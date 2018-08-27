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Кредиторы подали заявление о банкротстве сети «Я любимый»

Кредиторы подали в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве ЗАО «Аматус», которому принадлежит бренд «Я любимый» и которое управляет торговой сетью, следует из картотеки суда. Заявителями выступили ООО «Русь», ОАО АКБ «Российский капитал», ООО «Торговый дом Станд», ЗАО «Трансатлантик Интернейшнл».

Подачу иска подтвердили РБК «Российский капитал», а также помощник гендиректора «Торгового дома Станд» Алексей Проскурин. По его словам, «Аматус» задолжал 2,57 млн руб. с просрочкой более 100 дней сверх договорных обязательств. «Торговый дом Станд» вел переговоры о погашении задолженности, однако безрезультатно, отметил помощник главы компании.

В компаниях «Русь» и «Трансатлантик Интернейшнл» на запросы РБК не ответили.

Сеть «Я любимый» была основана в 2010 году. В 2014 году Леван Меликян, который занимал пост гендиректора, объявлял о планах увеличить сеть до 46 магазинов в 2015 году. Однако в 2018 году, как следует из данных СПАРК, к компании подали в общей сложности 190 исков на общую сумму 649,1 млн руб.

По данным на сайте сети «Я любимый», она насчитывает 26 магазинов в Москве и Подмосковье общей площадью более 48 тыс. кв метров. Согласно информации справочно-картографического сервиса 2ГИС, у сети осталось только два магазина — на улице Академика Комарова в Москве и в Томилино в Подмосковье.

Связаться с представителями «Я любимый» РБК не удалось. Телефон центрального офиса не отвечал несколько дней.

В апреле этого года РБК и «Коммерсантъ» писали, что Billa займет площади сети «Я любимый». Представитель Billa на вопрос о том, состоялась ли сделка, ответил, что в компании «не комментируют слухи». В головном офисе владельца Billa — компании Rewe Group — на вопрос о сделке не ответили.