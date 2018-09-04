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РЖД прокомментировала планы создания Южного вокзала в Москве

ОАО «Российские железные дороги» не будет строить в Москве новый Южный вокзал, но не отказывается от развития этого направления. Об этом железнодорожная монополия сообщила во вторник.

«Компания активно развивает сообщение с югом России, растущее год от года. Для этого рассматриваются различные варианты ускорения поездов южного направления, что потребует развития инфраструктуры и может привести к изменению станций прибытия и отправления ряда поездов. В частности, поезда южного направления могут быть перераспределены между московскими вокзалами», - сообщил представитель РЖД.

Сегодня РБК написало о планах РЖД до 2025 г. создать объединенный Южный вокзал на базе Павелецкого, переключив на него все поезда этих направлений, включая Крым. Но для этого понадобится электрифицировать два участка железных дорог, что обойдется в 100 млрд руб. Издание также напомнило о планах РЖД реконструировать Павелецкий вокзал, которые оценивались в сумму до 1,6 млрд руб.

Представитель РЖД уточнил, что в технико-экономическом обосновании (ТЭО) шла речь о переводе направления Москва – Ожерелье – Елец – Грязи на преимущественно пассажирское сообщение. Это позволит при минимальных вложениях увеличить скорость движения поездов, сократить время в пути, увеличить пропускную способность линии. Именно для этого необходима электрификация участков Ожерелье – Узловая – Елец и Ртищево – Кочетовка. «В перспективе на период до 2030 г. объем движения пассажирских поездов на этом участке может увеличиться с 17 до 65 пар поездов в сутки», – сказал представитель компании.

«Вопросы развития вокзальных комплексов Москвы не оценивались в рамках данного ТЭО, решения по конкретным проектам будут приниматься по итогам обсуждения в рамках совместной рабочей группы с правительством Москвы», – отметил он.