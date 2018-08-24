Политика

Новости

Меркель опровергла зависимость Германии от России из-за «Северного потока – 2»

Российский газопровод «Северный поток – 2», который должен пройти по дну Балтийского моря для поставок газа в Германию, не поставит ФРГ в энергозависимость от России. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель, передает Reuters. При этом она подтвердила позицию Берлина о необходимости сохранить транзит газа через Украину даже после ввода в строй «Северного потока – 2».

На состоявшихся в минувшую субботу переговорах Меркель с президентом России Владимиром Путиным лидеры стран обсудили возможные санкции США против компаний, участвующих в проекте газопровода, в связи с чем речь зашла о мерах по его защите, рассказывал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, и поэтому необходимо принять меры, чтобы оградить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств», – говорил Песков. По его словам, Путин и Меркель согласны, что «абсолютно неправильно каким-то образом политизировать этот проект».

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО заявлял, что из-за зависимости от поставок российского газа Германия станет «заложницей России». Позже он называл ужасной ошибкой решение Германии разрешить строительство «Северного потока – 2» на своей территории. «Германия увеличивает импорт энергии из России, в то время как США тратят миллиарды долларов на защиту Германии и остальной Европы от России, – возмущался Трамп. – То, что делает Германия, это ужасно. Это ужасная ошибка. Как вы можете работать ради мира и работать с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над вами?»

В мае The Wall Street Journal писала, что Трамп на встрече с Меркель в апреле пытался убедить ее отказаться от поддержки проекта «Северный поток – 2». Несколько европейских чиновников на условиях анонимности утверждали изданию, что Трамп хочет, чтобы США стали вместо России основным поставщиком газа в Евросоюз.

«Северный поток – 2» – новый экспортный трубопровод «Газпрома», который должен пройти через Балтийское море и соединить Россию с Германией. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год, стоимость строительства ее морской части оценивается в 9,5 млрд евро. 100% проектной компании Nord Stream 2 AG принадлежат «Газпрому». Соглашение о финансировании половины стоимости проекта с «Газпромом» подписали пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper. Завершить строительство газопровода планируется концу 2019 г.

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes