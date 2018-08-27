Бизнес

Новости

Toyota инвестирует $500 млн в Uber для создания беспилотных автомобилей

Автопроизводитель Toyota инвестирует около $500 млн в сервис по вызову автомобилей Uber. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Оценка Uber в ходе сделки вырастет до $72 млрд, пишет издание. По данным The Information, Uber тратит на разработку беспилотных автомобилей по $200 млн в квартал. Теперь компания ищет способы снизить затраты на разработку беспилотников и поэтому договорилась о партнерстве с Toyota, отмечает WSJ.

По данным издания, Toyota вложится в компанию, основанную Трэвисом Калаником, в рамках соглашения о совместной работе над беспилотными автомобилями. Сервис в марте 2018 г. приостановил тестирование таких автомобилей после того, как один из них сбил пешехода. Uber возобновила поездки лишь спустя четыре месяца.

Uber отказался комментировать газете эту информацию. Связаться с представителем Toyota изданию не удалось.

По результатам I квартала 2018 г. инвесторы оценивали Uber в $62 млрд.

Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber