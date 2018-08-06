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Совет директоров «Роснефти» одобрил первый в истории компании обратный выкуп акций

Совет директоров «Роснефти» одобрил начало программы обратного выкупа акций компании (buy-back) до $2 млрд. Об этом сообщается на сайте нефтяной госкомпании. Согласно текущим котировкам $2 млрд – это менее 3% капитализации «Роснефти».

Акции и депозитарные расписки будут приобретаться до конца 2020 г., их максимальное количество составит не более 340 млн шт. Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок и рыночной конъюнктуры, уточняется в сообщении.

В ближайшее время для программы buy-back будет назначен независимый банк-агент. Им станет один из ведущих международных финансовых институтов, что позволит обеспечить высокие стандарты прозрачности программы, указывает компания.

Приобретенные акции и расписки будут находиться на балансе «Роснефти». По завершении программы совет директоров примет решение в отношении бумаг. В том числе компания рассматривает возможность полного или частичного погашения акций.

«Роснефть» проведет обратный выкуп собственных акций впервые в своей истории. Программа реализуется в рамках стратегии компании по повышению ее акционерной стоимости.

На новости об одобрении советом директоров программы buy-back акции «Роснефти» на Московской бирже выросли в цене к 10.30 мск на 2,54% до 421,7 руб. за бумагу.

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