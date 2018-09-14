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Разрыв газопровода Columbia Gas мог стать причиной 70 взрывов в домах Массачусетса

В трех городах американского штата Массачусетс прогремели 70 взрывов газа, сообщает региональное полицейское управление в своем аккаунте в Twitter. Взрывы произошли в Лоуренсе, Андовере и Северном Андовере. В результате в больнице Лоуренса оказалось оказались как минимум шесть человек, передает Reuters. Двое из них – в критическом состоянии, уточняет CBS News.

Взрывы произошли в населенных пунктах, расположенных вдоль газопровода Columbia Gas, разрыв которого считается одной из приоритетных версий инцидента. «Columbia Gas исследует, что произошло в его системе сегодня, - сказал представитель ее головной компании NiSource Кен Стаммен. Ранее Columbia Gas заявляла, что 13 сентября будет производить модернизацию газовых линий по всему штату, включая район, где произошли взрывы. Связаны ли эти работы с инцидентом, пока не ясно.

Шесть лет назад Columbia Gas согласилась с обвинением во взрыве газа в Спрингфилде, штат Массачусетс, в результате которого были ранены 17 человек. Причиной взрыва стало случайное повреждение газовой линии техническим специалистом компании, когда он искал причину запаха газа в ночном клубе.