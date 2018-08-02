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Tesla отчиталась о рекордных убытках во II квартале

Американский производитель электрокаров Tesla отчитался о рекордных убытках во II квартале. Они составили $717,7 млн по сравнению с 336,4 млн за аналогичный период прошлого года. По итогам I квартала убытки компании оценивались в $709,5 млн. Доходы компании во II квартале 2018 г. выросли до $4 млрд с $2,79 млрд за тот же период в прошлом году.

Несмотря на сообщения о рекордных убытках второй квартал подряд, акции Tesla к концу торгового дня подскочили на 11%, отмечает Reuters. Причина - в снижении показателя отрицательного денежного потока, основного для финансового здоровья компании. Во II квартале он составил $739 млн, хотя аналитики ожидали, что он будет не менее $900 млн, поскольку на протяжении последних трех кварталов компания «сжигала» по $1 млрд каждые три месяца, указывает Bloomberg. «Tesla не сжигает топливо, Tesla сжигает деньги», - констатировало агентство в конце апреля, уточнив, что каждую минуту в компании сгорает $6500. Первоапрельская шутка основателя компании Илона Маска о банкротстве компании, «несмотря на интенсивные усилия по сбору средств, в том числе массовую продажу пасхальных яиц», казалась инвесторам шуткой лишь отчасти.

В последнем отчете Tesla приободрила инвесторов прогнозами относительно Model3, которая стала самой продаваемой моделью компании: 18 449 из общего количества реализованных электрокаров в 40 768 машин. Маск подтвердил планы компании выйти на производство 6000 Model3 в неделю к концу августа, а к концу года довести этот показатель до 10 000. Компания прогнозирует, что валовая прибыль модели вырастет до 15% в III квартале и приблизится к 20% в IV квартале.