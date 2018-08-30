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Бывший функционер FIFA приговорен к 9 годам тюрьмы

Экс-президент Южноамериканской федерации футбола (Conmebol), бывший вице-президент и член исполкома FIFA парагваец Хуан Анхель Напут приговорен судом в Бруклине к девяти годам лишения свободы. Как пишет Bloomberg, жюри присяжных признало его виновным в получении взятки в $3,4 млн и вымогательстве почти $25 млн. Прокуратура требовала осудить его на 20 лет.

Напут представлял себя сторонником антикоррупционных реформ в федерации, но сам «пришел в спорт, чтобы зарабатывать», заявила прокурор Кристин Мейс. Таких же подчиненных он привел в FIFA и Conmebol – «чтобы взятка была обычной практикой». Обвинение настаивает, что он начал брать взятки и подарки с того момента как пришел в федерацию в 2010 г. В пример приводятся его отпуск на море за $40 000 и билет на концерт Пола Маккартни за $10 000.

В процессе участвовали около 30 свидетелей. В частности, руководитель спортивно-маркетинговой компании Torneos y Competencias Алехандро Бурзако заявил, что он заплатил более $160 млн как минимум 30 футбольным боссам за права на трансляцию турниров в Южной Америке и в матчах чемпионата мира в 2026 и 2030 гг. По его словам, Напут был одним из шести должностных лиц, принявших компенсации.