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Россельхознадзор сообщил о хакерской атаке на систему «Меркурий»

Информационная система в области ветеринарии (ВетИС) подверглась DDoS-атаке, говорится в сообщении Россельхознадзора. В частности, атака была направлена на сервер, который обеспечивает доступ к системе «Меркурий».

Атака произошла 13 августа с 03.06 по 03.13 мск – это начало отгрузок и оформления сопроводительных документов, поэтому сбой работы системы именно в это время имел бы наибольший негативный эффект, отмечает Россельхознадзор. Однако благодаря принятым мерам сбоя в работе не было, добавляет служба.

Кто именно стоит за атакой – Россельхознадзор не знает, но не исключает, что она была подготовлена специально. Сведения об атаке переданы в «компетентные органы» для проверки, добавляет служба.

В системе «Меркурий» фиксируется движение по России товаров животного происхождения. Проект запустили для создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности, говорится на сайте Россельхознадзора. Последние восемь лет система «Меркурий» подвергалась регулярным доработкам, совершенствовалась, технически развивалась и сегодня полностью готова к полноценному функционированию, рассказывал представитель Россельхознадзора «Ведомостям» в октябре.

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