Началось строительство Удоканского горно-металлургического комбината
В Забайкалье во вторник началось строительство Удоканского горно-металлургического комбината, сообщила Байкальская горная компания (БГК, принадлежит акционерам «Металлоинвеста» Алишера Усманова и его партнеров). В фундамент комбината заложили первый камень. На церемонии начала строительства присутствовали губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, председатель совета директоров БГК Валерий Казикаев и гендиректор компании Юрий Рябов.
Годовая производительность первой очереди предприятия, базирующегося на крупнейшее в России месторождение меди, составит 12 млн т с последующим увеличением до 48 млн т. Продукцией комбината будет катодная медь и сульфидный концентрат, ввод в эксплуатацию первой очереди комбината намечен на 2022 г. Структуры Усманова купили лицензию на разработку месторождения Удокан за $500 млн, чистая текущая стоимость проекта оценивалась в $1 млрд.