Бизнес

Новости

Разработчик беспилотников для Google создал дочернюю компанию в Китае

Разработчик беспилотных автомобилей для Google – компания Waymo – создала дочернюю компанию в Китае. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Агентство со ссылкой на местный регулятор уточняет, что компания зарегистрировала свой филиал в Шанхае – Huimo Business Consulting – 22 мая.

Капитал компании, указанный в документах, составляет 3,5 млн юаней ($510 000). Huimo сосредоточится на разработке и тестировании деталей для автомобилей и консалтинговых услугах, уточняет агентство. Открытие филиала Waymo в Китае стало еще одной попыткой материнской компании разработчика беспилотников и владельца Google – Alphabet – вернуться во вторую по величине экономику мира, отмечает Bloomberg.

В качестве инвестора Huimo указана компания Waymo. Руководителем новой компании назначен главный юрисконсульт Waymo Кевин Возен.

Ранее Google подтвердила, что работает над созданием поисковой системы, предназначенной для Китая. Таким образом, компания стремится вернуться на рынок, который закрыт для нее почти десятилетие, отмечает Bloomberg. Об этом сообщали The New York Times и другие СМИ. По их данным, поисковик Dragonfly позволит автоматически блокировать сайты и контент, нарушающий законодательство этой страны. В черный список можно будет включить, например, запросы о правах человека, религии, демократии, протестах и другие.

Планы компании вызвали вопросы у ее сотрудников. Около 1000 сотрудников Google потребовали от технологического гиганта раскрыть информацию о проекте. Они объяснили свое желание стремлением понять этические последствия своей работы. В документе, направленном руководству Google, говорилось, что «очевидная готовность Google соблюдать требования цензуры Китая вызывает неотложные моральные и этические вопросы». Гендиректор Google Сундар Пичаи, обращаясь к подчиненным, заявлял, что компания пока далека от запуска продукта, сам его запуск также пока под вопросом.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes