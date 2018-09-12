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«Газпром» и Mitsui подписали меморандум по «Балтийскому СПГ»

Руководители «Газпрома» и японской Mitsui подписали меморандум о взаимопонимании по проекту «Балтийский СПГ» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. «Сегодня «Газпром» и Mitsui подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому будут рассмотрены возможности сотрудничества по проекту», — сказал журналистам предправления «Газпрома» Алексей Миллер.

По словам Миллера, Япония традиционно является крупнейшим покупателем СПГ «Газпрома»: в 2017 году на нее пришлось порядка 36% от общего объема продаж.

Проект «Балтийский СПГ» подразумевает строительство в Ленинградской области (в Усть-Луге) завода по производству до 10 млн т сжиженного газа в год. В прошлом году «дочка» «Газпрома» – «Газпром СПГ Санкт-Петербург» – и Royal Dutch Shell подписали договор о выполнении совместного технико-экономического исследования по проекту. Mitsubishi и Mitsui ранее уже выражали интерес стать младшими партнерами в проекте.