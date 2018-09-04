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Росздравнадзор нашел нарушения в большинстве проверенных клиник пластической хирургии

Росздравнадзор нашел нарушения в 67% из 540 проверенных клиник пластической хирургии, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на начальника контрольного управления ведомства Анатолия Шаронова. «То есть две из трех проверенных медицинских организаций работали не по правилам», - пояснил Шаронов. Пока проверены только 45% клиник из намеченных к проверке, отметил он.

При проверках выявлены 70 специалистов, уровень образования которых не соответствовал профессиональному стандарту пластической хирургии. «Помощь людям оказывали специалисты, непонятно что знающие и непонятно чего умеющие», - подчеркнул он. В списке типичных нарушений Росздравнадзор указывал применение незарегистрированных лекарственных средств в большинстве клиник, пластическую хирургию при иных диагнозах и присутствие в лицензии только хирургической косметологии - без пластической хирургии.

Поручение Росздравнадзору о внеплановых проверках клиник пластической хирургии в начале июня дала вице-премьер России Татьяна Голикова. По данным секретариата вице-премьера, только в текущем году зафиксировано шесть летальных случаев после пластических оперативных вмешательств.