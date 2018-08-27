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Бизнес
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Кредиторы подали заявление о банкротстве сети «Я любимый»

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Кредиторы подали в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве ЗАО «Аматус», которому принадлежит бренд «Я любимый» и которое управляет торговой сетью, следует из картотеки суда. Заявителями выступили ООО «Русь», ОАО АКБ «Российский капитал», ООО «Торговый дом Станд», ЗАО «Трансатлантик Интернейшнл».

Подачу иска подтвердили РБК «Российский капитал», а также помощник гендиректора «Торгового дома Станд» Алексей Проскурин. По его словам, «Аматус» задолжал 2,57 млн руб. с просрочкой более 100 дней сверх договорных обязательств. «Торговый дом Станд» вел переговоры о погашении задолженности, однако безрезультатно, отметил помощник главы компании.

В компаниях «Русь» и «Трансатлантик Интернейшнл» на запросы РБК не ответили.

Сеть «Я любимый» была основана в 2010 году. В 2014 году Леван Меликян, который занимал пост гендиректора, объявлял о планах увеличить сеть до 46 магазинов в 2015 году. Однако в 2018 году, как следует из данных СПАРК, к компании подали в общей сложности 190 исков на общую сумму 649,1 млн руб.

По данным на сайте сети «Я любимый», она насчитывает 26 магазинов в Москве и Подмосковье общей площадью более 48 тыс. кв метров. Согласно информации справочно-картографического сервиса 2ГИС, у сети осталось только два магазина — на улице Академика Комарова в Москве и в Томилино в Подмосковье.

Связаться с представителями «Я любимый» РБК не удалось. Телефон центрального офиса не отвечал несколько дней.

В апреле этого года РБК и «Коммерсантъ» писали, что Billa займет площади сети «Я любимый». Представитель Billa на вопрос о том, состоялась ли сделка, ответил, что в компании «не комментируют слухи». В головном офисе владельца Billa — компании Rewe Group — на вопрос о сделке не ответили.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» запросил прямые рейсы на Маврикий, Шри-Ланку и Сейшелы

Ведомости
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«Аэрофлот» запросил у Росавиации допуск к прямым регулярным рейсам из Москвы на Маврикий, Шри-Ланку и Сейшельские острова, следует из материалов к заседанию межведомственной комиссии при Минтрансе.

По каждому направлению компания просит допуск к семи рейсам в неделю. Сейчас между Москвой, Маврикием, Шри-Ланкой и Сейшелами нет регулярного прямого авиасообщения, отмечает «Интерфакс».

Также «Аэрофлот» просит разрешение на полеты до семи раз в неделю между Москвой и китайским Чэнду, шведским городом Гетеборг и Пунта-Каной (Доминикана). До пяти раз в неделю компания хотела бы летать в Нячанг (Вьетнам).

По некоторым маршрутам авиакомпания просит увеличить частотность. В два раза чаще госперевозчик хотел бы летать в Сеул и Софию (вместо семи – 14 раз в неделю), для рейсов в Дубай и Стамбул компания просит увеличить частоту с 28 до 35 раз.

Дочерняя структура госперевозчика авиакомпания «Россия» попросила у Росавиации допуск к регулярным полетам из Москвы в Денпасар (Индонезия): компания претендует на семь рейсов в неделю. Вместе с тем «Россия» хочет перераспределить свой допуск к маршруту Санкт-Петербург – Гоа (на два полета в неделю) в пользу рейсов по этому направлению из Москвы. Входящая в группу «Аэрофлот» «Победа» запросила два рейса в неделю из Москвы в Палермо (Италия).

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Недвижимость
Новости

Госкомпания «Дом.рф» снизила чистую прибыль в этом году

Ведомости
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Чистая прибыль госкомпании «Дом.рф» в первом полугодии 2018 г. по МСФО сократилась на 14,5% до 5,7 млрд руб., говорится в отчетности компании по МФСО.

Там уточняется также, что рентабельность собственных средств достигла 11,0% по сравнению с 9,5% за аналогичный период прошлого года.

Чистые процентные доходы выросли на 9% до 10,14 млрд руб., денежные средства и их эквиваленты госкомпании с начала года сократились на 33% до 29,64 млрд руб. Общая сумма активов упала на 11,3% до 680,7 млрд руб, обязательств – на 11,1%, до 580,2 млрд руб.

По словам гендиректора «Дом.рф» Александра Плутника (приводятся в сообщении), «финансовые результаты [компании] в 2018 г. находятся под давлением, связанным с длящимся процессом финансового оздоровления банка "Российский Капитал", консолидированного в конце прошлого года, а также реализацией проекта по созданию единого комплекса для переезда министерств. Вместе с тем, Дом.рф обеспечил рост рентабельности собственных средств в 1,2 раза (до 11%) за счет упора на операционную эффективность, пояснил Плутник.

Политика
Новости

Минобороны опровергло сообщения о российском авиаударе в Афганистане

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Министерство обороны России опровергло сообщения о том, что российские самолеты якобы нанесли удар по боевикам движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) на севере Афганистана.

«Российские военные самолеты никаких боевых задач в районе государственной границы Республики Таджикистан и Афганистана не выполняли», – говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

Сообщения «о якобы нанесении российскими самолетами воздушного удара по боевикам исламского движения "Талибан" в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствуют действительности», подчеркнули в Минобороны.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на местную полицию, что принадлежащий России или Таджикистану самолет нанес авиаудар по боевикам в ходе их столкновения с таджикскими пограничниками, в результате шестеро талибов были убиты. Представитель государственного комитета национальной безопасности Таджикистана также опроверг «РИА Новости», что самолеты республики нанесли авиаудар на территории Афганистана.

Недвижимость
Новости

Минстрой заявил о продолжении снижения стоимости ипотеки

Ведомости
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Ставки по ипотечным жилищным кредитам в России могут снизиться до 9,1% к концу 2018 г., заявил телеканалу НТВ министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

По словам министра, на данный момент ипотечная ставка в стране в среднем равна 9,6–9,65%.

Между тем банки, негативно реагируя на новый пакет санкций США в отношении России, начали повышать ставки по ипотечным кредитам. Так, Райффайзенбанк повысил ставки по действующим ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке, а также по рефинансированию до единого уровня – 10,25% годовых. Ранее процентный диапазон в банке составлял 9,25–9,5% годовых.

Однако, согласно прогнозам Минстроя, санкции США не окажут негативного воздействия на ипотечный рынок в ближайшие годы. По словам Якушева, к 2024 г. ставка по ипотеке должна опуститься ниже 8%, а ипотечный портфель России составит около 16 трлн руб.

Количество семей в России, которые смогут воспользоваться ипотекой, по прогнозам Минстроя, должно вырасти до 50%.

По данным ЦБ по Центральному федеральному округу, средневзвешенная процентная ставка по рублевой ипотеке в Москве в июне 2018 г. составила 9,7%, а в Московской области - 9,5% (в январе 2018 г. в Москве - 9,9%, в Московской области - 9,8%).

Бизнес
Новости

В Москве приостановлена работа асфальтобетонного завода из-за вредных выбросов

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В Москве приостановлена работа асфальтобетонного завода в Троицком административном округе из-за выбросов предприятием вредных веществ в атмосферу без специального разрешения, сообщает департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Департаментом совместно с прокуратурой Троицкого административного округа была проведена проверка деятельности ООО «АБЗ Троицк», в ходе которой установлено, что на указанном земельном участке располагается асфальтовый завод, который осуществляет выбросы вредных веществ, не имея разрешительной документации на выброс», – говорится в сообщении.

В отношении предприятия заведены дела об административном правонарушении – за выброс вредных веществ без специального разрешения, за отсутствие платы за негативное воздействие на окружающую среду, за незаконное пользование недрами, а также за загрязнение вод.

Руководство завода приняло решение о приостановке его деятельности до получения разрешительной документации и устранения нарушений.

Технологии
Новости

Суд принял иск издателя российского Forbes к экс-главреду журнала

Ведомости
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Останкинский суд Москвы принял иск о защите чести и достоинства владельца ACMG, издающей российский Forbes, Александра Федотова к бывшему главному редактору журнала Николаю Ускову.

«Федотов устранил нарушения, требовавшие исправления. Исковое заявление принято к производству», – сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анна Селиванова. Досудебная подготовка по делу назначена на 1 октября в 15.00 мск.

Ранее суд оставил без движения заявление Федотова из-за допущенных при его подаче процессуальных нарушений и дал истцу срок до 23 августа для их устранения.

Федотов просит суд признать, что Усков разгласил коммерческую тайну издания, а также опорочил его (Федотова) честь, достоинство и деловую репутацию. Речь идет об интервью Ускова телеканалу «Дождь» 14 июля. Материальные требования Федотова символические и составляют 1 рубль.

Усков был главным редактором Forbes с января 2016 г. до июня 2018 г. Его уволили из-за неудовлетворительного качества работы, систематического нарушения трудовой дисциплины и трудового договора в части «неконкуренции», объясняли в ACMG. По словам представителя компании, Усков не имел права принимать участие в мероприятиях других брендов, но неоднократно делал это.

Усков расценивал свое увольнение как часть давления на редакцию. Он в свою очередь подал иск на издателя журнала, потребовав восстановления в должности и компенсаций.

После увольнения Ускова исполняющим обязанности главного редактора был назначен Николай Мазурин, но он в этой должности проработал недолго. В отставку Мазурин был отправлен сразу после того, как пожаловался в прокуратуру Москвы в связи с исчезновением из августовского печатного номера журнала статьи «Дела семейные» о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Финансы
Новости

Россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг

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Россиянам с 2019 г. будут присваивать индивидуальный кредитный рейтинг согласно вступающим в силу поправкам в закон о кредитных историях, рассказал исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников в интервью «Российской газете».

Рейтинговые баллы будут автоматически рассчитываться на основе разных параметров из кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, «возраста» этой истории. Однако даже высокий балл не будет гарантировать выдачу кредита, отмечает Мясников.

Кредитная история может формироваться не только с момента выдачи первого кредита, но после подачи заявления на кредит или запроса банка на проверку заемщика в бюро.

С июля 2014 г. кредитные организации обязаны передавать информацию о своих клиентах хотя бы в одно бюро кредитных историй даже без согласия заемщика. Кредитную историю физлица с его согласия может получить любое юридическое лицо.

Бизнес
Новости

Власти ослабят барьеры на рынке алюминия для помощи UC Rusal

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Правительство намерено снять избыточные барьеры для использования алюминия в строительстве и промышленном производстве для помощи попавшей под санкции UC Rusal Олега Дерипаски, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью РБК.

Козак отметил, что правительство прорабатывает меры поддержки внутреннего спроса на алюминий. «Здесь чрезвычайно важно не навредить. Не нарушить правила добросовестной конкуренции на внутреннем рынке и надежно обеспечить права потребителей», – заметил вице-премьер.

«В то же время есть возможность также простимулировать спрос на алюминий через наши предприятия перерабатывающей промышленности, через строительную отрасль. Приняты решения об изменении различных технических регламентов, с тем чтобы снять избыточные барьеры для использования алюминия в строительстве, в промышленном производстве», – сказал Козак.

Чиновник также добавил, что «заинтересованная компания» обратилась в правительство с предложением ввести ограничения на импортные велосипеды через введение утилизационного сбора – чтобы стимулировать выпуск российских велосипедов с использованием российского алюминия. Но правительство вряд ли пойдет на такую меру, указал Козак. «Если вдруг окажется, что высококачественные, удовлетворяющие самым высоким запросам российских потребителей отечественные велосипеды есть в достаточном количестве, вполне возможно рассмотреть и это предложение. Но наверняка это не так. Мы ничего не будем делать в ущерб российскому потребителю. Поэтому, скорее всего, эта идея больше мертва, чем жива», – заключил Козак.

Объявленные 6 апреля санкции США закрывают для UC Rusal, второго крупнейшего в мире производителя алюминия, американский рынок, а контрагентам из других юрисдикций запрещаются существенные транзакции в пользу компании под угрозой самим оказаться под санкциями. Партнеры начали отказываться от UC Rusal, а Лондонская биржа металлов прекратила торговлю алюминием российской компании. На данный момент власти США обязали контрагентов завершить сотрудничество с компанией Дерипаски до 23 октября.

Газета «Коммерсантъ» ранее писала о плане развития алюминиевой промышленности. Дорожная карта по поддержке отрасли предусматривает мероприятия в области госзакупок, тарифного и таможенного регулирования, а также расширения сфер применения алюминия. Рассматриваются такие меры, как повышение ввозных пошлин на алюминий, директивы госкомпаниям о закупках российского алюминия, а также условие для машиностроителей использовать компоненты из российских алюминиевых сплавов для получения субсидий, кроме того, ожидается утверждение новых правил по проектированию и применению алюминия в электроснабжении зданий и строительстве мостов и расширение использования металла в авиации, писало издание со ссылкой на представителя Козака в июле.

Экономика
Новости

Минобороны назвало размер трат на разработку и закупку оружия

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Россия тратит на разработку и закупку оружия 70% военного бюджета, сообщил в эфире радиостанции «Вести ФМ» советник министра обороны Андрей Ильницкий.

«На разработку и закупку оружия идет 70% военного бюджета», – сказал Ильницкий (цитаты по «РИА Новости»). Он отметил, что военный бюджет России сейчас шестой в мире, на первом месте – бюджет США.

«Это гигантский бюджет, поэтому если Россия будет работать «вдогонку», то она обречена на поражение по несопоставимости возможностей и ресурсов. В этой связи нужно искать свои подходы к обеспечению безопасности страны», – добавил Ильницкий.

Оборонный бюджет России на 2018 г. составляет 2,8 трлн руб., из которых на закупки военной техники приходится 1,4 трлн руб., на содержание – также 1,4 трлн руб., говорил ранее президент Владимир Путин.

Новое оружие, которое показал Путин

Бизнес
Новости

Козак рассказал о предстоящем повышении акцизов на бензин

Ведомости
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Правительство повысит акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 г. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер Дмитрий Козак. «Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 г.». Они увеличатся на 2700 и 3700 руб. за тонну и составят 8258 и 11 892 руб. за тонну.

Решение о снижении акцизов было принято на фоне резкого роста оптовых и розничных цен на топливо в конце мая. Козак уверен, что вновь запланированное повышение акцизов не скажется на розничных ценах. «Скачка [цен на бензин] не будет», – полагает он. Вице-премьер пообещал использовать для этого «весь тот набор инструментов, который есть у правительства». Речь, в частности, идет о применении отрицательного акциза для нефтеперерабатывающих заводов, предусмотренного налоговым маневром – снижением таможенных пошлин при повышении НДПИ. Отрицательный акциз должен «выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо», полагает Козак.

Ели этого будет недостаточно, правительство может воспользоваться введением экспортной пошлины и на нефть, и на нефтепродукты, правда, этот «инструмент», по словам Козака, будет использоваться «на временной основе».

Российский топливный союз, представляющий независимые АЗС, в августе предупреждал администрацию президента и Козака о риске роста цен на бензин на 10% от текущей цены из-за увеличения акцизов и НДС.

Бизнес
Новости

Uber сделает ставку на использование электросамокатов и велосипедов в мегаполисах

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Сервис по вызову такси Uber все чаще предлагает своим клиентам пользоваться электросамокатами, велосипедами и даже общественным транспортом. «В час пик – это верх неэффективности, когда кусок металла весом в тонну везет одного человека каких-то 10 кварталов», – заявил гендиректор Uber Дара Хосровшахи в интервью Financial Times. Он отметил, что компания может повлиять на поведение пассажиров так, что от этого выиграют и они сами, и города. Что касается перевозчиков, то в краткосрочной перспективе это может повлечь серьезные финансовые потери, но в стратегическом плане «это то, что мы бы хотели возглавить», отметил Хосровшахи. Потери Uber в 2017 г. составили $4,5 млрд.

Электровелосипеды впервые появились в приложении Uber в январе 2018 г., в проекте Uber Bike. В апреле стало известно о покупке компанией сервиса аренды электрических велосипедов Jump Bikes, предлагавшего свои услуги в Вашингтоне и Сан-Франциско. Сумма сделки оценивалась в $200 млн. Хосровшахи называл покупку «идеальным подспорьем» для расширяющегося портфеля. Кроме того, Uber анонсировал соглашение о сотрудничестве с компанией Lime, сдающей в аренду скутеры и электрические велосипеды в 46 городах. Весной у пользователей приложения Uber появилась возможность покупать билеты на поезда, автобусы и паромы благодаря сотрудничеству с сервисом продажи билетов на общественный транспорт Masabi.

Uber не смущает, что аренда велосипеда принесет меньше денег, чем услуги такси. Компания рассчитывает выиграть на увеличении потока пользователей. Этот эффект уже наблюдается в Сан-Франциско. Что касается сотрудничающих с компанией водителей, то их маршруты станут длиннее, и они смогут заработать больше.

Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber

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