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«Газпром» начал укладку морской части «Северного потока – 2»

Трубоукладочное судно Solitaire (принадлежит швейцарской Allseas) начало работы по укладке подводной части газопровода «Северный поток - 2» в исключительной экономической зоне Финляндии в Финском заливе. Сегодня об этом сообщила проектная компания газопровода «Северный поток - 2» Nord Stream 2 AG (100%-ная «дочка» «Газпрома»).

По словам представителя компании, проект, напрямую соединяющий Россию с газораспределительной сетью Германии, идет по графику и первый газ по нему планируется подать к концу 2019 г. Укладка началась в водах Финляндии, российский участок начнут прокладывать в конце года, отметил он.

Nord Stream 2 AG получила разрешения от четырех из пяти стран, по водам которых должен пройти газопровод.

Проектная мощность «Северного потока – 2» – 55 млрд куб. м в год, стоимость строительства морской части оценивается в 9,5 млрд евро. 50% капитальных затрат финансирует сама компания, оставшуюся часть – европейские партнеры. «Газпром» подписал в 2017 г. соглашения с пятью европейскими компаниями – австрийской OMV, французской Engie, британско-голландской Shell и немецкими Wintershall и Uniper – о том, что они предоставят займы на общую сумму 4,75 млрд евро.

В конце 2019 г. должно закончиться действующее соглашение «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» о транзите российского газа в Европу через Украину.