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«Роснефть» и Beijing Gas планируют строить в России газовые автозаправки

Соглашение об условиях создания совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) подписали «Роснефть» и Beijing Gas Group Company Limited в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роснефти».

Компании намерены построить в России более 160 АГНКС. Стороны обсуждают возможность использования в качестве топлива СПГ.

«Мы рассчитываем, что опыт Beijing Gas по строительству и эксплуатации АГНКС на конкурентном рынке Китая поможет в реализации подобного проекта в России», - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Он выразил надежду на углубление стратегического партнёрства с Beijing Gas

Beijing Gas Group Company Limited работает в области поставки природного газа, строительства газовой инфраструктуры и электрогенерации в Пекинском регионе. Она управляет более чем 20 газовыми проектами в Китае, ей принадлежит морской терминал по хранению и перевалке СУГ в Гуадао проектной мощностью 6 млн тонн в год.

Летом 2017 г. «Роснефть» и Beijing Gas закрыли сделку по продаже китайской компании 20% акций ПАО «Верхнечонскнефтегаз». Цена приобретенной доли составила около $1,1 млрд.