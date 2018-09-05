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В России могут запретить свободную продажу спиртосодержащих антисептиков

Росалкогольрегулирование намерено усилить борьбу с нелегальным оборотом этилового спирта в виде фармсубстанции, сообщил в интервью «РИА Новости» руководитель ведомства Игорь Алешин. В частности, власти хотят запретить свободный оборот спиртосодержащих антисептиков.

Алешин отметил, что на рынке по-прежнему остаются проблемы с нелегальным оборотом алкогольных суррогатов. По его словам, сейчас в качестве доступного заменителя алкоголя используется два вида продукции – медицинские настойки типа «Боярышника» и различные лосьоны и ароматизаторы.

«Перечисленные спиртосодержащие жидкости приобретаются в основном для употребления внутрь», – пояснил Алешин. По его словам, главное преимущество таких суррогатов – это их низкая цена. Но при употреблении не по назначению они могут быть опасны для жизни и здоровья потребителей.

Сейчас в России действует запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей. Эта мера, по словам Алешина, хорошо работает в обычных продовольственных магазинах, но в аптечной сети настойки боярышника, пиона и перца по-прежнему продаются.

По его словам, изменения в законодательство, регулирующее производство и оборот фармсубстанций, будут внесены в ближайшее время. Они включают в себя усиление ответственности за незаконный оборот медицинского спирта, пресечение его поставок на нелегальный рынок и отмену оборота антисептических медицинских растворов.

Борьба с алкогольными суррогатами в России усилилась после того, как в декабре 2016 г. от употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» (лосьона для ванн) в Иркутске умерли 76 человек.