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Бизнес
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Разработчик беспилотников для Google создал дочернюю компанию в Китае

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Разработчик беспилотных автомобилей для Google – компания Waymo – создала дочернюю компанию в Китае. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Агентство со ссылкой на местный регулятор уточняет, что компания зарегистрировала свой филиал в Шанхае – Huimo Business Consulting – 22 мая.

Капитал компании, указанный в документах, составляет 3,5 млн юаней ($510 000). Huimo сосредоточится на разработке и тестировании деталей для автомобилей и консалтинговых услугах, уточняет агентство. Открытие филиала Waymo в Китае стало еще одной попыткой материнской компании разработчика беспилотников и владельца Google – Alphabet – вернуться во вторую по величине экономику мира, отмечает Bloomberg.

В качестве инвестора Huimo указана компания Waymo. Руководителем новой компании назначен главный юрисконсульт Waymo Кевин Возен.

Ранее Google подтвердила, что работает над созданием поисковой системы, предназначенной для Китая. Таким образом, компания стремится вернуться на рынок, который закрыт для нее почти десятилетие, отмечает Bloomberg. Об этом сообщали The New York Times и другие СМИ. По их данным, поисковик Dragonfly позволит автоматически блокировать сайты и контент, нарушающий законодательство этой страны. В черный список можно будет включить, например, запросы о правах человека, религии, демократии, протестах и другие.

Планы компании вызвали вопросы у ее сотрудников. Около 1000 сотрудников Google потребовали от технологического гиганта раскрыть информацию о проекте. Они объяснили свое желание стремлением понять этические последствия своей работы. В документе, направленном руководству Google, говорилось, что «очевидная готовность Google соблюдать требования цензуры Китая вызывает неотложные моральные и этические вопросы». Гендиректор Google Сундар Пичаи, обращаясь к подчиненным, заявлял, что компания пока далека от запуска продукта, сам его запуск также пока под вопросом.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

Политика
Новости

Кремль прокомментировал слова Кадырова о правозащитниках

Ведомости
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слова главы Чечни Рамзана Кадырова о правозащитниках не могут распространяться на всех правозащитников. По словам Пескова, многие из них выполняют важную работу и пользуются заслуженным уважением.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что не знает полного контекста слов. Фраза могла быть из него вырвана, отметил Песков.

«Не зная полного контекста, я не могу говорить, но я убежден, что, естественно, эти слова не могут распространяться на всех правозащитников, которые есть в нашей стране, в том числе российских», – заявил Песков.

Ранее Кадыров на своей странице «В контакте» рассказал о встрече с руководством МВД по Чечне. На ней обсуждали недавнее нападение на полицейских в Чечне, которое совершили подростки. «Скажу честно, мне надоели разговоры каких-то так называемых правозащитников и им подобных деятелей, которые поднимают вой при малейшей попытке провести расследование, организовать профилактическую работу. Отвечаю им и всем остальным, что никому и никогда не позволю посягать на жизнь сотрудников полиции, несущих на улицах тяжелую службу, или любого другого человека», – написал Кадыров.

В понедельник, 20 августа, в Чечне произошло несколько нападений на полицейских. В городе Шали двое неизвестных с ножами попытались проникнуть на территорию отдела МВД, в Грозном во время перестрелки с нападавшими на пересечении улиц Первомайской и Исаева был ранен сотрудник правоохранительных органов, в этом же городе Mercedes без номеров попытался прорваться через КПП без досмотра, на месте ЧП произошел взрыв, автомобиль сбил сотрудника полиции, а также к северу от Шали произошло еще одно нападение: неизвестный взорвал себя недалеко от сотрудников ДПС. Боевики, напавшие на полицейских, были уничтожены. Кадыров заявил, что нападавшие хотели омрачить праздничные мероприятия, связанные с Курбан-Байрамом. Все участники нападений были несовершеннолетними.

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

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Бизнес
Новости

Белоусов и Силуанов доложат Путину о встрече с крупным бизнесом

Ведомости
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Помощник президента Андрей Белоусов сообщил, что вместе с первым вице-премьером – министром финансов Антоном Силуановым в пятницу намерен доложить Владимиру Путину об итогах встречи с крупным бизнесом.

В пятницу на встрече в РСПП власти обсудили с представителями металлургических и нефтехимических компаний увеличение инвестиций в перспективные проекты.

Белоусов является автором идеи об изъятии у бизнеса более 500 млрд руб. Он предлагал забрать дополнительные доходы, полученные 14 компаниями отраслей металлургии и химии в связи с изменением «внешней рыночной конъюнктуры» и ослаблением рубля, через повышение налоговой нагрузки для выравнивания их рентабельности с нефтяными и газовыми компаниями.

По итогам встречи с бизнесом Белоусов сказал журналистам, что изымать доходы власти не планируют. Вместо этого специальная рабочая группа выберет привлекательные для бизнеса социальные проекты, в которые предполагается инвестировать до 500 млрд руб. «500 млрд руб. – это верхняя граница, если на 200–300 млрд руб. найдем ресурсов за счет этих компаний, будет уже хорошо», – пояснил он.

Белоусов заверил, что «ни о каком заталкивании бизнеса в проекты речь не идет». Компании, которые участвовали в обсуждении, показали, что понимают важность своей социальной ответственности, заключил Белоусов. По его словам, компании должны подставить плечо, но не в ущерб себе. «Уклонисты», наверное, будут, но ими должны заниматься в бюро РСПП, добавил помощник президента.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым

Недвижимость
Новости

Москомстройинвест с июля разрешил застройщикам продажу почти 2 млн «квадратов» жилья

Ведомости
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С 1 июля, после вступления в силу поправок в законодательство о долевом строительстве, столичные власти выдали разрешений на строительство около 1,8 млн кв. м жилья, рассказал руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «РИА Новости».

«С 1 июля мы выдали 57 заключений о соответствии (ЗОС) новым требованиям. По этим заключениям будет продаваться 1,8 млн кв. м жилья», - сказал чиновник.

Больше всего ЗОС получила ГК ПИК - 17 разрешений. Всего в мэрию поступало 85 заявок, из которых 28 заявок получили отказ.

Ранее «Ведомости» сообщали, что в Москве в июне застройщики получили 132 разрешения. Всего по выданным за половину текущего разрешениям можно построить 17,7 млн кв. м жилья, а за первые полгода 2017 г. – около 4 млн кв. м.

Заключение о соответствии дает право застройщику начать продажи жилья в проекте по договорам долевого участия.

Напомним, что с 1 января 2017 г. застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия (ДДУ). В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.

Недвижимость
Новости

Москва будет по-новому контролировать застройщиков

Ведомости
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Столичные власти разрабатывают новую систему контроля над деятельностью застройщиков. Об этом заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «Интерфакс».

Пока договоренности о введении новой добровольной системы контроля обсуждались только с девелоперами – членами Клуба инвесторов. Сейчас застройщиков жилья в столице проверяют раз в квартал. Тимофеев рассказал, что несколько компаний из Клуба инвесторов будут предоставлять такую отчетность ежемесячно.

По его словам, на участие в обкатке этой системы согласились семь крупных строительных компаний. «Для них комплект документов станет глубже, мы сможем проверять в том числе физическое выполнение работ – либо с помощью осмотра, либо по актам о выполнении работ», – приводит слова Тимофеева «РИА Новости».

«Хочу подчеркнуть, что это добровольное начинание, у нас нет законодательных рычагов для ее обязательного введения», – отметил Тимофеев.

Если эта система будет признана успешной, то с весны 2019 г. в добровольном порядке на нее будут предлагать перейти всем московским девелоперам, строящим жилые дома.

«Мы сформируем некий список – реестр компаний, согласившихся на такой шаг», – сказал председатель комитета.

Недвижимость
Новости

Власти назвали застройщиков – лидеров по привлечению средств дольщиков в Москве

Ведомости
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Группа ПИК - лидер по привлечению средств населения в долевое строительство в Москве - всего компания привлекла 47,5 млрд руб., рассказал руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «РИА Новости».

На втором месте, по словам Тимофеева, компания «Садовые кварталы» - 32 млрд руб., на третьем - «Донстрой» (30 млрд руб.). Далее следует группа компаний ЛСР (28 млрд руб.), ГК «А101» - 25 млрд руб.

При этом Тимофеев отметил, что привлеченные средства не прямо пропорциональны объему строящегося и проданного жилья, поскольку цена метра у компаний отличается.

Согласно Единому реестру застройщиков, по объему строящихся площадей в Москве также лидирует Группа ПИК, которая возводит в столице 2,4 млн кв. м жилья. На втором месте ГК ЛСР, в портфеле которой 795 000 кв. м строящегося жилья в Москве. На третьем месте MR-Group (759 000 кв.м). У «Донстроя» и ГК «А101» соответственно 728 200 кв. м. и 695 400 кв. м новостроек в Москве.

По словам Тимофеева, сегодня в жилое строительство Москвы всего проинвестировано 1,23 трлн руб. При этом основные инвесторы - население. Всего в Москве строится 547 объектов, где граждане выступают соинвесторами.

Также, по словам чиновника, число заключенных в Москве договоров долевого участия (ДДУ) по состоянию на август этого года выросло на 60% относительно аналогичного периода прошлого года, передает «Интерфакс». На сегодняшний день в Москве действует около 134 000 ДДУ.

По итогам августа 2017 г. в столице было зарегистрировано 86 000 ДДУ.

Кто застраивает новую Москву

Бизнес
Новости

СМИ узнали о проблемах у крупного российского сервиса по продаже авиабилетов

Ведомости
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Одно из крупнейших на российском рынке онлайн-агентств по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их словам, агентство просрочило гарантийный платеж авиакомпаниям.

На сайте Sindbad 23 августа была размещена заглушка с контактами службы поддержки. «Сайт испытывает технические проблемы, работа должна восстановиться сегодня - завтра», - приводит издание слова оператора сервиса.

При этом у компании могут быть проблемы не только технического характера - собеседник газеты в международной системе бронирования рассказал, что Sindbad просрочил платеж в системе взаиморасчетов по продажам авиаперевозок международной организации гражданской авиации IATA. В рамках этой системы агенты в течение 10 дней переводят средства за выписанные билеты, а система выступает гарантом для авиакомпаний.

«Речь идет об очень существенных суммах, которые агент должен авиакомпаниям», - пояснил источник издания. Он добавил, что «вменяемых объяснений» от компании получить пока не удалось. Газета уточняет, что 23 августа Sindbad также перестал отвечать на поисковые запросы агрегатора Aviasales. Представитель Aviasales рассказал изданию, что жалоб от пользователей, купивших билеты через Sindbad, не поступало.

Собеседник газеты, тем не менее, посоветовал клиентам Sindbad проверить купленный билет на сайте авиакомпании и убедиться, что он выписан.

Sindbad, по оценке Транспортной клиринговой палаты, занимает четвертое место в рейтинге агентств по объему продаж авиабилетов за январь - июль 2018 г. Объем продаж билетов за год оценивается в 300 000 штук.

10 городов мира, где дороже всего переночевать

Политика
Новости

СК заподозрил «Правый сектор» в подготовке убийств 50 российских чиновников

Ведомости
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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело против участников запрещенной в России экстремистской украинской организации «Правый сектор» о приготовлении к убийству 50 российских госслужащих из-за публикации материала «приговор Центрального национального суда "Правого сектора"». Об этом сообщается на сайте СК.

По данным СК, эту бумагу подготовили восемь участников организации, в том числе Дмитрий Ярош, Андрей Тарасенко и Андрей Стемпицкий. «В этом «документе», заявляя о вынесении смертного приговора, названные лица фактически дали указания всем членам незаконной организации «Правый сектор» о совершении в «удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами» убийств 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов», – указывает СК.

В списке подлежащих ликвидации лиц были служащие, принимавшие участие в расследовании уголовного дела в отношении Александра Костенко, приговоренного судом Симферополя к тюремному сроку за причинение легкого вреда здоровью сотруднику батальона «Беркут» во время массовых беспорядков на площади Незалежности в Киеве в мае 2015 г. СК полагает, что участники организации планировали убийства «из мести за законное осуждение Костенко».

Действия составителей документа СК квалифицировал как приготовление к совершению убийств, посягательство на жизнь государственных служащих и деятелей, а также организация экстремистской организации. В ближайшее время следствие намерено привлечь фигурантов в качестве обвиняемых и добиться их объявления в международный розыск и заключения под стражу.

Хроника украинского противостояния

Экономика
Новости

ЦБ увеличил закупки валюты для Минфина в последний день перед паузой

Ведомости
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Центробанк в четверг приобрел для Минфина на внутреннем рынке иностранную валюту в рамках бюджетного правила на 20,2 млрд руб., свидетельствуют данные регулятора. С пятницы, 24 августа, ЦБ приостановил закупки.

В среду ЦБ направил на покупку валюты 20,1 млрд руб., а во вторник и понедельник – по 17,5 млрд руб. До этого регулятор первый раз в августе взял недельную паузу в закупках валюты.

Наращивание интервенций после паузы привело к резкому ослаблению рубля, констатировали опрошенные «Ведомостями» аналитики. В четверг доллар обновил максимум с начала апреля 2016 г. и подорожал до 69,01 руб., курс евро достигал 79,77 руб. После скачка курса ЦБ выпустил сообщение, в котором объявил о приостановке покупки валюты до конца сентября. Рубль позитивно отреагировал на эту новость и начал укрепляться.

Представитель Минфина сообщил, что решение ЦБ не повлияет на выполнение закупочного плана в рамках бюджетного правила: валюта будет напрямую закупаться у ЦБ Казначейством, а регулятор, в свою очередь, сможет продать рубли на рынке либо не делать этого, как он и поступил в четверг.

Всего с 7 августа по 6 сентября Минфин планировал направить на покупку валюты рекордную за всю историю интервенций сумму в 383,2 млрд руб. На данный момент ЦБ закупил для Минфина валюту на 116,2 млрд руб. Таким образом, для исполнения месячного плана остается еще 267 млрд руб.

Финансы
Новости

Доллар и евро подешевели на полрубля

Ведомости
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Рубль укрепляется на открытии торгов Московской биржи в пятницу. Курс доллара опустился по сравнению с закрытием предыдущих торгов до 67,65 руб. (-0,54 коп., или 0,8%), евро падал до 78,29 руб. (-0,46 коп., или 0,5%).

К 10.15 мск американская валюта торгуется по цене 67,83 руб., европейская – 78,46 руб.

В четверг доллар обновил максимум с начала апреля 2016 г. и подорожал до 69,01 руб. (на 98 коп. к закрытию среды). Курс евро достигал 79,77 руб. (+87 коп.).

После скачка курса Центробанк в середине дня выпустил сообщение, в котором объявил о приостановке покупки для Минфина иностранной валюты на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября. Рубль позитивно отреагировал на эту новость и начал укрепляться.

Бизнес
Новости

Илон Маск рассказал о пожаре на заводе Tesla в Калифорнии

Ведомости
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Гендиректор Tesla Илон Маск сообщил о пожаре на предприятии по производству электромобилей Tesla в калифорнийском городе Фримонт. Об этом предприниматель сообщил в Twitter.

«Я только что там был. Рядом с южным забором загорелся собранный для утилизации картон. Я чрезвычайно благодарен пожарным за оперативную реакцию!» — написал Маск в ответ на сообщение с фотографией пожара.

Он уточнил, что в результате пожара никто не пострадал. Компания также избежала ущерба. Сейчас пожар потушен. Причина возгорания не сообщается.

За последний год на заводе компании во Фримонте произошло несколько пожаров. The Wall Street Journal отмечает, что последний случился в «чувствительное» для компании время, на фоне сообщений Маска о планах превратить Tesla из публичной компании в частную. Компания была основана в 2003 г. Она специализируется на производстве электромобилей, создании солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Политика
Новости

Меркель опровергла зависимость Германии от России из-за «Северного потока – 2»

Ведомости
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Российский газопровод «Северный поток – 2», который должен пройти по дну Балтийского моря для поставок газа в Германию, не поставит ФРГ в энергозависимость от России. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель, передает Reuters. При этом она подтвердила позицию Берлина о необходимости сохранить транзит газа через Украину даже после ввода в строй «Северного потока – 2».

На состоявшихся в минувшую субботу переговорах Меркель с президентом России Владимиром Путиным лидеры стран обсудили возможные санкции США против компаний, участвующих в проекте газопровода, в связи с чем речь зашла о мерах по его защите, рассказывал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, и поэтому необходимо принять меры, чтобы оградить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств», – говорил Песков. По его словам, Путин и Меркель согласны, что «абсолютно неправильно каким-то образом политизировать этот проект».

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО заявлял, что из-за зависимости от поставок российского газа Германия станет «заложницей России». Позже он называл ужасной ошибкой решение Германии разрешить строительство «Северного потока – 2» на своей территории. «Германия увеличивает импорт энергии из России, в то время как США тратят миллиарды долларов на защиту Германии и остальной Европы от России, – возмущался Трамп. – То, что делает Германия, это ужасно. Это ужасная ошибка. Как вы можете работать ради мира и работать с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над вами?»

В мае The Wall Street Journal писала, что Трамп на встрече с Меркель в апреле пытался убедить ее отказаться от поддержки проекта «Северный поток – 2». Несколько европейских чиновников на условиях анонимности утверждали изданию, что Трамп хочет, чтобы США стали вместо России основным поставщиком газа в Евросоюз.

«Северный поток – 2» – новый экспортный трубопровод «Газпрома», который должен пройти через Балтийское море и соединить Россию с Германией. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год, стоимость строительства ее морской части оценивается в 9,5 млрд евро. 100% проектной компании Nord Stream 2 AG принадлежат «Газпрому». Соглашение о финансировании половины стоимости проекта с «Газпромом» подписали пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper. Завершить строительство газопровода планируется концу 2019 г.

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