Бизнес

Новости

«Эльдорадо» запустит новый формат магазинов для маленьких городов

Группа «М.видео - Эльдорадо» запустит новый формат магазинов «Эльдорадо» площадью около 600 кв. м для небольших населенных пунктов. Об этом заявил президент группы Александр Тынкован, передает «Интерфакс».

С помощью таких магазинов компания рассчитывает получить доступ к маленьким городам и поселениям, отметил он. «Сейчас магазин не может продавать - я условно говорю - меньше, чем 200 млн руб. в год, или меньше, чем 150 млн руб., потому что он становится нерентабельным: стоимость персонала, стока и всего остального», - пояснил Тынкован. Он добавил, что группа хочет найти модель, позволяющую «продавать мало».

Компания в магазинах нового формата откажется от непрофильного ассортимента, который «размывал предложение "Эльдорадо". Ранее магазины сети предлагали и непрофильные товары, в том числе для детей, дома, а также инструменты. «Это не совсем новый концепт, это, скорее, новая версия концепта "Эльдорадо", она пойдет больше в сторону цифрового [сегмента]», - рассказал гендиректор группы. В то же время ритейлер рассчитывает сохранить большие магазины, но готов оптимизировать часть площадей, «где это уместно или возможно».

Группа была создана после того, как в апреле «М.видео» купила сеть «Эльдорадо» у своего основного акционера - группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. На конец июня она объединяла 840 магазинов (429 «М.видео» и 411 «Эльдорадо»). Консолидированная выручка группы в январе - июне 2018 г. увеличилась на 41,7% до 118,1 млрд руб., чистая прибыль выросла на 88% до 4,684 млрд руб. (показатели по МСФО, включают результаты «Эльдорадо» за май - июнь). Средняя торговая площадь магазинов «Эльдорадо» сегодня - 1400 кв. м, средняя площадь «М.видео» - 1600 кв. м, отмечает агентство.