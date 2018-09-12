«Детским миром» интересуются 12 потенциальных покупателей
АФК «Система» обсуждает продажу контрольного пакета в ПАО «Детский мир» с 12 потенциальными покупателями, в том числе зарубежными, сообщил основной бенефициар АФК Владимир Евтушенков на Восточном экономическом форуме.
«Там 12 номинантов. Кто больше даст, тому и продадим», — передал слова Евтушенкова «Интерфакс».
В конце июля АФК высвободила из залога у Газпромбанка контрольный пакет «Детского мира», рефинансировав заем за счет 5 млрд рублей собственных средств и еще 15 млрд рублей, привлеченных у банка «Открытие». В начале августа «Коммерсантъ» написал, что один из претендентов на контрольный пакет «Детского мира» — структуры российского сенатора Сулеймана Керимова.
«Детский мир» – крупнейший российский ритейлер детских товаров. АФК «Система» – основной владелец компании с долей в 52,1%. Еще 14,03% ритейлера находятся у Российско-китайского инвестиционного фонда, остальное – в свободном обращении.