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Компании из «списка Белоусова» могут инвестировать в проекты РЖД

Компании из «списка Белоусова» могут инвестировать в проекты «Российских железных дорог» (РЖД), сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума (его слова приводит ТАСС). Министр добавил, что возможно финансирование как новых проектов, так и уже входящих в инвестиционную программу РЖД.

В свою очередь вице-премьер Максим Акимов заявил, что идея о финансировании проектов РЖД компаниями из «списка Белоусова» достойна обсуждения и «имеет смысл».

В июле помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их доходов, полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, — свыше 500 млрд руб.

На встрече с руководителями этих компаний было решено, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты. На прошлой неделе Белоусов сообщил, что компании уже представили инвестиционные проекты на 6 трлн руб.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым