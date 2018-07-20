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Первый в России флагманский магазин Bosch открылся в Москве

Производитель бытовой техники Bosch в пятницу открыл в Москве первый в России флагманский магазин. Помещение площадью 481 кв. м расположено в комплексе «Легенда Цветного» на Цветном бульваре, сообщает консультант по аренде недвижимости компания JLL.

Флагман Bosch объединил торговое пространство и интерактив в виде кулинарных мастер-классов от российских и иностранных шеф-поваров, отмечается в сообщении. Ранее производитель бытовой техники запустил подобный формат в Европе.

Компания Bosch была основана немецким предпринимателем и инженером Робертом Бошем в 1886 г. Она производит холодильники, стиральные и посудомоечные машины, духовые шкафы и варочные панели, а также малые бытовые приборы.

В этом году исполнилось 25 лет с момента начала работы Bosch в России, сообщил руководитель отдела корпоративных коммуникаций «БСХ Россия» (российская «дочка» немецкой группы) Антон Рассадин. В 2005 г. в пригороде Санкт-Петербурга Стрельне было основано российское производственное подразделение германского концерна — ООО «БСХ Бытовые приборы».

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