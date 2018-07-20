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Московские власти разрешили Мошковичу открыть школу для одаренных детей

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию международной школы «Летово» миллиардера Вадима Мошковича в новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Состояние бывшего сенатора и основного владельца агрохолдинга «Русагро» Forbes оценивает в $2 млрд.

«Школа "Летово" представляет собой комплекс зданий и сооружений для обучения и проживания детей от 12 до 18 лет (с 7 по 11 классы) и преподавателей», - говорится в сообщении. В нем уточняется, что в эксплуатацию введено здание школы на 1012 учащихся, административный и бытовой корпус, а также три общежития для школьников и преподавателей.

На сайте школы говорится, что она рассчитана на способных и мотивированных школьников со всей страны. Обучение будет билингвальным, а по окончании выпускники получат аттестат и диплом международного образца. В процессе обучения ученики будут жить в кампусе из десяти домов. На территории школы планируется также обустройство теплицы и сада с вишнями и яблонями, строительство спортивной площадки с футбольным полем и беговой дорожкой, теннисных кортов, волейбольной площадки и универсальной площадки для баскетбола летом и катания на коньках зимой.

В сентябре прошлого года Мошкович говорил в интервью Forbes, что бюджет стройки школы вырос с изначально запланированных $50 млн до $80 млн. «Изначально здание школы у нас должно было быть около 25 000 кв. м. Сейчас весь комплекс - 40 000 кв. м. Я чуть-чуть не уследил», - объяснял рост расходов предприниматель. Он пояснял, что создает школу для того, чтобы «не надо было ехать в Англию за хорошим образованием». «Чтобы дети здесь могли получить все, что можно получить там. Я считаю, что у нас будет ну точно не хуже, чем в лучших западных школах», - подчеркивал бизнесмен.

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