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Минпромторг займется созданием самолетов малой авиации «следующего поколения»

Министерство торговли и промышленности объявило конкурс на создание конструктивно-технологической платформы гражданских самолетов «малой авиации» следующего поколения. Это следует из материалов, размещенных на портале госзакупок.

Цена контракта – 575 млн руб. Дата окончания подачи заявок – 30 августа. Работа должна быть выполнена до 15 декабря 2018 г.

Предполагается, что эти самолеты будут использовать не раньше 2025 г., следует из материалов госзакупок. Для большей части России авиация – это единственное всесезонное средство сообщения, развитие транспортной системы регионального и местного сообщения требует интенсивного восстановления, указано там же. Однако где именно будут использовать эти самолеты, не уточняется.

Минпроторг указывает, что новые самолеты должны иметь сниженный расход топлива, возможность эксплуатации с коротких взлетно-посадочных полос, а также возможность совершать полеты в сложных метеоусловиях и в любое время суток. По итогам работы по этой госзакупке должен быть сформирован облик перспективных самолетов, а также проведены испытания демонстраторов, указано в документации.

Один из главных проектов российского самолетостроения последних лет – это среднемагистральный МС-21. Это конкурент самых распространенных на мировом и российском рынке моделей – Boeing 737 и Airbus 320/321. В мае 2017 г. на МС-21 уже было получено 312 заказов. «Аэрофлот» станет крупнейшим эксплуатантом этого самолета.

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