно не помешает переговорам по новому газовому контракту. Однако позднее компания уточнила это заявление в официальном Facebook: «На всякий случай напоминаем, что мы готовы получить долг «Газпрома» на наш расчетный счет. Вполне мирно».

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Экономика
Новости

Правительство планирует в 20 раз увеличить расходы на поддержку пожилых и инвалидов

Ведомости
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Правительство планирует к 2020 г. увеличить финансирование проекта по поддержке и социальному обслуживанию пожилых граждан и инвалидов — со 100 млн до более чем 2 млрд руб. в год. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«На реализацию комплекса мер в 2018 г., поскольку это пилотный проект, выделены небольшие средства 100 млн руб., но уже начиная с 2020 г. мы планируем предусматривать существенно большие средства это 2,1 млрд руб.», сказала Голикова (цитата «Интерфакса»).

Вице-премьер пояснила, что проект предполагает создание комплексной системы долговременного ухода за гражданами старшего возраста и инвалидами. В него входят социальное обслуживание и медицинская помощь на дому, привлечение патронажной службы и сиделок.

Сейчас проект реализуется в шести регионах России, к 2022 г. его планируют распространить на все субъекты. 

Вице-премьер также напомнила, что, согласно прогнозу, к 2025 г. в России более 40 млн человек будут старше трудоспособного возраста.

Как живется пенсионерам в разных странах

Технологии
Новости

Microsoft впервые заработал за финансовый год более $100 млрд

Ведомости
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В четвертом квартале финансового года (завершился в США 30 июня) корпорация Microsoft получила $30,1 млрд выручки, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

Операционная прибыль увеличилась на 35% до $10,4 млрд. Чистая прибыль составила $8,9 млрд против $8 годом ранее, или $1,14 на акцию.

Отмечается, что в последнем квартале на 10% вырос доход от коммерческих продуктов и облачных технологий, на 37% увеличилась выручка LinkedIn.

Годовая выручка корпорации составила $110,4 млрд, что на 14% больше, чем в 2017 г. Microsoft впервые в истории компании заработал за финансовый год более $100 млрд. Операционная прибыль выросла на 21% до $35,1 млрд. Чистая прибыль составила $16,6 млрд, или $2,14 на акцию.

«У нас был невероятный год, принесший доход в размере более $100 млрд в результате постоянной сосредоточенности наших команд на успехе клиентов и на доверительных отношениях с клиентами Microsoft, — прокомментировал результаты главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла. — Наши инвестиции в облачные технологии и интеллектуальные преимущества окупаются, и мы будем продолжать расширять нашу доступность на больших и растущих рынках с помощью дифференцированных инноваций».

Ранее журнал Forbes представил рейтинг самых дорогих брендов мира, в котором бренд Microsoft занял третье место. Его стоимость за год выросла на 21% до $104,9 млрд. Microsoft уступил только брендам Apple и Google.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Технологии
Новости

WhatsApp ограничит возможность пересылать сообщения из-за насилия в Индии

Ведомости
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Мессенджер WhatsApp вводит ограничение на пересылку сообщений сразу в несколько чатов. Об этом говорится в блоге сервиса. Ограничение коснется всех пользователей мессенджера, но в большей степени жителей Индии.

«Сегодня мы начинаем тестировать ограничение на пересылку сообщений, которое будет применяться ко всем, кто использует WhatsApp. В Индии, где люди пересылают больше сообщений, фотографий и видео, чем в любой другой стране мира, мы также протестируем нижний предел [пересылки сообщений] в пять чатов сразу и уберем кнопку быстрой переотправки сообщений», — говорится в блоге.

В компании отметили, что эти изменения позволят «сохранить WhatsApp» таким, каким он был разработан — приложением для личных сообщений.

На прошлой неделе WhatsApp начал помечать пересланные сообщения. «Благодаря этой отметке вы сможете понять, было ли отправленное вам сообщение действительно написано вашим другом или родственником, или они переслали вам сообщение, написанное кем-то другим», — пояснила компания.

Эти изменения были приняты после резкой критики со стороны властей Индии. Причиной стала волна насилия, которая прокатилась по стране после распространенных через WhatsApp слухов.

Так, в начале июля толпа индусов устроила самосуд в штате Махараштра, убив пятерых человек, которые якобы были причастны к торговле детьми. Информация об их виновности распространилась в WhatsApp путем пересылки сообщений друг другу.

После этого правительство Индии обратилось к компании Facebook, которая владеет мессенджером WhatsApp, с требованием принять меры против распространения провокационной информации. Власти страны потребовали, чтобы распространение таких сведений немедленно останавливалось с применением соответствующих технологий.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ»: ФСБ завела уголовное дело о госизмене на предприятиях «Роскосмоса»

Ведомости
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Следственная группа Федеральной службы безопасности (ФСБ) пришла с обысками в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш) в Королеве, а также в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко подтвердил факт проверки. «Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание нашей службе безопасности оказывать максимальную поддержку следственным органам», - заявил он изданию, не вдаваясь в подробности.

Как заявил представитель «Роскосмоса», гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин проинформирован по данному делу и дал указание оказывать следственной группе максимальное содействие.

По данным издания, поводом стало уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Газета указывает, что ФСБ проверяет десяток людей из отрасли на предмет сотрудничества с западными спецслужбами. Так, как выяснила ФСБ, западные спецслужбы получили результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «Совершенно секретно».

«Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт», — рассказал газете один из источников, знакомый с материалами спецслужбы. Он не стал называть фамилии фигурантов дела и их процессуальный статус. По его мнению, история «точно не завершится одними увольнениями».

Издание напоминает, что гиперзвуковыми проектами занимается корпорация «Тактическое ракетное вооружение», которая не входит в периметр «Роскосмоса». При этом она тесно сотрудничает с головной научной организацией госкорпорации и одним из его предприятий - ЦНИИИМаш. Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) принадлежит на 100% «Роскосмосу».

Сам Пайсон ранее работал в ЦНИИМаше, а затем перешел в фонд «Сколково» на пост директора по науке кластера космических технологий и телекоммуникаций. Как выяснило издание, за несколько дней до обысков было принято решение о его увольнении с поста директора исследовательско-аналитического центра ОРКК. По данным газеты, это объясняется тем, что в новой организационно-штатной структуре «Роскосмоса», формируемой Рогозиным, места для такого центра ОРКК не предусмотрено.

Бизнес
Новости

Новак назвал сроки создания совместной организации России и ОПЕК

Ведомости
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Новая организация на платформе ОПЕК+ может заработать с 1 января 2019 г. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС. Чиновник добавил, что наименование для новой организации еще предстоит выбрать, как и место размещения штаб-квартиры.

По словам министра, новая организация сохранит функции регулирования нефтедобычи и, если потребуется, вернется к ее сокращению. При этом, по его мнению, в обозримом будущем перепроизводства нефти не будет, несмотря на недавнее решение ОПЕК+ нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки. «Наоборот, рынок ребалансируется, назревает дефицит», - полагает министр энергетики.

В июне Россия и Саудовская Аравия согласовали продление Венского соглашения, известного как альянс ОПЕК+, на бессрочной основе. «Я хотел бы напомнить, что два дня назад на встрече наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в Москве с президентом Путиным тоже было одно из исторических решений - это продление взаимодействия между нашими странами, так называемое соглашение ОПЕК+, на бессрочной основе», - говорил Новак 17 июня.

Министр отмечал, что в документе об организации, скорее всего, не будет конкретных объемов, но «будет закреплена возможность принимать решение [о регулировании добычи], если потребуется». Принятое сторонами решение предусматривает институализацию существующей платформы. Секретариат ОПЕК приступил к подготовке необходимой документации для создания новой организации, она займет несколько месяцев.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Недвижимость
Новости

Компания Вексельберга достроит жилые дома на севере Москвы

Ведомости
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ГК «Кортрос» может получить 65% в проекте строительства жилых домов для дольщиков «СУ-155 » на улице Бочкова, 11а, у станции метро «Алексеевская». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение Федеральной антимонопольной службы. В сообщении, на которое ссылается издание, говорится, что ООО «Элиткомплекс» получило предварительное согласие на приобретение 65% в уставном капитале ООО «Промсоюз».

«Промсоюз», аффилированный с Capital Group Павла Те, владеет участком на улице Бочкова. Головная компания «Элиткомплекса» — RSG International, которая, в свою очередь, контролируется «Кортросом», указано в «СПАРК-Интерфаксе». Владелец RSG International — Виктор Вексельберг. В пресс-службе «Кортроса» вчера не отвечали на звонки «Ъ». В Capital Group от комментариев отказались.

Ранее основным застройщиком площадки для дольщиков «СУ-155» на севере Москвы должна была стать компания Capital Group Павла Те. Но компания решила переключиться на застройку крупных участков домами в рамках программы реновации и сократила свою долю в проекте на ул. Бочкова до 35%.

О партнерстве «Кортроса» и Capital Group в рамках строительства на улице Бочкова стало известно осенью прошлого года, но условия сотрудничества, в том числе распределение долей, стороны не разглашали. Общий объем инвестиций в проект составит около 33 млрд руб., говорил ранее президент «Кортроса» Вениамин Голубицкий, пишет «Коммерсантъ». Проект ГК «СУ-155» изначально предполагал строительство на территории бывшего Калибровского завода на ул. Бочкова около 200 000 кв. м недвижимости.

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у Южного регионального банка

Ведомости
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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Южного регионального банка. Об этом говорится в сообщении регулятора. Банк входит в систему страхования вкладов.

По величине активов на 1 июля кредитная организация занимала 487 место в банковской системе, говорится в сообщении. Банк, по данным ЦБ, не оказывал существенного влияния на показатели банковского сектора Ростовской области.

В сообщении указывается, что ЦБ ранее неоднократно применял в отношении Южного регионального банка меры надзорного воздействия, в том числе ограничивал привлечение вкладов населения. По данным регулятора, банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски и нарушал требования нормативных актов ЦБ «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ранее сегодня ЦБ лишил лицензии на осуществление банковской деятельности нижнетагильский «Тагилбанк». ЦБ объяснил решение об отзыве лицензии тем, что банк использовал низкоэффективную модель развития, а также завышал балансовую стоимость имущества. Отражение реальной стоимости выявило ухудшение финансовых показателей и создало риски банкротства. Кредитная организация занимала 409 место в банковской системе страны.

10 крупнейших банков континентальной Европы

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