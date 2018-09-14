Туроператор «Натали Турс» может возобновить работу на базе «Согласия»
«Натали Турс» намерен возобновить туроператорскую деятельность на базе компании «Центр туризма «Согласие». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.
Сейчас «Центр туризма «Согласие» является единственным из работавших под брендом «Натали» юрлицом, оставшимся в едином федеральном реестре. Эта компания была учреждена в конце ноября 2017 г. В апреле 2018 г. она начала операционную деятельность под маркой New Travelers с рекламы индивидуальных туров для обеспеченных туристов, рассказала Тюрина.
По данным СПАРК, первоначально собственником «Согласия» был Денис Яров, а гендиректором – Дмитрий Толстик. 12 сентября в ЕГРЮЛ внесены изменения – новым собственником стала Ксения Мостовская. В интервью РБК она сообщала, что ранее она «жила за границей и занималась ребенком». Первое время ее будет консультировать президент «Натали Турс» Владимир Воробьев. Мостовская пообещала, что компания и впредь будет заниматься выездным туризмом. Пока сайт туроператора не работает.
Ранее Воробьев заявлял о намерении возобновить туроператорскую деятельность после 1 октября. Затраты на возобновление работы он оценивал в 700-800 млн руб.
Тюрина со ссылкой на источники на рынке рассказала, что Мостовская – «подруга жены Владимира Воробьева, а ее муж имеет отношение к крупной сети парфюмерно-косметических магазинов». Предполагается, что на самом деле управлять New Travelers будет именно Воробьев. «То есть фактически он начнет свой бизнес с нуля. Очень сомнительно, что в такое трудное для турбизнеса время кто-то согласился бы купить туристическую компанию с огромными долгами и таким негативным имиджем на рынке. Думаю, что сделать это могли только люди, которые хотели помочь главе «Натали Турс»», - сообщила Тюрина.
Оператор «Натали Турс» аннулировал все подтвержденные туры до 30 сентября, примерно по 12 000 договорам. Долг компании перед туристами и партнерами составляет около 1,5 млрд руб., общее число пострадавших приближается к 30 000.