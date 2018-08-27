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Суд отказал «Росгосстраху» в иске к «РГС – медицине» из-за товарного знака

Арбитражный суд Москвы отказал «Росгосстраху» в иске к страховщику «РГС – медицина», сообщает ТАСС. Истец требовал признать недействительной сделку о передаче медицинскому страховщику права на использование товарного знака «Росгосстраха».

Договор о праве на использование товарного знака был заключен в 2017 г. перед сменой собственника «Росгосстраха». В июне 2018 г. компания подала иск к «РГС – медицине». Третьими лицами были заявлены Центробанк и Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Сумма иска тогда не раскрывалась. Представители истца утверждали, что прошлый владелец компаний Данил Хачатуров перед сменой контроля над «Росгосстрахом» заключил с «РГС – медициной» договор на право использования товарного знака по заниженной цене.

По мнению «Росгосстраха», сделка нанесла компании существенный ущерб. В исковом заявлении «Росгосстрах» просил суд запретить «РГС – медицине» использовать товарный знак, а также взыскать с медицинского страховщика 61 млн руб. за его использование в 2017 г. Представитель истца заявлял, что за этот период «РГС – медицина» уплатила «Росгосстраху» лишь 800 000 руб. (по ставке 15 000 руб. за квартал за один товарный знак). «Ответчик должен знать о явном ущербе, причиненным этим договором», – подчеркивал представитель «Росгосстраха». Он уточнял, что всего были нарушены права в отношении 30 товарных знаков, но компания просит взыскать ущерб за последнюю сделку.

Представитель ответчика с требованиями не согласился, отметив, что справедливая цена за использование каждого товарного знака составляет 15 000 руб. за квартал. Суд принял решение в удовлетворении исковых требований отказать.

В июне «Росгосстрах» подал иск против «Росгосстрах жизни» на 116,6 млрд руб., претензии также касались использования товарного знака. В конце августа 2017 г. контроль над «Росгосстрахом», куда входили и страховщик жизни, и медицинский страховщик, оформил банк «ФК Открытие». При этом «РГС Жизнь» и «РГС – медицина» в сделку не вошли. Владельцем «ФК Открытие», в свою очередь, теперь является Центробанк. До этого конечными бенефициарами компании были братья Данил и Сергей Хачатуровы.