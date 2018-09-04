Новости
Бизнес
Новости

Ликсутов: первый регулярный речной рейс появится в Москве через три года

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Через три года в Москве появится первый речной регулярный рейс, сообщил сегодня заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, идеологическую часть проекта подготовила Высшая школа экономики. Маршрут протяженностью 10 км пройдет от Мневников до Киевского вокзала: будет семь остановок, путь туда и обратно займет 104 минуты. Провозная способность этого вида транспорта составит 1500 пассажиров в час. Сообщение планируется сделать регулярным - с интервалом в 4-6 минут.

Речные суда закажет правительство Москвы, экономику проекта еще предстоит просчитать, сообщил Ликсутов. Тарифы, сказал он, еще обсуждаются, но заплатить за проезд по Москве-реке можно будет транспортной картой «Тройка».

Представитель столичного департамента транспорта уточнил, что маршрут Мневники - Киевский вокзал через Москва-сити будет запущен в навигацию 2021 г. Запланированная вместимость судов - 100 человек, интервал - четыре минуты. «С его запуском получится создать новые транспортные связи – причалы находятся в пешей доступности от станций метро, МЦК и остановок наземного транспорта. Маршрут проходит вдоль строящихся жилых комплексов и охватывает четыре района города: Хорошево-Мневники, Филевский парк, Пресненский, Дорогомилово», - сказал чиновник.

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение разработать проект регулярных речных пассажирских перевозок еще в 2011 г. Расчетный пассажиропоток этого вида транспорта, не подверженного пробкам, в столице должен был достигнуть 9 млн человек в год. Свои предложения тогда представили четыре компании, в числе которых оказалось ООО «Производственно-инжиниринговая компания «Модернизация речного транспорта» (МРТ). 24% этой компании принадлежало Роману Путину - сыну двоюродного брата президента России Владимира Путина Игоря Путина.

Весной этого года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сказал, что развитие регулярного речного транспорта в столице ограничится центром - между Мневниками и Коломенским. Причина - шлюзы, преодоление которых отнимает значительное время. Речь может идти о речном сообщении между центром Москвы и районами Москва-сити и ЗИЛ, отметил Кузнецов.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Bloomberg рассказал о переманивании в Азию управляющих капиталами

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Растущая армия миллионеров в Азии привела к рекордному за последние десятилетия росту зарплаты управляющих капиталами в регионе, сообщает Bloomberg. По словам опрошенных агентством банкиров и рекрутеров, согласившиеся переехать в Сингапур и Гонконг менеджеры могут рассчитывать на прибавку к зарплате в 30%.

По данным Credit Suisse, сейчас на два крупнейших банковских центра региона приходится менее 10 000 лицензированных управляющих. Это недостаточно для огромного азиатского рынка, констатирует руководитель Ассоциации управления частным капиталом Гонконга Эми Ло. В связи с этим азиатские банки переманивают управляющих. И в случае прибавки в 20-30% сотрудников тяжело удержать от переезда в Азию, указывает Ло.

Прибавка к базовому окладу для «перебежчиков» в Азии может составить даже 30-45%, отмечает Джеффри Биван из рекрутингового агентства Asia Carbon Search.

В среднем специалист в крупном банке управлял в прошлом году активами в размере $341 млн, согласно данным Asian Private Banker. Те, кто меняет место работы, обычно сохраняет за собой до половины управляемого капитала, отмечает Bloomberg.

Азиатский рынок очень голоден, подчеркивает руководитель направления Китая и Северной Азии в Банке Сингапура Деррик Тан. Наибольший спрос наблюдается на специалистов со знанием китайского языка. Bloomberg обращает внимание, что в Китае количество миллионеров составляет около 1,2 млн, причем большинство из них являются новичками в сфере персонального банкинга.

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

РЖД прокомментировала планы создания Южного вокзала в Москве

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ОАО «Российские железные дороги» не будет строить в Москве новый Южный вокзал, но не отказывается от развития этого направления. Об этом железнодорожная монополия сообщила во вторник.

«Компания активно развивает сообщение с югом России, растущее год от года. Для этого рассматриваются различные варианты ускорения поездов южного направления, что потребует развития инфраструктуры и может привести к изменению станций прибытия и отправления ряда поездов. В частности, поезда южного направления могут быть перераспределены между московскими вокзалами», - сообщил представитель РЖД.

Сегодня РБК написало о планах РЖД до 2025 г. создать объединенный Южный вокзал на базе Павелецкого, переключив на него все поезда этих направлений, включая Крым. Но для этого понадобится электрифицировать два участка железных дорог, что обойдется в 100 млрд руб. Издание также напомнило о планах РЖД реконструировать Павелецкий вокзал, которые оценивались в сумму до 1,6 млрд руб.

Представитель РЖД уточнил, что в технико-экономическом обосновании (ТЭО) шла речь о переводе направления Москва – Ожерелье – Елец – Грязи на преимущественно пассажирское сообщение. Это позволит при минимальных вложениях увеличить скорость движения поездов, сократить время в пути, увеличить пропускную способность линии. Именно для этого необходима электрификация участков Ожерелье – Узловая – Елец и Ртищево – Кочетовка. «В перспективе на период до 2030 г. объем движения пассажирских поездов на этом участке может увеличиться с 17 до 65 пар поездов в сутки», – сказал представитель компании.

«Вопросы развития вокзальных комплексов Москвы не оценивались в рамках данного ТЭО, решения по конкретным проектам будут приниматься по итогам обсуждения в рамках совместной рабочей группы с правительством Москвы», – отметил он.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Societe Generale оценил размер возможного штрафа за нарушение санкций США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Один из крупнейших французских банков Societe Generale оценивает в 1,1 млрд евро ($1,27 млрд) размер возможного штрафа со стороны властей США за нарушение санкционного режима, передает Reuters со ссылкой на сообщение банка.

«Societe Generale ожидает, что размер штрафа, связанного с санкциями США, будет практически полностью покрыт резервами, выделенными на урегулирование претензий», – указывают в банке. В общей сложности кредитная организация зарезервировала на покрытие возможных штрафов 1,43 млрд евро.

В сообщении уточняется, что речь идет о расследовании США в отношении некоторых долларовых операций банка, в которых участвовали находящиеся под санкциями США страны. Конкретные страны банк не называет.

В июне Societe Generale согласился выплатить $1,3 млрд регуляторам в США и Франции, чтобы прекратить споры, касающиеся транзакций через Ливию и предполагаемого мошенничества с лондонской межбанковской ставкой Libor.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Политика
Новости

Против сотрудника Центра «Э» возбудили дело о пытках

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В отношении 34-летнего замначальника второго отдела Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, сообщает Следственный комитет по Карачаево-Черкесской республике.

Дело возбуждено на основании заявления 38-летнего жителя республики о пытках, примененных в отношении него сотрудниками Центра «Э». «Как следует из показаний потерпевшего, сотрудники полиции Центра по противодействию экстремизму склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний по ранее совершенному преступлению, а после того как он отказался, его стали пытать, в том числе и электрическим током», – отмечается в сообщении.

Судебно-медицинское обследование выявило у потерпевшего поверхностную рану кисти, которая могла возникнуть при контакте с электрическим током, а также кровоподтеки затылочной области и левого глаза.

Сейчас следователи устанавливают круг свидетелей, запросили характеристики на сотрудников Центра «Э» и проводят оперативные мероприятия.

Бизнес
Новости

Шохин предостерег от наказания бизнеса за увольнение людей накануне пенсии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Чрезмерно жесткая ответственность для работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста чревата тем, что своих мест будут лишаться работники, не достигшие этого возраста, заявил журналистам председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (цитата по «Интерфаксу»).

Ввести административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста предложил президент Владимир Путин в числе других мер, призванных смягчить пенсионную реформу и ее последствия для населения.

По действующему законодательству предпенсионным считается возраст, наступающий за два года до пенсионного. Путин также предложил увеличить предпенсионный возраст до пяти лет на переходный период (завершится в 2028 г.).

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что наказанием за увольнение работников в предпенсионном возрасте могут стать штраф в размере до 200 000 руб. или зарплаты за 18 месяцев. Она добавляла, что введение такого наказания необходимо обсудить с работодателями и профсоюзами.

РСПП среди прочих предложений выступил за снижение тарифа страховых взносов (в Пенсионный фонд работодатели отчисляют 22% от каждой зарплаты +10% от годовых зарплат свыше от 1 021 000 руб. ) в 1,5-2 раза.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Политика
Новости

Сирийская оппозиция сообщила о начале российских ударов в Идлибе

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российские ВКС во вторник 4 сентября начали бомбардировки целей в сирийской провинции Идлиб, утверждают представители сирийской оппозиции. Речь идет о нескольких десятках ударов, сообщает BBC. Если эта информация подтвердится, это будет означать конец трехнедельной паузы в активных боевых действиях, отмечает агентство.

По данным The Guardian, ссылающейся на сообщения оппозиции, не менее 23 ударов были нанесены сегодня по позициям «Хайат Тахрир Аш-Шам» (новое название запрещенной в России «Джабхат Ан-Нусры») и запрещенной в России Исламской партии Туркестана в районе города Джиср-эш-Шугур близ сирийско-турецкой границы. В аккаунтах террористов в соцсетях приводятся фото взрывов, но нет фото самолетов, якобы наносивших удары.

Проправительственное информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило о «массированном воздушном наступлении» на Идлиб ВВС Сирии в районах Джиср-эш-Шугур и Джадарии, высказав предположение, что начало наземного наступления ВС Сирии - дело нескольких дней.

Российское Минобороны пока не комментировало эти сообщения.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сирийские войска готовятся решить проблему террористов, засевших в Идлибе. Он также ответил на призыв президента США Дональда Трампа к президенту Сирии Башару Асаду отказаться от «безрассудной атаки на Идлиб». Он указал, что простое предупреждение без учета «очень опасного негативного потенциала для всей ситуации в Сирии» является «неполным и невсеобъемлющим подходом».

ООН предупреждало, что активные боевые действия в Идлибе приведут к появлению до 800 000 беженцев и гуманитарной катастрофе.

Выбор редактора
Технологии
Новости

«Яндекс» обжаловал решение суда об удалении пиратского контента

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания «Яндекс» обжаловала решение Мосгорсуда по иску «Газпром-медиа», по которому из сервиса «Яндекс.Видео» удалили ссылки на пиратские сайты с сериалами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

В своем обращении «Яндекс» попросил отменить обеспечительные меры, которые наложили из-за публикации ссылок на сериалы «Домашний арест», «Мистические истории», «Осторожно, земляне» и «Вне игры».

Ранее Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении «Яндекса» по иску телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер» (принадлежат «Газпром-медиа»). По решению суда Роскомнадзор обязан заблокировать публикацию на yandex.ru этих фильмов.

Пресс-служба «Газпром-медиа» объясняла, что холдинг таким образом пытается защитить свой контент от нелегальной публикации на «Яндексе». Компания указывала, что «Яндекс» предлагает пользователям ссылки на сайты с пиратскими копиями сериалов.

«Мы продолжаем считать, что требования не обоснованы и не соответствуют текущему законодательству и практике его применения. Мы будем оспаривать их в суде», - сообщала, в свою очередь, пресс-служба «Яндекса».

Политика
Новости

Верховный суд Греции одобрил выдачу России обвиняемого в отмывании $4 млрд

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Верховный суд Греции постановил выдать России Александра Винника по второму запросу Генпрокуратуры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката россиянина Тимофея Мусатова.

«14 сентября, после выдачи письменного документа, решение о выдаче Винника в Россию вступит в силу, – сказал Мусатов. – Теперь дело за политиками, за политической волей». Окончательное решение по делам об экстрадиции в Греции принимает министр юстиции.

В России Винника обвиняют в крупном мошенничестве в сфере компьютерной информации. Винник весной этого года через своего представителя обратился в Генпрокуратуру с заявлениями о явке с повинной. Он признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

Экстрадиции Винника также добиваются США и Франция. Греческий Верховный суд рассмотрит апелляцию адвокатов на решение суда первой инстанции о выдаче Винника Франции по европейскому ордеру. На данный момент имеется уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника – по запросу США, два решения по запросам России и один по запросу Франции.

Сейчас россиянин находится в афинской тюрьме. В июле 2017 г. его арестовали по запросу минюста США в связи с обвинением в отмывании $4 млрд на биткойнах. В Штатах Виннику грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000.

В свою очередь Франция в конце июня потребовала от Греции выдать Винника по обвинению в отмывании денег. «Запрос Франции подтверждает версию защиты относительно ценности Александра Винника как специалиста и человека, владеющего ценной информацией в сфере криптоиндустрии», – говорил адвокат.

Кто разбогател на криптовалюте

Бизнес
Новости

Абрамович отделил свою долю в Evraz от долей партнеров

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совладельцы Evraz Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов разделили доли в компании. Об этом говорится в сообщении Evraz.

Ранее миллиардеры владели долями в металлургической и горнодобывающей компании через Lanebrook Limited, которой принадлежало 62,74% акций. С 3 сентября доля последней снижена до нуля, компания Абрамова и Фролова Crosland Global стала владельцем 31,37% акций Evraz, а Greenleas International Holdings Абрамовича получила 30,52%.

Косвенные доли совладельцев Evraz не изменились. Абрамов и Фролов продолжают контролировать 20,92% и 10,45% соответственно, Абрамович – 30,52%, Евгений Швидлер – 2,97%, Геннадий Козовой – 5,8%, Александр Вагин – 5,74%.

В начале 2017 г. совладельцы Evraz перераспределили около 6,3% акции «Норникеля», которым ранее вместе владели через кипрскую Crispian Investments. Crispian владеет более 4% акций «Норникеля», представляя в компании интересы Абрамовича и Абрамова.

Представитель Evraz пока не ответил на вопросы «Ведомостей».

Evraz – международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и на Украине. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.

Самые производительные компании из отраслевых групп

Политика
Новости

Минобороны раскрыло облик будущего главного храма ВС России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На коллегии Минобороны во вторник был представлен проект Главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот».

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, «идея получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного управления, священноначалия и была воплощена в визуальной концепции проекта Храмового комплекса». Для финансирования строительства храма создан фонд «Воскресение». Заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Андрей Картополов сказал, что фонд будет пополняться «за счет добровольных пожертвований граждан, в том числе меценатов, военнослужащих и всех заинтересованных организаций».

Министр обороны призвал собравшихся активно помогать строительству храма. «Сразу хочу предупредить всех, что хотелось бы, чтобы мы сделали этот храм народным храмом и главным храмом ВС. Именно поэтому предлагаю всем коллегам принять деятельное и активное участие в этом. Естественно, все должно происходить абсолютно добровольно», - подчеркнул Шойгу.

В описании на сайте Минобороны говорится, что Главный храм ВС спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Он пятикупольный, крестообразный в плане со звонницей. Стиль постройки - русское храмовое зодчество с элементами византийской традиции, но с современными элементами - например, остеклением сводов и куполов. «Широко используются бронзовые элементы, чей приглушенный зеленый цвет перекликается с цветами, использующимися в ВС Российской Федерации», - говорится в описании.

Площадь помещения храма - 1976 кв. м (на 6000 человек), общая площадь здания - 10 950 кв. м.

Бизнес
Новости

Началось строительство Удоканского горно-металлургического комбината

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Забайкалье во вторник началось строительство Удоканского горно-металлургического комбината, сообщила Байкальская горная компания (БГК, принадлежит акционерам «Металлоинвеста» Алишера Усманова и его партнеров). В фундамент комбината заложили первый камень. На церемонии начала строительства присутствовали губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, председатель совета директоров БГК Валерий Казикаев и гендиректор компании Юрий Рябов.

Годовая производительность первой очереди предприятия, базирующегося на крупнейшее в России месторождение меди, составит 12 млн т с последующим увеличением до 48 млн т. Продукцией комбината будет катодная медь и сульфидный концентрат, ввод в эксплуатацию первой очереди комбината намечен на 2022 г. Структуры Усманова купили лицензию на разработку месторождения Удокан за $500 млн, чистая текущая стоимость проекта оценивалась в $1 млрд.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото