Минпромторг займется созданием самолетов малой авиации «следующего поколения»

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Министерство торговли и промышленности объявило конкурс на создание конструктивно-технологической платформы гражданских самолетов «малой авиации» следующего поколения. Это следует из материалов, размещенных на портале госзакупок.
Цена контракта – 575 млн руб. Дата окончания подачи заявок – 30 августа. Работа должна быть выполнена до 15 декабря 2018 г.
Предполагается, что эти самолеты будут использовать не раньше 2025 г., следует из материалов госзакупок. Для большей части России авиация – это единственное всесезонное средство сообщения, развитие транспортной системы регионального и местного сообщения требует интенсивного восстановления, указано там же. Однако где именно будут использовать эти самолеты, не уточняется.
Минпроторг указывает, что новые самолеты должны иметь сниженный расход топлива, возможность эксплуатации с коротких взлетно-посадочных полос, а также возможность совершать полеты в сложных метеоусловиях и в любое время суток. По итогам работы по этой госзакупке должен быть сформирован облик перспективных самолетов, а также проведены испытания демонстраторов, указано в документации.
Один из главных проектов российского самолетостроения последних лет – это среднемагистральный МС-21. Это конкурент самых распространенных на мировом и российском рынке моделей – Boeing 737 и Airbus 320/321. В мае 2017 г. на МС-21 уже было получено 312 заказов. «Аэрофлот» станет крупнейшим эксплуатантом этого самолета.
На Иркутском авиационном заводе построили второй опытный самолет МС-21-300, предназначенный для проведения летных испытаний
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Корпорация «Иркут»
Всего в летных испытаниях будет задействовано четыре самолета МС-21-300
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Корпорация «Иркут»
МС-21 (магистральный самолет XXI в.) разработала НПК «Иркут» (входит в ОАК), самолет востребованного среднемагистрального класса
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Корпорация «Иркут»
В мае МС-21 совершил первый полет, сейчас идут летные испытания. Начало поставок запланировано на конец 2018 г.
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Корпорация «Иркут»
«В настоящее время на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего самолета МС-21-300, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины», – говорится на сайте корпорации «Иркут»
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Корпорация «Иркут»
В мае 2017 г. на МС-21 уже было получено 312 заказов, 175 из которых – твердые контракты с внесенной предоплатой, говорит представитель «Иркута». «Аэрофлот» станет крупнейшим эксплуатантом этого самолета – компания заказала 50 МС-21
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Корпорация «Иркут»
Первый самолет «Аэрофлот» должен получить в I квартале 2020 г., поставка лизинговой партии должна завершиться в 2026 г.
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Корпорация «Иркут»
25 марта второй самолет переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение. «При производстве нового самолета учтены результаты тестирования первой опытной машины», – говорится на сайте корпорации «Иркут»
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Корпорация «Иркут»
МС-21 — это первый российский ближне-среднемагистральный самолет, потенциальный конкурент самых распространенных на мировом и российском рынке моделей – Boeing 737 и Airbus 320/321
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Более половины американцев (58%) выступают за улучшение отношений с Россией, и лишь чуть более трети (36%) считают необходимым принятие более серьезных дипломатических и экономических мер против России. Таковы результаты общеамериканского опроса, опубликованные компанией Gallup. При этом мнения опрошенных членов и сторонников демократической партии разделились примерно поровну (45% – за укрепление связей и 51% – за более жесткие меры), в то время как три четверти республиканцев (74%) высказались в пользу улучшения отношений и лишь 22% – против.
В 1994 г. подавляющее большинство американцев (76%) в аналогичном опросе предпочли вариант «улучшение отношений с Россией» и только 20% выступили за ужесточение политики, напоминают социологи. Последний опрос был проведен в первой половине августа на фоне растущих опасений относительно возможного вмешательства России в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут этой осенью.
Согласно данным того же опроса 75% респондентов считают, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 г. Но 39% полагают, что это вмешательство повлияло на результат, а 36% признают факт вмешательства, но не верят, что это как-то изменило исход выборов. Лишь 16% опрошенных уверены, что Россия вообще не вмешивалась в выборный процесс.
При этом среди приверженцев республиканской партии процент тех, кто считает, что Россия повлияла на результат выборов, значительно ниже и составляет лишь 9%, тогда как у демократов этот показатель достигает 78%. Всего 6% сторонников демократов и 30% республиканцев не верят во вмешательство России в выборы.
Тема российского вмешательства и связей президента Дональда Трампа с российским руководством остается объектом особого внимания американцев, отмечает Gallup. Две трети респондентов ответили, что следят за новостями по этой теме, из них 33% – «очень пристально».
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»). По их мнению, реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г. Опубликовано порядка 3 500 рекламных объявлений - мы приводим небольшую, но репрезентативную выборку. Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом». Пост: критика Хиллари Клинтон. Переходов: 3. Потрачено средств*: 13 руб. *Здесь и далее данные конгресса США
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Картинка: Лозунг кампании Клинтон и скриншот из мультфильма Family Guy. Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день». Переходов: 0. Потрачено средств: 0 руб.
2/29
Картинка: Сжигание логотипа кампании Клинтон. Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс [соперник Клинтон на праймериз]. Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
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Картинка: «Судья в Новом Орлеане постановил выпустить 7 убийц и насильников... когда тысячи черных братьев томятся в тюрьме за мелкие нарушения». Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?» Переходов: 73. Потрачено средств: 100 руб.
4/29
Картинка: «Нет друзей? Просто обрежь хлеб в форме руки, и, когда он выпрыгнет из тостера, будет похоже на «дай пять». Пост: «Вот это горячее приветствие!» Переходов: 59. Потрачено средств: 100 руб.
5/29
Картинка: «Я не против твоего богатства, я против того, что ты покупаешь мое правительство». Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов». Переходов: 209. Потрачено средств: 473,65 руб.
6/29
Картинка: «Настоящие патриоты защищают общие права. Присоединяйся!» Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на митинг в Атланте в воскресенье!» Таргетинг: Атланта. Переходов: 0. Потрачено средств: 10 руб.
7/29
Картинка: Фейк о статуе Свободы. Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - Urban Intellectuals [группа по противодействию стереотипам против чернокожих]». Переходов: 145. Потрачено средств: 138,16 руб.
8/29
Картинка: «Где ты видишь себя через 10 лет». Пост: «Я эволюционирую в кота». Переходов: 42. Потрачено средств: 100 руб.
9/29
Картинка: «Всех этих людей задержали по одному обвинению, но фото в газетах разные». Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте». Переходов: 2. Потрачено средств: 4 руб.
10/29
Пост: «Когда тебя просят задержаться на работе». Картинка: Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо и ты все равно придешь в 9 утра, верно?» Переходов: 94. Потрачено средств: 89,47 руб.
11/29
Картинка: «Выходи на патриотический марш!» Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм». Потрачено средств: 53 руб. Заявили о готовности выйти (всего в группе): 22 человека.
12/29
Картинка: Чернокожие подростки-заключенные в начале ХХ в. Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду». Переходов: 715. Потрачено средств: 200 руб.
13/29
Картинка: «Если хочешь спасти Америку, ты с нами»! Пост: «Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!» Переходов: 0. Потрачено средств: 1 руб.
14/29
Картинка: Клинтон против Сандерса. Пост: «Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Лайк за Клинтон, комментарий - за Берни». Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к «Объединенным мусульманам Америки». Показов: 5. Переходов: 4. Потрачено средств: 3,01 руб.
15/29
Картинка: «Когда лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит». Пост: "Про сон - это точно!" Переходов: 856. Потрачено средств: 540,50 руб.
16/29
Картинка: «Митинг против Бейонсе» [использовала в выступлении эстетику боевиков "Черных пантер"]. Пост: "Скажи нет хаосу! Instagram США против расизма!" Переходов: 0. Потрачено средств: 1,51 руб.
17/29
Картинка: «Наставник и друг Хиллари, сенатор Роберт Берд. Бывший лидер «Ку-Клукс-Клана». Пост: «Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон». Таргетинг: Люди с интересами «Патриотизм», друзья людей с интересами «Патриотизм». Переходов: 334. Потрачено средств: 352 руб.
18/29
Картинка: «Вот какого худи надо бояться... А не такого». Пост: «Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещены в Америке?» Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 95. Потрачено средств: 1796 руб.
19/29
Картинка: Сторонник независимости Техаса на фоне его флага. Пост: «Техас - свободное и независимое государство». Конституция Техаса, 1876 г. Таргетинг: Техас, интересующиеся «Независимостью» и «Патриотизмом». Переходов: 347. Потрачено средств: 500 руб.
20/29
Картинка: «Бейдж - там, где сердце». Пост: "Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!" Таргетинг: Пользователи с интересами "Полиция" или "Безопасность". Переходов: 135. Потрачено средств: 3950 руб.
21/29
Картинка: «Рядовой техасец после закона об открытом ношении оружия». Пост: «Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается». Таргетинг: Техас, интересующиеся "Независимостью" и "Патриотизмом". Переходов: 658. Потрачено средств: 500 руб.
22/29
Картинка: Сан-Франциско 1966 / Сан-Франциско 2016. Пост: Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце. Таргетинг: Сан-Франциско. Переходов: 149. Потрачено средств: 6916 руб.
23/29
Картинка: «Они никогда нас не любили». Пост: «Правительство продолжает относиться к нам как к рабам». Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 65. Потрачено средств: 1797 руб.
24/29
Картинка: «Америка - единственная страна, где иммигранты зовут иммигрантов иммигрантами». Пост: "Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле!" Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки». Переходов: 52. Потрачено средств: 200 руб.
25/29
Картинка: «Крутейшая инвалидка, что я когда-либо видел». Пост: Похожа на мышку Apple. Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Buzz Feed или r9GAG. Переходов: 246. Потрачено средств: 100 руб.
26/29
Картинка: «Остановим всех захватчиков!» Пост: «Ставь «лайк», если против нелегальной иммиграции! Новости и аналитика! Stop A.I.» Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Сирией, Республиканской партией или политикой. Переходов: 11. Потрачено средств: 61 руб.
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Картинка: «Мусульмане - не террористы». Пост: "Все знают, что ислам против террора, но не все верят! <...> Америка, перестань оскорблять мирных граждан, мы не заслуживаем такого отношения!" Таргетинг: Пользователи, интересовавшиеся Islam in the United States или Allah Akbr. Переходов: 53. Потрачено средств: 3587 руб.
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Картинка: «Культура насилия». Пост: Коран 4:89 об убийстве отступивших от истинной веры. «Эта сура - свидетельство того, как беженцы из Сирии уважают нашу культуру». Таргетинг: Пользователи, которым нравится Stop A.I. Переходов: 166. Потрачено средств: 200 руб.
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Одна из крупнейших пищевых американских корпораций Tyson Foods купит Keystone Foods у Marfrig Global Foods за $2,16 млрд. Об этом говорится в сообщении первой компании.
Keystone Foods занимается поставкой курицы, говядины, рыбы и свинины в розничные магазины и для сетей быстрого обслуживания. Например, компания сотрудничает с американским McDonald’s. В Keystone работает около 11 000 человек.
Сделка включает в себя приобретение шести перерабатывающих заводов в разных штатах США. Keystone – ведущая глобальная белковая компания, которая станет отличным дополнением к Tyson Foods, приводятся в сообщении слова президента Tyson Foods Тома Хейса.
Российский McDonald's сотрудничает с местными поставщиками мяса. Это «Мираторг», «МАРР Руссия» и «Каргилл». Первая производит говяжьи бифштексы, вторая – котлеты из свинины и говядины, а третья поставляет филе курицы.
Как McDonald's открывался в России
McDonald's
Перед открытием McDonald's разместил единственное объявление о наборе персонала в газете "Московский комсомолец" и получил 27 000 анкет. По итогам конкурса на работу взяли 630 человек.
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McDonald's
За год до открытия ресторана компания запустила на юге Москвы - в Солнцево - собственный завод по производству булочек и котлет для бургеров. Инвестиции в предприятие составили $50 млн.
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McDonald's
Первый McDonald's был наполовину государственным - 51% в компании принадлежал правительству Москвы. Даже в логотипе российского McDonald's присутствовала символика СССР.
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McDonald's
Ресторан на Пушкинской площади был открыт на месте кафе “Лира”. В 70-80-х гг., до введения сухого закона, бар “Лиры” славился своими коктейлями и был излюбленным местом встреч московских студентов.
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McDonald's
McDonald's привел в Советский Союз председатель совета директоров канадского подразделения Джордж Кохан - переговоры начались еще на Олимпиаде 1976 г. в Монреале. Канадцы сохранили вывеску из кафе “Лира” как реликвию.
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McDonald's
Руководитель департамента потребительских рынков правительства Москвы и первый президент McDonald's в России Владимир Малышков проводит инструктаж перед открытием ресторана.
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McDonald's
Договор о создании в Советском Союзе McDonald's подписывал Джордж Кохан (на фото: с ножницами слева). Местных партнеров представлял Владимир Малышков (в центре). Хамзат Хасбулатов (на фото справа) тогда был директором первого ресторана.
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McDonald's
Первый президент России Борис Ельцин зашел в 1993 г. на открытие второго российского McDonald's в Газетном переулке в Москве.
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McDonald's
В первый день работы, 31 января, ресторан посетили рекордные для сети 30 000 человек, накануне открытия у McDonald's собралась толпа в 5000 человек. Очередь протяженностью в полкилометра полностью огибала Новопушкинский сквер.
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McDonald's
За день до открытия в McDonald's пригласили родителей всех сотрудников.
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McDonald's
McDonald's везде старается придать меню национальный колорит. Придуманные в 90-е специально для России пирожки с ягодной начинкой успешно разошлись по другим странам. А появившиеся в то же время пирожки с картошкой и грибами успехом не пользовались. Сейчас компания снова предлагает их посетителям.
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Россия поддерживает контакты с движением «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) для побуждения талибов к диалогу с Кабулом и для обеспечения безопасности находящихся в Афганистане россиян, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами, это часть афганского общества», – сказал Лавров на пресс-конференции (цитаты по ТАСС). По его словам, эти контакты поддерживаются «в интересах обеспечения безопасности российских граждан и учреждений в Афганистане, а также для того, чтобы побуждать талибов отказаться от вооруженной борьбы и вступить в общенациональный диалог с правительством».
При этом Лавров отверг возможность использования Москвой представителей «Талибана» для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии.
Руководитель МИДа подтвердил участие талибов во встрече так называемого «московского формата», посвященной Афганистану, 4 сентября. На нее приглашены представители афганского руководства. «Первая реакция позитивная, они (талибы. – "Ведомости") планируют принять участие в этой встрече, надеюсь, что она будет продуктивной», – заключил Лавров.
Во вторник президентский дворец и правительственный квартал в Кабуле подверглись ракетному обстрелу со стороны террористов. Представитель «Талибана» заявил телеканалу Tolo News, что организация не причастна к происшедшему.
14 лет в Афганистане: Самая долгая военная миссия США за рубежом
Andrew Burton / Reuters
Военный контингент США в Афганистане насчитывает 9800 человек, таким же он останется практически весь 2016 г. Такое заявление в четверг, 15 октября, сделал президент США Барак Обама, передает The Wall Street Journal. На фото: военнослужащий армии США, Кандагар, 2013 г.
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Baz Ratner / Reuters
9800 военных США - часть контингента НАТО в Афганистане, насчитывающего 13 500 военнослужащих. На фото: апрель 2012 г.
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Carlos Barria / Reuters
Лишь к началу 2017 г. контингент военослужащих США будет сокращен почти двое, заявил Барак Обама
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Baz Ratner / Reuters
В 2017 г. военные останутся в основных опорных пунктах - Баграме, Джалалабаде и Кандагаре. На фото: Кандагар, июнь 2011 г.
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Goran Tomasevic / Reuters
Сохранение военного контингента на прежнем уровне обойдется США в $16,4 млрд в год, сообщает WSJ. На фото: боевые действия в провинции Гильменд, май 2008 г.
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Goran Tomasevic / Reuters
Талибы держат под контролем некоторые районы Афганистана. На фото: подрыв бомбы, заложенной участниками движения "Талибан" в провинции Пактика, недалеко от границы с Пакистаном, ноябрь 2012 г.
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Finbarr O'Reilly / Reuters
В августе этого года в Кабуле прошли первые официальные переговоры властей Афганистана и движения «Талибан» по вопросу о перемирии. По информации Reuters, на встрече присутствовали представители Китая и США, На фото: военные эвакуируют раненого во время боевых действий в Кандагаре, октябрь 2010 г.
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Larry Downing / Reuters
Похороны генерал-майора Гарольда Грина в августе 2014 г. Грин стал первым генералом США, убитым во время военных действий после войны во Вьетнаме
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Lucas Jackson / Reuters
«Хотя военная миссия в Афганистане может быть закончена, помощь народу страны продолжится», – заявил Барак Обама (цитата по The Guardian). На фото: вертолет США готовится к боевому вылету, апрель 2012 г.
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Jorge Silva / Reuters
«Американские вооруженные силы больше не патрулируют афганские деревни и долины. Теперь эти задачи выполняются войсками Афганистана, которые полностью ответственны за защиту своей страны», - заявил Барак Обама (цитата по The Guardian). На фото: военные в свободное время в Кандагаре, июнь 2009 г.
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Власти Китая предложили России построить высокоскоростную магистраль (ВСМ) между Владивостоком и китайским приграничным городом Суйфэньхэ. Стоимость проекта оценивается в $7 млрд, протяженность магистрали – 180 км. Об этом рассказал вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он отметил, что оценка проекта подтвердила его рентабельность, передает ТАСС.
«Китайская компания на сегодняшний день разработала практически полностью технико-экономическое обоснование. Причем мы его сейчас посмотрели, оно достаточно глубокое с учетом изучения ситуации как в приграничных районах Китая, так и на Дальнем Востоке. Они посмотрели все очень детально и, в принципе, пришли к выводу, что строительство ВСМ рентабельно», - пояснил Трутнев.
По его словам, китайская сторона готова начать строительство, однако есть несколько вопросов, которые еще предстоит решить. «Несколько вопросов надо решить с российской стороны, для того чтобы этот проект был реализован», - уточнил полпред после заседания межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока, Байкальского региона России и северо-востока Китая.
По его словам, основной вопрос заключается в том, какой должна быть ширина колеи. Обсуждалось несколько возможных вариантов - совмещенная колея, использование поездов с раздвижными колесными парами. Минтранс и РЖД считают, что по территории России должна идти российская ширина колеи - 1520 мм.
Другие вопросы связаны с «выбором трассы, выделением участков земли, с преференциальным режимом». «Эти вопросы мы уже, в принципе, вполне в состоянии решить», - сказал вице-премьер.
ВСМ Владивосток - Суйфэньхэ станет частью высокоскоростной магистрали Владивосток - Муданьцзян. В апреле соответствующее соглашение о намерениях подписали администрация Приморского края и китайская компания China Railway Dongfang Group. Проект предполагает строительство 12 новых железнодорожных станций и путей протяженностью 380 км. Скорость движения поездов составит 250 км/ч. Стоимость проекта оценивается в $12 млрд.
РЖД при Якунине: история госкомпании в фотографиях
Максим Стулов / Ведомости
Владимир Якунин и последний министр путей сообщения Вадим Морозов
РЖД была образована в 2003 г. Ей были переданы активов упраздненного почти сразу после создания РЖД министерства путей сообщения. В постановлении правительства от 2001 г., посвященном железнодорожной реформе, говорится, что изменения в отрасли необходимы, чтобы демонополизировать отрасль, повысить качество услуг и разделить функции государственного регулирования и хозяйственной деятельности.
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Andrey Rudakov / Bloomberg
Отставание реформы от плана
Изначально предполагалось, что реформа завершится к концу 2010 г. К этому времени правительство хотело выделить из РЖД грузовых и пассажирских перевозчиков и передать их в частные руки, а самой госкомпании оставить лишь железнодорожные пути и соответствующую инфраструктуру без вагонов и локомотивов. При Владимире Якунине реформа затормозилась и к 2014 г. далека от завершения.
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Andrey Rudakov / Bloomberg
Первая грузовая компания
В сфере пассажирских перевозок реформа практически не продвинулась - hейсы дальнего следования в России по-прежнему выполняет РЖД через свою "дочку" - "Федеральную пассажирскую компанию". В сфере грузовых перевозок изменения зашли заметно дальше. Например, в 2011 г. РЖД продала структурам Владимира Лисина 75% минус одна акция «Первой грузовой компанию» (в 2012 г. эти структуры стали стопроцентными владельцами ПГК). Доля ПГК в грузоперевозках России по итогам 2012 г. превышала 14%, за год компания перевезла по сети РЖД почти 185 млн т. грузов.
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С.Николаев / Ведомости
"Сапсан"
Строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург обсуждалось с начала 1990 гг, но в итоге возведение трассы так и не началось. Проект ВСМ был положен в долгий ящик, а вместо высокоскоростной магистрали в 2009 г. РЖД запустили "Сапсаны" - новые поезда, разработанные немецкой Siemens специально для России, но передвигающиеся по тем же рельсам, что и другие поезда. "Сапсаны" курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, а также между Москвой и Нижним Новгородом. До Петербурга из столицы можно добраться "Сапсаном" за три часа и 40 минут, до Нижнего Новгорода - за 3 часа и 55 минут. Средняя скорость "Сапсанов" не превышает 180 км в час. Для сравнения, аналогичные поезда Valero, изготовленные Siemens для Испании, преодолевают расстояние между Барселоной и Мадридом (621 км) за 2 часа и 25 минут со средней скоростью около 260 км в час.
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Руслан Шамуков / ИТАР-ТАСС
Allegro
Еще один знаковый для РЖД поезд - Allegro. Он курсирует с конца 2010 г. между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Эксплуатацию поезда осуществляет совместное предприятие РЖД и "Финляндских железных дорог" (Suomen Valtion Rautatiet), а построен Allegro был в Италии и входит в семейство электропоездов Pendolino.
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Павел Смертин / ИТАР-ТАСС
Пригородное сообщение
За последние 10 лет сильно изменились и пригородные перевозки, особенно рядом с крупными городами. РЖД сделали ставку на развитие экспрессов по популярным направлениям и установку турникетов на самых оживленных станциях. Несмотря на эти усилия, организация пригородного сообщения не вышла на рентабельный уровень и требует субсидий со стороны регионов. Им, в свою очередь, помогает федеральный бюджет. В конце 2013 г. Минфин предложил сокращать соответствующие дотации регионам, сведя их к нулю к 2016 г.
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PhotoXPress
Транссиб, БАМ и другие проекты
Одним из главных инфраструктурных проектов РЖД стала модернизация Транссиба и БАМа. Споры о том, кто должен финансировать стройку на 562 млрд руб., завершились в 2013 г., когда президент России Владимир Путин разрешил использовать средства Фонда национального благосостояния для оплаты инфраструктурных проектов. РЖД должны получить из ФНБ 150 млрд руб. Второй проект РЖД, который претендует на государственные деньги, - высокоскоростная магистраль Москва - Екатеринбург - пока не одобрен. Строительство этой железной дороги оценивается более чем в 1 трлн руб.
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Екатерина Кузьмина / Ведомости
КИТ Финанс и Gefco
Хотя Владимир Якунин и жалуется на отсутствие средств на инфраструктурные проекты, РЖД под его руководством совершили по крайней мере две крупные непрофильные сделки. Во время кризиса РЖД помогли спасти "КИТ Финанс", выкупив 90% банка вместе с алмазодобывающей "Алросой", а в 2012 г. монополия приобрела 75% французского логистического оператора Gefco у концерна Peugeout-Citroen.
Якунин - ученый
Сам Якунин работой в РЖД не ограничивается - с 2012 г. он возглавляет кафедру госполитики факультета политологии МГУ и Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций».
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Евгений Разумный для Ведомостей
Якунин - мушкетер
20 марта 2014 г. Владимир Якунин был внесен в список санкционный список США с формулировкой "близкое и доверенное лицо Путина". При этом в начале июня Якунин вошел в Общество мушкетеров Арманьяка. Торжественная церемония общества прошла не во Франции, а в Москве.
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Владимир Смирнов / ИТАР-ТАСС
"Ласточки" на Олимпиаде
В начале июня 2014 г. Якунин, вместе с другими руководителями госкомпаний, получил орден Александра Невского за организацию Олимпиады в Сочи. Как рассказывал Якунин в своем блоге в ЖЖ, за три олимпийских недели РЖД перевезли около 3 млн пассажиров. Для перевозок между городом Сочи, аэропортом, Олимпийским парком и Красной поляной использовались «Ласточки», электропоезда, созданные на базе Siemens Desiro для российских дорог.
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Минэнерго предложило индексировать тарифы ЖКХ с января 2019 г. на 1,7% в связи с повышением ставки НДС, а с июля — на 4% в соответствии с инфляцией. Об этом заявил заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко, передает «РИА Новости».
По его словам, Минэкономразвития призывает повысить тарифы с июля лишь на 2,4%, что ниже инфляции. «Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции — 4% — в соответствии с ранее принятыми решениями», — уточнил собеседник агентства.
Ставка НДС в России с 1 января 2019 г. увеличится до 20% с нынешних 18%. МЭР ранее призвало в связи с ростом НДС провести индексацию тарифов ЖКХ в 2019 г. в два этапа. Первый этап по замыслу ведомства должен пройти 1 января 2019 г. Рост тарифов на этом этапе ведомство предлагает на уровне 1,7% с учетом повышения НДС с 18 до 20%. Второй этап МЭР предлагает провести с 1 июля 2019 г. Здесь ведомство предлагает поднять тарифы на 2,4%.
Ресурсоснабжающие организации ранее попросили правительство учесть изменение ставки НДС при оплате ЖКХ с 1 января 2019 г., напоминает агентство. Это, по их мнению, даст возможность «с 1 июля 2019 г. сохранить рост платы граждан в пределах инфляции». Рост платы за услуги ЖКХ ограничен, поэтому гражданам не стоит беспокоиться из-за повышения НДС, говорил, в свою очередь, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в начале августа.
«Граждане у нас защищены [ограничением] роста платы, поэтому если даже это [повышение НДС] отразится на тарифах, то граждан зря беспокоить не нужно», - отмечал Якушев. Он подчеркивал, что плата населения за услуги ЖКХ ограничена «вне зависимости от тарифа». Якушев подчеркивал, что Минстрой совместно с МЭР прорабатывает вопрос влияния повышения НДС на стоимость коммунальных услуг.
На что россияне готовы брать микрозаймы
Евгений Разумный / Ведомости
Хотя микрофинансовые займы существенно дороже банковских кредитов, россияне продолжают охотно ими пользоваться. Зачастую с весьма оригинальными целями. Примерно в 59% случаев граждане берут микрозаймы на неотложные нужды или скрывают цель, выяснила компания «Домашние деньги». 15% занимают на ремонт, 6% – на бытовую технику
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Денис Гришкин / Ведомости
Однако стандартными целями граждане-заемщики не ограничиваются. Десятки и сотни людей хотели бы взять микрозаймы на весьма экзотические нужды. Лидирующие позиции среди необычных целей займов занимает оплата услуг нотариуса и юриста для получения наследства, чаще всего недвижимости
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Евгений Разумный / Ведомости
Другая довольно популярная цель микрозайма – покупка одежды, костюма для собеседования или даже шубы
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Евгений Разумный / Ведомости
Деньги в долг просят на покупку животных для дальнейшего разведения. В городах – модных пород кошек и собак, в деревнях – скота
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Чуть реже в МФК обращаются должники-алиментщики и неплательщики за коммунальные услуги, чтобы погасить текущие обязательства и снять ограничения на выезд за границу. Среди них, по наблюдениям сотрудников «Домашних денег», много дальнобойщиков, которые выезжают в страны ближнего зарубежья – на Украину, в Белоруссию, Казахстан и т. д.
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Евгений Разумный / Ведомости
Некоторым заемщикам не хватает зарплаты на бензин для личного автомобиля, чтобы не ездить на общественном транспорте
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Евгений Разумный / Ведомости
Абонемент в фитнес-центр в 90% случаев пытаются приобрести с помощью микрозаймов женщины в возрасте от 25 до 40 лет
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Денис Абрамов / Ведомости
Займы на оплату путешествий в Крым и Краснодарский край особенно популярны в период с июня по август
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Андрей Гордеев / Ведомости
Встречаются заявки с просьбой одолжить денег на подарок для супруги в качестве примирения (ювелирное изделие, последняя модель смартфона)
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Услуги адвокатов недешевы, но, видимо, игра стоит свеч, если некоторые граждане готовы брать микрозаймы на их оплату
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Юрий Смитюк/ТАСС
Некоторые россияне готовы лечить на заемные средства экзотических животных. Как правило, речь идет о змеях и игуанах, реже – об обезьянах и черепахах
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Находятся и такие, кто просят денег у микрофинансистов и на алкоголь, чаще всего на вино и водку
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
В этом году встретились отдельные заявки на ссуды для приобретения дрона
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Денис Абрамов / Ведомости
Даже пополнение коллекции монет и марок, судя по заявкам в МФК, изредка требует внешнего финансирования
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Андрей Гордеев / Ведомости
Отдельные граждане настолько обожают домашних любимцев, что готовы занимать даже на покупку для них одежды. Чаще всего для небольших декоративных собак
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Андрей Гордеев / Ведомости
Довольно редкая, но реально фигурировавшая в заявках клиентов цель микрозайма – взятка
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Мобильное приложение банка «Авангард», интернет-банк и сайт кредитной организации не работают из-за повреждения основного и резервного кабелей возле входа в серверный центр, обеспечивающий связь автоматизированной банковской системы с интернетом и офисами. Об этом говорится на странице банка в Facebook. Серверный центр «Авангарда» расположен по адресу: Москва, Грохольский пер., д. 29.
Кабели были повреждены рабочими при проведении дорожно-строительных работ. «Ремонтная бригада приступила к восстановлению коммуникационных каналов. Рассчитываем, что в течение нескольких часов все сервисы будут восстановлены», – уточнили в пресс-службе банка.
«Авангард» по итогам I квартала этого года занимает 56-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 115 млрд руб.
Основным бенефициаром банка является его президент Кирилл Миновалов (бизнесмену также принадлежит один из крупнейших в мире производителей солода «Авангард-агро»). Миновалов владеет 99,27% банка через ООО «Алькор холдинг групп». Оставшийся пакет акций принадлежит миноритариям банка. Forbes оценивает состояние Миновалова на уровне $900 млн.
10 самых скачиваемых приложений в App Store
Максим Стулов / Ведомости
Компания App Annie провела исследование о загрузках приложений из App Store и выявила самые популярные за последние 8 лет. Компания учитывала данные с июля 2010 г. по май 2018 г., предустановленные приложения в рейтинге не учтены. По данным компании, лидером по числу загрузок стало приложение Facebook
1/10
Eric Risberg / AP
Второе – Facebook Messenger
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
В топ-3 по числу загрузок также вошел YouTube
3/10
Marcio Jose Sanchez / AP
На четвертом месте Instagram
4/10
Dado Ruvic / Reuters
На пятом – WhatsApp
5/10
Dado Ruvic / Reuters
Далее по числу загрузок следует Google Maps
6/10
KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Snapchat
7/10
Максим Стулов / Ведомости
Skype
8/10
Bobby Yip / Reuters
WeChat
9/10
Bobby Yip / Reuters
Замыкает топ-10 QQ – наиболее распространенный в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во вторник посетил остров Итака, сообщает Reuters. Это стало символическим жестом в честь завершения накануне международной программы финансовой помощи, которую Греция получала восемь лет. В поэме «Одиссея» древнегреческого поэта Гомера Одиссею потребовалось 10 лет, чтобы вернуться в родную Итаку с Троянской войны.
Andrea Bonetti /Greek Prime Minister's Office/AP
«Итака будет ассоциироваться с концом современной одиссеи, которая была очень трудной для греческого народа», – заявил Ципрас после прибытия на остров.
На острове Ципрас записал видеообращение к нации, в котором назвал историческим день, когда Греция вышла из-под внешнего управления. Обращение доступно в твиттере политика. Как отмечает Reuters, видео было сделано на холме с видом на бухту, куда, согласно Гомеру, после 10-летнего странствия прибыл Одиссей.
Σήμερα στην πατρίδα μας ξημέρωσε μια καινούργια μέρα. Μια μέρα ιστορική. Τα μνημόνια της λιτότητας, της ύφεσης και της κοινωνικής ερήμωσης, επιτέλους τελείωσαν. Η χώρα μας ανακτά το δικαίωμά της, να ορίζει αυτή τις τύχες και το μέλλον της. https://t.co/rztXfkpWgL
В Греции не в первый раз сравнивают международную программу финансовой помощи с одиссеей, отмечает Reuters. Местная ежедневная газета Ethnos написала на первой полосе: «Даже после Итаки мы продолжим грести». Кроме того, когда Афины обратились к партнерам по еврозоне и Международному валютному фонду (МВФ) за первым пакетом помощи в апреле 2010 г., тогдашний премьер-министр Георгиос Папандреу тоже проводил аналогию с одиссеей, предупреждая население о предстоящих трудностях.
Греция получила от еврозоны и МВФ в общей сложности почти 290 млрд евро с 2010 г. Из-за политики жесткой экономии ВВП страны сократился на четверть, а уровень безработицы остается около 20%. Несмотря на завершение финансовой помощи, Греция должна и дальше выполнять обязательства перед международными кредиторами. В обмен на снижение долговой нагрузки она должна сохранять первичный профицит бюджета на уровне 3,5% вплоть до 2022 г.
Политика
Новости
Неверов поделил состояние участников списка Forbes на количество пенсионеров
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Популистское предложение изъять деньги у миллиардеров даже при его реализации не решило бы проблем российской пенсионной системы. Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов на парламентских слушаниях по пенсионной реформе.
В рейтинге Forbes оцениваются в первую очередь активы и реальные предприятия бизнесменов, а не денежные счета, отметил Неверов. «Кто это будет делать, я имею в виду отнимать [активы], кому продавать? Ну хорошо, давайте, даже если переведем все это в деньги, сложим, скажем, первую двадцатку Forbes, посчитаем всю эту сумму – денег хватит максимум на два года выплаты пенсий», – заключил Неверов.
Лидер единороссов подчеркнул, что к 2024-2025 гг. трансферт федерального бюджета для Пенсионного фонда, необходимый лишь для сохранения пенсий на текущем уровне, возрастет до 5 трлн руб. и эта сумма продолжит расти. Без увеличения пенсионного возраста государство не сможет найти деньги для балансировки пенсионной системы, указал Неверов.
По его словам, выступающие за отсрочку пенсионной реформы политики стремятся лишь повысить свой рейтинг и отказываются от ответственности, понимая, что в будущем неизбежное решение о повышении пенсионного возраста придется принимать другим.
Совокупное состояние первой двадцатки российского списка Forbes 2018 г. составляет $242,8 млрд или 16,3 трлн руб. по текущему курсу Центробанка. В 2018 г. доходы Пенсионного фонда запланированы в размере 8,27 трлн руб., из них на федеральный трансферт приходится 3,28 трлн руб., расходы – 8,44 трлн руб.
Правительственный законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г. и женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Документ был принят Госдумой в первом чтении 19 июля.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
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Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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В заявлении Microsoft о подготовке российскими хакерами атак для того, чтобы повлиять на предстоящие выборы в конгресс США, нет конкретики. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чем заключается влияние на выборы», – сказал Песков.
По его словам, нет информации о каких-либо доказательствах, а также непонятно, на основании чего американская сторона сделала соответствующие выводы. «Из Америки мы слышим подтверждение о том, что никакого влияния на выборы не было», – добавил он. Песков отметил, что эти «достаточно серьезные обвинения» не могут звучать голословно: «По-прежнему мы не понимаем, на основании чего, что за Fancy Bear, при чем тут российская военная разведка».
Ранее Microsoftзаявила о том, что обнаружила новые попытки хакеров оказать влияние на осенние выборы в конгресс США. По данным компании, за этим стоит группа Strontium (Fancy Bear, APT28), которая «связана с российский правительством». Интернет стал для некоторых правительств средством кражи и утечки информации, распространения дезинформации и потенциальной попыткой вмешаться в голосование, говорится в заявлении компании: «Мы видели это во время выборов в США в 2016 г.»
Microsoft выполнила распоряжение суда и передала контроль над шестью интернет-доменами, созданными Strontium. Однако компания полагает, что атаки могут быть продолжены.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась