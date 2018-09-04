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После выброса вредных веществ в Крыму возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление СКР по Крыму возбудило уголовное дело по факту выброса вредных веществ в атмосферу на севере Крыма. Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 000 руб., либо ограничение свободы на срок до двух лет, или принудительные работы на тот же срок, либо лишение свободы до двух лет.

«Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы проверки по факту выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в районе города Армянск Республики Крым», - говорится в сообщении.

Жители Армянска с 24 августа массово жаловались в соцсетях на желтый налет, похожий на ржавчину, окисление металлических поверхностей и опадение листвы. Некоторые сообщали о сыпи и рвоте у детей, першении и болях в горле.

Сегодня, 4 сентября, власти Крыма объявили о превышении ПДК сернистого ангидрида на севере полуострова и остановили на две недели работу крупного химзавода - филиала ООО «Титановые инвестиции» в Армянске. В городе на две недели объявлены каникулы, дошколят с мамами и школьников «в профилактических целях» отправляют на отдых в крымские санатории. Глава Крыма Сергей Аксенов, посетивший сегодня Армянск, заявил, что оснований для введения чрезвычайного положения нет.

Аксенов назвал и источник выбросов - кислотонакопитель титанового предприятия, в который с 1971 г. сбрасываются отходы от производства диоксида титана. Из-за засухи в накопителе осталось всего 1,6 млн куб. м воды из 30 млн куб. м. «Процесс заполнения начнется через полтора-два месяца, нужно проложить трубу», - сказал он во вторник.

Украинские СМИ называют случившееся «экологической катастрофой». Так, ресурс 112.ua написал, что загрязнение воздуха выбросами химзавода фиксировалось и в пограничной Херсонской области Украины.