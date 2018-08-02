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Роскомнадзор проверит Burger King

Роскомнадзор сообщил о возможной утечке данных через приложение Burger King. В связи с этим ведомство включило сеть ресторанов быстрого питания в план проверок на следующий год.

«Мы не имеем возможности быстро инициировать внеплановые проверки. Даже по таким резонансным поводам. Но мы обязательно проверим деятельность Burger King по всей строгости закона "О персональных данных" в 2019 г.», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В июле на странице Роскомнадзора «В контакте» появилась запись: «Burger King, тут ходят разные слухи, что ваше приложение тайно делает запись экрана с вводом реквизитов (персональных данных) банковских карт покупателей. Что-нибудь можете сказать по этому поводу?»

В комментариях к посту пресс-служба Burger King опровергла эту информацию: «Мы не делаем запись, а получаем обезличенную аналитику по работе приложения через аналитическую платформу AppSee. Кстати, они работают под европейским законом о защите персональных данных».

Пресс-служба подчеркнула, что AppSee — это одна из самых известных во всем мире и защищенных аналитических платформ, которая позволяет «выявлять баги, проблемы воронки продаж и другие "узкие" места». «На основе общих данных мы принимаем решения, что нужно доделать или исправить», — говорится в сообщении. Персональные данные, включая реквизиты банковских карт, сервис не записывает, добавила пресс-служба.

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King основана в 1954 г. в США. В России работает по франшизе с 2010 г.

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