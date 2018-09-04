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Ликсутов: первый регулярный речной рейс появится в Москве через три года

Через три года в Москве появится первый речной регулярный рейс, сообщил сегодня заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, идеологическую часть проекта подготовила Высшая школа экономики. Маршрут протяженностью 10 км пройдет от Мневников до Киевского вокзала: будет семь остановок, путь туда и обратно займет 104 минуты. Провозная способность этого вида транспорта составит 1500 пассажиров в час. Сообщение планируется сделать регулярным - с интервалом в 4-6 минут.

Речные суда закажет правительство Москвы, экономику проекта еще предстоит просчитать, сообщил Ликсутов. Тарифы, сказал он, еще обсуждаются, но заплатить за проезд по Москве-реке можно будет транспортной картой «Тройка».

Представитель столичного департамента транспорта уточнил, что маршрут Мневники - Киевский вокзал через Москва-сити будет запущен в навигацию 2021 г. Запланированная вместимость судов - 100 человек, интервал - четыре минуты. «С его запуском получится создать новые транспортные связи – причалы находятся в пешей доступности от станций метро, МЦК и остановок наземного транспорта. Маршрут проходит вдоль строящихся жилых комплексов и охватывает четыре района города: Хорошево-Мневники, Филевский парк, Пресненский, Дорогомилово», - сказал чиновник.

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение разработать проект регулярных речных пассажирских перевозок еще в 2011 г. Расчетный пассажиропоток этого вида транспорта, не подверженного пробкам, в столице должен был достигнуть 9 млн человек в год. Свои предложения тогда представили четыре компании, в числе которых оказалось ООО «Производственно-инжиниринговая компания «Модернизация речного транспорта» (МРТ). 24% этой компании принадлежало Роману Путину - сыну двоюродного брата президента России Владимира Путина Игоря Путина.

Весной этого года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сказал, что развитие регулярного речного транспорта в столице ограничится центром - между Мневниками и Коломенским. Причина - шлюзы, преодоление которых отнимает значительное время. Речь может идти о речном сообщении между центром Москвы и районами Москва-сити и ЗИЛ, отметил Кузнецов.