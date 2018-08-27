«Эльдорадо» запустит новый формат магазинов для маленьких городов

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Группа «М.видео - Эльдорадо» запустит новый формат магазинов «Эльдорадо» площадью около 600 кв. м для небольших населенных пунктов. Об этом заявил президент группы Александр Тынкован, передает «Интерфакс».
С помощью таких магазинов компания рассчитывает получить доступ к маленьким городам и поселениям, отметил он. «Сейчас магазин не может продавать - я условно говорю - меньше, чем 200 млн руб. в год, или меньше, чем 150 млн руб., потому что он становится нерентабельным: стоимость персонала, стока и всего остального», - пояснил Тынкован. Он добавил, что группа хочет найти модель, позволяющую «продавать мало».
Компания в магазинах нового формата откажется от непрофильного ассортимента, который «размывал предложение "Эльдорадо". Ранее магазины сети предлагали и непрофильные товары, в том числе для детей, дома, а также инструменты. «Это не совсем новый концепт, это, скорее, новая версия концепта "Эльдорадо", она пойдет больше в сторону цифрового [сегмента]», - рассказал гендиректор группы. В то же время ритейлер рассчитывает сохранить большие магазины, но готов оптимизировать часть площадей, «где это уместно или возможно».
Группа была создана после того, как в апреле «М.видео» купила сеть «Эльдорадо» у своего основного акционера - группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. На конец июня она объединяла 840 магазинов (429 «М.видео» и 411 «Эльдорадо»). Консолидированная выручка группы в январе - июне 2018 г. увеличилась на 41,7% до 118,1 млрд руб., чистая прибыль выросла на 88% до 4,684 млрд руб. (показатели по МСФО, включают результаты «Эльдорадо» за май - июнь). Средняя торговая площадь магазинов «Эльдорадо» сегодня - 1400 кв. м, средняя площадь «М.видео» - 1600 кв. м, отмечает агентство.
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Крупнейшая нефтехимическая компания России «Сибур» решит до конца сентября, проводить ли первичное публичное размещение акций (IPO) в этом году, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Холдинг ведет переговоры с банками о размещении бумаг на сумму от $2 млрд до $2,5 млрд, сообщили изданию два источника. Они оценили всю компанию в более чем $20 млрд.
По словам одного из источников издания, руководители «Сибура» встретятся с инвесторами на следующей неделе. IPO «Сибура» может стать крупнейшим среди российских компаний с 2007 г., когда ВТБ разместил бумаги на $8 млрд. В 2007 г. UC Rusal Олега Дерипаски привлек через IPO $2,24 млрд. Рекордным было IPO «Роснефти» – на $10,7 млрд в 2006 г.
«Листинг определит справедливую рыночную стоимость [компании] и прекратит аргументы относительно того, хорошо ли выполняет свою работу менеджмент», – сказал изданию предправления «Сибура» Дмитрий Конов. По его словам, IPO может пройти в этом году, либо не состояться вовсе, либо произойти в следующем году. «Открыты все варианты», – указал он.
Руководство обсуждает размещение 10-15% акций компании, большую часть которых продаст крупнейший акционер «Сибура» Леонид Михельсон (владеет 48,5% акций), рассказали изданию два источника. Конов отказался комментировать подробности возможного IPO.
»Сибур» обсуждает IPO с крупнейшими мировыми банками, в том числе JPMorgan, Citi, Goldman Sachs, а также российским «Газпромбанком», говорят три источника на рынке. По их информации, компания также заинтересована в привлечении азиатского банка.
«Сибур» не находится под санкциями США в отличие от его крупных акционеров Геннадия Тимченко (владеет 17%) и Кирилла Шамалова (3,9%). Конов сказал FT, что хотя санкции и учитываются, они являются определяющим фактором при принятии стратегических решений.
Собеседник «Ведомостей», близкий к одному из акционеров «Сибура», в июле оценивал стоимость компании в $20–26 млрд. Как рассказывали три источника, близких к разным сторонам сделки, владельцы холдинга подписали акционерное соглашение, согласно которому не ранее 2018 г. Sinopec (владеет 10% «Сибура») наравне с основными акционерами имеет право инициировать вопрос о выводе компании на биржу.
Самые производительные компании из отраслевых групп
Viktor Korotayev / Reuters
«Ведомости» рассчитали производительность труда в 55 крупнейших российских компаниях за 2012-2016 гг. Все компании были разбиты на 9 отраслевых групп. И в каждой группе были определены лучшие компании по выручке на одного сотрудника.
Нефтяная и газовая отрасль. Лукойл (выработка на сотрудника 49,5 млн руб. в год)
1/9
Polymetal International
Металлургия и горнодобыча. Polymetal International (9,8 млн руб. на сотрудника)
2/9
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Химия и производство минеральных удобрений. Сибур (14,9 млн руб. на сотрудника)
3/9
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Розничная торговля. Лента (7,3 млн руб. на сотрудника)
4/9
Евгений Разумный / Ведомости
Финансовый сектор. Московская биржа (26,9 млн руб. на сотрудника)
5/9
Андрей Гордеев / Ведомости
Связь и информационные технологии. Mail.ru Group (12,1 млн руб. на сотрудника)
6/9
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Инфраструктура и транспорт. Аэрофлот (14,0 млн руб. на сотрудника)
7/9
Александр Демьянчук / ТАСС
Машиностроение. Атомэнергопром (7,7 млн руб. на сотрудника)
8/9
Интер РАО
Электроэнергетика. Интер РАО (17,7 млн руб. на сотрудника)
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Хакеры Fancy Bear, которых связывают с российской спецслужбой ГРУ, пытались украсть электронную переписку митрополитов Константинопольской православной церкви, сообщает Associated Press со ссылкой на данные входящей в Dell компании Secureworks, специализирующейся на компьютерной безопасности.
По информации агентства, целью атаки стали аккаунты в Gmail митрополита Варфоломея Самараса — «ключевого доверенного лица» патриарха Константинопольского Варфоломея I, а также еще двух митрополитов — Эммануэля Адамакиса и Элпидофора Ламбриниадиса.
78-летний патриарх Константинопольский в настоящее время «обдумывает вопрос о том, согласиться ли на просьбу Украины отделить ее церковь от российской», пишет AP. Он имеет соответствующие полномочия. По данным агентства, Варфоломей I не ведет электронную переписку. Все три митрополита, которые подверглись атаке, «вовлечены в проблему отделения» украинской церкви. Они не ответили на просьбу о комментарии.
Кроме того, под атаки хакеров попали, в частности, мусульманская организация на Украине «Умма», папский нунций в Киеве, а также аккаунт, связанный с украинской греко-католической церковью, отмечает AP.
Агентство отмечает, что атаки Fancy Bear на религиозные организации происходили в 2015 и 2016 гг., в то время как попытки взлома Константинопольской патриархии продолжаются до сих пор. В октябре 2017 г. около десяти представителей церкви получили электронное письмо, отправленное от имени Никоса-Гиоргоса Папахристу, который был незадолго до этого назначен официальным представителем Константинопольской патриархии. В письме получателям предлагалось открыть файл, который устанавливал на их компьютерах программное обеспечения для слежки.
Русская православная церковь заявила, что не имеет информации о хакерах и отказалась от комментария. Российские чиновники, к которым AP обратилось за комментариями, указывали на предыдущие заявления Кремля о том, что он не имеет отношения к Fancy Bear. У кого именно агентство запрашивало комментарий, в статье не уточняется.
В июле 2018 г. власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. По их данным, разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвинили в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
1/10
Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
2/10
Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
3/10
Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
4/10
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
6/10
Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
7/10
Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
9/10
Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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Для того чтобы капитальные вложения при реконструкции тепловых электростанций не перекладывались на плечи потребителей, необходимо внедрять эталонный принцип ценообразования. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Путин отметил, что нужно определить стабильные источники модернизации тепловой энергетики. Он попросил Минэнерго «самым внимательным образом отнестись к этому вопросу, проанализировать все резервы рынка» (цитата по ТАСС).
При этом, подчеркнул президент, «капитальные вложения не должны перекладываться на плечи потребителей». «Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов, в итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода», - отметил Путин.
Есть предложение, добавил он, изменить ситуацию, внедрив «эталонный принцип формирования тарифов».
С 2015 г. правительство ежегодно индексирует тарифы на электроэнергию, ЖКХ, железнодорожные перевозки и газ на уровень инфляции. Это значительно ниже темпов индексации до 2015 г.
1 августа замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко сообщил, что ведомство предложило индексировать тарифы ЖКХ с января 2019 г. на 1,7% в связи с повышением ставки НДС, а с июля - на 4% в соответствии с прогнозной годовой инфляцией. В свою очередь Минэкономразвития предлагает проиндексировать тарифы с 1 января на 1,7%, а с июля - еще на 2,4%.
Политика
Новости
Песков рассказал о совместном отдыхе Путина, Шойгу и Бортникова на Енисее
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Президент Владимир Путин провел минувшие субботу и воскресенье на Енисее вместе с директором Саяно-Шушенского заповедника, главой Тывы, министром обороны и директором ФСБ, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин походил по горам, полюбовался красотами. Его сопровождали в этой поездке директор Саяно-Шушенского заповедника (Геннадий Киселев), глава Тывы (Шолбан Кара-оол), министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников», – сказал Песков.
Путин не первый раз отдыхает в Тыве. Однако на этот раз президент не устраивал традиционную рыбалку, отметил Песков. По его словам, «это был видовой, природный туризм». Представитель Кремля пообещал в течение дня опубликовать «некоторые кадры минувшего уикенда президента».
В прошлом году в августе Путин также несколько дней провел в Тыве, его также сопровождал уроженец этих мест Шойгу. Тогда президент побывал в труднодоступной тайге, где занимался подводной охотой и рыбачил на горных озерах.
Летом 2013 г. Путин на озере Токпак-Холь поймал щуку весом свыше 21 кг. «Тащил я ее три минуты, это все зафиксировано», – рассказывал позже Путин журналистам. Свой улов он объяснил тем, что на сотни километров вокруг не было ни одной живой души и поэтому даже «такой никудышный рыболов», как он, смог поймать такую рыбку.
Спорт, охота и рыбалка: чем увлекается Владимир Путин
Из архива пресс-службы президента РФ/РИА Новости
Владимир Путин занимается самбо и дзюдо с 11 лет. Восточные единоборства, по мнению президента, дают такие знания, умения и навыки, которые политику просто необходимы, указано на сайте kremlin.ru
1/13
Михаил Климентьев / РИА Новости
Путин предпочитает отечественные горнолыжные склоны. На фото президент во время посещения туристического комплекса на горнолыжном курорте Красная Поляна в феврале 2007 года
2/13
Алексей Никольский / РИА Новости
Президент России Владимир Путин в гала-матче турнира Ночной хоккейной лиги в Сочи (май 2015 года)
3/13
Алексей Дружинин / РИА Новости
В сентябре 2012 года Владимир Путин за штурвалом мотодельтаплана принимал участие в научном эксперименте «Полет надежды». Птицы считали мотодельтоплан своим вожаком. Тогда Владимир Путин совершил три полета: первый ознакомительный, а два других — с птицами
4/13
Алексей Дружинин / РИА Новости
Во время посещения соревнований чемпионата России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения Владимир Путин пострелял из винтовки для слабовидящих спортсменов (март 2012 г.)
5/13
Дмитрий Астахов / РИА Новости
Президент России Владимир Путин на охоте в районе отрогов западных Саян в августе 2007 г.
6/13
Алексей Дружинин / РИА Новости
В январе 2010 г. Владимир Путин для передвижения по горнолыжному курорту «Красная Поляна» выбрал снегоход
7/13
Алексей Дружинин / РИА Новости
Для экспедиции в места обитания снежного барса – Убсунурскую котловину в Республике Тыва – Владимир Путин выбрал конную прогулку (октябрь 2010 г.)
8/13
Алексей Никольский / РИА Новости
Президент России Владимир Путин на рыбалке в Красноярском крае в июле 2013 г.
9/13
Алексей Никольский / РИА Новости
В январе 2011 г. Путин попробовал сыграть в керлинг во время посещения учебно-тренировочного центра «Новогорск» в подмосковных Химках
10/13
Дмитрий Астахов / РИА Новости
В подмосковных «Горках» Дмитрий Медведев, тогда еще в роли президента, и председатель правительства Владимир Путин играли в бадминтон (июнь 2011 г.)
11/13
Алексей Дружинин / РИА Новости
В августе 2011 г. председатель правительства Владимир Путин погрузился с аквалангом на дно Таманского залива, чтобы увидеть «Русскую Атлантиду» – затопленную часть Фанагории
12/13
Алексей Никольский / РИА Новости
В феврале 2012 г. Владимир Путин на месте второго пилота прокатился на бобслейной трассе во время посещения санно-бобслейного комплекса «Парамоново» в Дмитровском районе Подмосковья
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Apple осенью готовится представить три новых смартфона. Их дизайн будет схож с iPhone X - флагманом компании, представленным в прошлом году, но при этом компания расширит диапазон цен на устройства, чтобы привлечь больше покупателей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Поменяются также размеры смартфонов и некоторые функциональные особенности, выяснили журналисты. По словам источников, этот год можно сравнить с 2013 г., когда компания представила смартфоны, сохранившие дизайн предыдущего поколения, но получившие новые функции. Собеседники агентства пояснили, что более значительные изменения Apple запланировала на следующий год.
Модель самого высокого класса, которую в компании называют D33, получит дисплей с диагональю около 6,5 дюйма. Она может стать самым большим iPhone и одним из крупнейших смартфонов на рынке. Задняя панель будет выполнена из стекла, а края - из нержавеющей стали. Устройство получит две задние камеры. Смартфон также станет вторым устройством от Apple с OLED-экраном на основе органических светодиодов.
Apple планирует также обновить iPhone X. Представленная в 2017 г. модель оснащена 5,8-дюймовым и OLED-экраном. Обновленное устройство под кодовым названием D32 получит улучшенную камеру и сможет быстрее обрабатывать данные. Самой значительной новинкой от Apple Bloomberg называет смартфон с внутренним именем N84. Он заменит iPhone 8, но будет стоить заметно дешевле. Внешне новый iPhone будет напоминать iPhone X, но будет отличаться некоторыми деталями. Он получит экран с диагональю 6,1 дюйма (у iPhone X - 5,8 дюйма), края корпуса будут алюминиевыми (у iPhone X - из нержавеющей стали). Устройство получит жидкокристаллический экран (вместо OLED, как iPhone X), что также снизит затраты на его производство. Телефон представят в нескольких цветах.
В начале 2016 г. компания отчиталась о 1 млрд активных устройств. К началу 2018 г. их количество выросло до 1,3 млрд. Три новых iPhone, которые должны появиться в сентябре, имеют хорошие шансы увеличить этот показатель, пишет агентство. На торгах 2 августа акции Apple подорожали до $207,05, что соответствует рыночной капитализации в $1 трлн. «Мы расширяем охват на развивающихся рынках, видим сильный, двузначный рост выручки и добились огромного прогресса на пути к нашей цели значительно увеличить бизнес услуг», – комментировал показатели гендиректор Apple Тим Кук. Компания отмечала, что рассчитывает на высокие продажи iPhone в этом квартале, а выручку планирует на уровне $60–62 млрд (это будет рост на 14–18% к аналогичному периоду 2017 г.).
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Коллектив Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) в открытом письме к президенту Российской академии наук (РАН) Александру Сергееву попросил остановить выселение учреждения из здания в Москве. Текст обращения научного руководителя ИНИОНа академика Юрия Пивоварова от имени коллектива опубликовала на своей странице в Facebook ведущий научный сотрудник института Оксана Киянская.
«Над ИНИОНом вновь нависла угроза. В Министерстве науки и высшего образования было проведено совещание, смысл которого заключается в том, чтобы выселить подразделения института из тех зданий, в которых он сейчас располагается. Это будет означать не очередной переезд, что само по себе проблема, а добивание ИНИОНа», – говорится в письме.
Сейчас ИНИОН располагается в здании по ул. Кржижановского в средоточии социально-гуманитарных учреждений академии, указывает Пивоваров. По его словам, расположение не просто удобно и привычно, а является необходимым условием для нормального функционирования ИНИОНа. «Судя по всему, нас хотят перевезти в место, совершенно не приспособленное для института социально-гуманитарного профиля», – отмечает Пивоваров.
Сотрудники других институтов приходят в ИНИОН выписывать новую литературу и наоборот, объясняет академик: без такого очного традиционного общения ИНИОН не сможет выполнять свою функцию центрального связующего звена социально-гуманитарных институтов РАН, и интернетом здесь не обойтись. К тому же будет разорвана связь между различными подразделениями ИНИОНа, что приведет к дезинтеграции нашего института, распаду его целостности, подчеркивает Пивоваров.
На свое нынешнее место ИНИОН переехал в 2015 г. после пожара в здании на Нахимовском проспекте. Тогда огонь, вызванный коротким замыканием, уничтожил более 5 млн экземпляров изданий в библиотеке института. В июле 2017 г. управление служебными зданиями потребовало от ИНИОНа переехать, объяснив это необходимостью ремонта здания на ул. Кржижановского. Позже институту предложили занять помещение Всероссийского института научной и технической информации РАН. Против этого выступили более 600 ученых, заявивших в письме в ФАНО об очень плохих условиях работы в предлагаемом новом здании.
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«Аэрофлот» запросил у Росавиации допуск к прямым регулярным рейсам из Москвы на Маврикий, Шри-Ланку и Сейшельские острова, следует из материалов к заседанию межведомственной комиссии при Минтрансе.
По каждому направлению компания просит допуск к семи рейсам в неделю. Сейчас между Москвой, Маврикием, Шри-Ланкой и Сейшелами нет регулярного прямого авиасообщения, отмечает «Интерфакс».
Также «Аэрофлот» просит разрешения на полеты до семи раз в неделю между Москвой и китайским Чэнду, шведским Гетеборгом и Пунта-Каной (Доминикана). До пяти раз в неделю компания хотела бы летать в Нячанг (Вьетнам).
По некоторым маршрутам авиакомпания просит увеличить частотность. В два раза чаще госперевозчик хотел бы летать в Сеул и Софию (14 раз в неделю вместо семи), для рейсов в Дубай и Стамбул компания просит увеличить частоту с 28 до 35 раз.
Дочерняя структура госперевозчика – авиакомпания «Россия» попросила у Росавиации допуск к регулярным полетам из Москвы в Денпасар (Индонезия): компания претендует на семь рейсов в неделю. Вместе с тем «Россия» хочет перераспределить свой допуск к маршруту Санкт-Петербург – Гоа (на два полета в неделю) в пользу рейсов по этому направлению из Москвы. Входящая в группу «Аэрофлот» «Победа» запросила два рейса в неделю из Москвы в Палермо (Италия).
Агентство Bloomberg, используя данные Airbnb, составило рейтинг городов, где дороже всего переночевать. Агентство учитывало среднесуточную стоимость аренды жилья через Airbnb. Майами занимает первое место – $205 за ночь
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Qusai Akoud / Unsplash
На втором месте Бостон – $195 за ночь
2/10
Evelyn Paris / Unsplash
На третьем – Рейкьявик – $194
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PIXABAY
В Тель-Авиве переночевать в среднем обойдется в $188
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Alex Block / Unsplash
Замыкает топ-5 Дубай – $185 за ночь
5/10
Ryan Waring / Unsplash
Переночевать в Лос-Анджелесе в среднем стоит $180, подсчитал Bloomberg
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Mitch Lensink / Unsplash
В Амстердаме – чуть дешевле – $178
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Unsplash
В Сан-Франциско как и в Амстердаме за ночь в среднем берут $178
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Pixabay
Переночевать в Иерусалиме обойдется в $173
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Unsplash
В Сиднее за ночь тоже в среднем придется заплатить $173
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Кредиторы подали в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве ЗАО «Аматус», которому принадлежит бренд «Я любимый» и которое управляет торговой сетью, следует из картотеки суда. Заявителями выступили ООО «Русь», ОАО «АКБ «Российский капитал», ООО «Торговый дом "Станд», ЗАО «Трансатлантик интернейшнл».
Подачу иска подтвердилиРБК «Российский капитал», а также помощник гендиректора торгового дома «Станд» Алексей Проскурин. По его словам, «Аматус» задолжал 2,57 млн руб. с просрочкой более 100 дней сверх договорных обязательств. Торговый дом «Станд» вел переговоры о погашении задолженности, однако безрезультатно, отметил помощник главы компании.
В компаниях «Русь» и «Трансатлантик интернейшнл» на запросы РБК не ответили.
Сеть «Я любимый» была основана в 2010 г. В 2014 г. Леван Меликян, который занимал пост гендиректора, объявлял о планах увеличить сеть до 46 магазинов в 2015 г. Однако в 2018 г, как следует из данных СПАРК, к компании подали в общей сложности 190 исков на общую сумму 649,1 млн руб.
По данным на сайте сети «Я любимый», она насчитывает 26 магазинов в Москве и Подмосковье общей площадью более 48 000 кв. м. Согласно информации справочно-картографического сервиса 2ГИС, у сети осталось только два магазина – на ул. Академика Комарова в Москве и в подмосковном Томилине.
Связаться с представителями «Я любимый» РБК не удалось. Телефон центрального офиса не отвечал несколько дней.
В апреле этого года РБК и «Коммерсантъ» писали, что Billa займет площади сети «Я любимый». Представитель Billa на вопрос о том, состоялась ли сделка, ответил, что в компании «не комментируют слухи». В головном офисе владельца Billa – компании Rewe Group – на вопрос о сделке не ответили.
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Госкомпания «Дом.рф» снизила чистую прибыль в первой половине 2018 года
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Чистая прибыль госкомпании «Дом.рф» в первом полугодии 2018 г. по МСФО сократилась на 14,5% до 5,7 млрд руб., говорится в отчетности компании по МФСО.
Там уточняется также, что рентабельность собственных средств достигла 11,0% по сравнению с 9,5% за аналогичный период прошлого года.
Чистые процентные доходы выросли на 9% до 10,14 млрд руб., денежные средства и их эквиваленты госкомпании с начала года сократились на 33% до 29,64 млрд руб. Общая сумма активов упала на 11,3% до 680,7 млрд руб, обязательств – на 11,1%, до 580,2 млрд руб.
По словам гендиректора «Дом.рф» Александра Плутника (приводятся в сообщении), «финансовые результаты [компании] в 2018 г. находятся под давлением, связанным с длящимся процессом финансового оздоровления банка "Российский капитал", консолидированного в конце прошлого года, а также с реализацией проекта по созданию единого комплекса для переезда министерств. Вместе с тем "Дом.рф" обеспечил рост рентабельности собственных средств в 1,2 раза (до 11%) за счет упора на операционную эффективность, пояснил Плутник.
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Министерство обороны России опровергло сообщения о том, что российские самолеты якобы нанесли удар по боевикам движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) на севере Афганистана.
«Российские военные самолеты никаких боевых задач в районе государственной границы Республики Таджикистан и Афганистана не выполняли», – говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».
Сообщения «о якобы нанесении российскими самолетами воздушного удара по боевикам исламского движения "Талибан" в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствуют действительности», подчеркнули в Минобороны.
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на местную полицию, что принадлежащий России или Таджикистану самолет нанес авиаудар по боевикам в ходе их столкновения с таджикскими пограничниками, в результате шестеро талибов были убиты. Представитель государственного комитета национальной безопасности Таджикистана также опроверг «РИА Новости», что самолеты республики нанесли авиаудар на территории Афганистана.
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Ставки по ипотечным жилищным кредитам в России могут снизиться до 9,1% к концу 2018 г., заявил телеканалу НТВ министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.
По словам министра, на данный момент ипотечная ставка в стране в среднем равна 9,6–9,65%.
Между тем банки, негативно реагируя на новый пакет санкций США в отношении России, начали повышать ставки по ипотечным кредитам. Так, Райффайзенбанк повысил ставки по действующим ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке, а также по рефинансированию до единого уровня – 10,25% годовых. Ранее процентный диапазон в банке составлял 9,25–9,5% годовых.
Однако, согласно прогнозам Минстроя, санкции США не окажут негативного воздействия на ипотечный рынок в ближайшие годы. По словам Якушева, к 2024 г. ставка по ипотеке должна опуститься ниже 8%, а ипотечный портфель России составит около 16 трлн руб.
Количество семей в России, которые смогут воспользоваться ипотекой, по прогнозам Минстроя, должно вырасти до 50%.
По данным ЦБ по Центральному федеральному округу, средневзвешенная процентная ставка по рублевой ипотеке в Москве в июне 2018 г. составила 9,7%, а в Московской области - 9,5% (в январе 2018 г. в Москве - 9,9%, в Московской области - 9,8%).