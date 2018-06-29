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«М.видео» и «Эльдорадо» начали тестировать систему tax free

Сети «М.видео» и «Эльдорадо», входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, первыми среди продавцов техники и электроники в России начали тестировать систему tax free. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «М.видео».

Сервис уже заработал в пилотном режиме в 13 магазинах группы и в течение нескольких дней запустится еще в четырех. К системе tax free в рамках пилота подключены магазины в Красногорске, Саранске, Казани, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Екатеринбурге. Большинство из этих городов принимают чемпионат мира по футболу, поэтому там наблюдается большой поток иностранных туристов, отмечает «М.видео».

Первые чеки по системе tax free в России в тестовом режиме начали оформлять еще 10 апреля. Теперь иностранцы могут вернуть НДС с покупок в магазинах, которые принимают участие в проекте. Сначала система начала действовать в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Красногорске, затем в проект вошли города, принимающие ЧМ-2018.

Вернуть НДС могут граждане иностранных государств, не входящих в еврозону. Получить tax free они могут с покупок в каждом магазине на сумму не менее 10 000 руб. в течение одного дня. Возврат НДС не касается подакцизных товаров (алкогольная и табачная продукция).

Для получения компенсации товары должны вывозиться через специальные пункты пропуска. В перечень вошли автомобильный пункт в Калининградской области, три аэропорта в Москве и по одному – в Петербурге, Сочи и Владивостоке, а также один морской пункт пропуска во Владивостоке.

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