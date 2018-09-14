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Бизнес
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Туроператор «Натали Турс» может возобновить работу на базе «Согласия»

Интерфакс
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«Натали Турс» намерен возобновить туроператорскую деятельность на базе компании «Центр туризма «Согласие». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

Сейчас «Центр туризма «Согласие» является единственным из работавших под брендом «Натали» юрлицом, оставшимся в едином федеральном реестре. Эта компания была учреждена в конце ноября 2017 г. В апреле 2018 г. она начала операционную деятельность под маркой New Travelers с рекламы индивидуальных туров для обеспеченных туристов, рассказала Тюрина.

По данным СПАРК, первоначально собственником «Согласия» был Денис Яров, а гендиректором – Дмитрий Толстик. 12 сентября в ЕГРЮЛ внесены изменения – новым собственником стала Ксения Мостовская. В интервью РБК она сообщала, что ранее она «жила за границей и занималась ребенком». Первое время ее будет консультировать президент «Натали Турс» Владимир Воробьев. Мостовская пообещала, что компания и впредь будет заниматься выездным туризмом. Пока сайт туроператора не работает.

Ранее Воробьев заявлял о намерении возобновить туроператорскую деятельность после 1 октября. Затраты на возобновление работы он оценивал в 700-800 млн руб.

Тюрина со ссылкой на источники на рынке рассказала, что Мостовская – «подруга жены Владимира Воробьева, а ее муж имеет отношение к крупной сети парфюмерно-косметических магазинов». Предполагается, что на самом деле управлять New Travelers будет именно Воробьев. «То есть фактически он начнет свой бизнес с нуля. Очень сомнительно, что в такое трудное для турбизнеса время кто-то согласился бы купить туристическую компанию с огромными долгами и таким негативным имиджем на рынке. Думаю, что сделать это могли только люди, которые хотели помочь главе «Натали Турс»», - сообщила Тюрина.

Оператор «Натали Турс» аннулировал все подтвержденные туры до 30 сентября, примерно по 12 000 договорам. Долг компании перед туристами и партнерами составляет около 1,5 млрд руб., общее число пострадавших приближается к 30 000.

Политика
Новости

СМИ узнали о попытках «российских агентов» шпионить за лабораторией в Швейцарии

Ведомости
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Двое российских агентов пытались шпионить за институтом в швейцарском городе Шпиц, который занимается исследованием биологического и химического оружия, однако их задержали в Гааге и выслали. Об этом сообщает швейцарская газета Tages Anzeiger по итогам совместного расследования с нидерландской газетой NRC Handelsblad.

По данным этих газет, двух россиян задержали весной. Точная дата, а также обстоятельства произошедшего неизвестны.

В ответ на запрос изданий в швейцарской разведывательной службе сообщили, что властям страны «известно о деле российских шпионов, обнаруженных в Гааге, а затем высланных». «Швейцарская разведывательная служба активно участвовала в этой операции вместе с голландскими и британскими коллегами. Это способствовало предотвращению незаконных действий в отношении критической швейцарской инфраструктуры», — подчеркнуло ведомство.

Представитель института в Шпице сказал, что не может комментировать информацию разведывательной службы. «Мы можем подтвердить, что лаборатория в Шпице была целью хакерских атак. Мы были готовы к этому, утечек не произошло», — отметил он. Как пишет Tages Anzeiger, в июне стало известно, что по электронной почте рассылалось приглашение на конференцию института в Шпице, которое содержало вредоносное ПО.

Tages Anzeiger со ссылкой на источники сообщает, что действия, совершеныне в Нидерландах, «были больше, чем атаки через интернет»: при задержании у россиян было найдено шпионское оборудование. Почему их выслали, не передав властям Голландии или Швейцарии, неизвестно, отмечает газета.

Как подчеркивает издание, эксперты института провели в последние месяцы исследования как газовых атак в Сирии, так и вещества, при помощи которого был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В апреле на якобы данные института в Шпице сослался глава МИД России Сергей Лавров. Он, комментируя доклад ОЗХО об отравлении Скрипалей, сказал, что в документе не полностью представлены результаты анализа швейцарской лаборатории. По его словам, в отчете лаборатории в Шпице по результатам исследования по делу отравленных россиян упоминается не только яд класса «Новичок», но вещество BZ, которое стояло на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. Однако, утверждал Лавров, в итоговый доклад ОЗХО информация о BZ не вошла.

Лаборатория в Шпице в тот же день ответила на заявление Лаврова. «Мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун [лаборатория в Великобритании] идентифицировала вещество «Новичок». Портон-Даун, как и Шпиц, — это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить, — подчеркнула она.

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Политика
Новости

В трети регионов России зафиксировали рост смертности от рака

Ведомости
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Более чем в трети — в 30 из 85 — регионов России за прошлый год выросла смертность от рака. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты анализа, проведенного Общероссийским народным фронтом и фондом «Здоровье», данных Минздрава по заболеваемости и выявляемости онкологических заболеваний в 2016-2017 гг.

Хуже всего со смертностью от рака в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%), Калмыкии (6,8%) и Севастополе (6,5%). В целом по стране, согласно результатам исследования, смертность от рака упала с 198,9 случая на 100 000 населения в 2016 г. до 194,2 на 100 000 в 2017 г. (на 2,4%).

В 2017 г. на 3% выросло число впервые выявленного рака, следует из итогов исследования. Этот показатель и должен расти, считают эксперты, — растет онконастороженность врачей, диагностика становится тщательнее, что помогает обнаружить рак на ранних стадия развития.

Наибольший рост выявляемости — в Чукотском автономном округе (на 33,1%), Хабаровском крае (14,2%), Амурской области (11,5%), Крыму (9%) и Чувашии (8,5%). Хуже всего с этим обстоит дело в 2017 г. в Калмыкии и Якутии: в этих регионах рак диагностируют на последних стадиях — в 53 и 52,6% случаев соответственно. За ними по этому показателю в пятерку входят Магаданская область (49%), Дагестан (47,3%) и Бурятия (46,9%).

В целом в 2017 г. соотношение злокачественных новообразований, которые врачи выявили на ранних и поздних стадиях, составило 55,6 к 39%. Два года назад это соотношение составляло 54,7 к 39,6%. Оставшаяся доля — неустановленная стадия.

Согласно исследованию, в 2017 г. 22,5% пациентов умерли в течение года с момента обнаружения заболевания. Это довольно критично, отмечает ОНФ. Показатель снизился за год на 0,7%. В 57 регионах показатель одногодичной летальности выше среднероссийского; лидеры — Чукотский автономный округ (33,6%), Якутия (32,1%), Хакасия (30,3%), Еврейская автономная область (29,8%), Тульская область (29,2%).

Политика
Новости

Порошенко обсудил со спецпредставителем США антироссийские санкции

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Президент Украины Петр Порошенко обсудил со спецпредставителем США Куртом Волкером ситуацию на Донбассе. Об этом сообщается на сайте украинского лидера. «Во время встречи была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинской территории», - говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в том числе в контексте Северного потока - 2. Накануне министр энергетики США Рик Перри на встрече с российским коллегой Александром Новаком предупредил Москву о вероятности введения санкций против этого проекта. Новак выразил в связи с этим обеспокоенность.

Также Порошенко поблагодарил США «за укрепление обороноспособности украинской армии». В конце августа стало известно, что Киев направил США официальный запрос на покупку систем противовоздушной обороны. По словам чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Валерия Чалого, Украине необходимо как минимум три комплекса стоимостью $750 млн каждый. В военном бюджете США на 2019 финансовый год заложена помощь Украине на поставки вооружений в размере $250 млн. Годом ранее она была на $100 млн больше.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о подготовке «Сухого» к санкциям США

Ведомости
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Руководство авиаконцерна «Сухой» прорабатывает сценарии на случай введения Соединенными Штатами санкций за якобы имевшее место использование российских самолетов при химатаках в Сирии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

«Нельзя сказать, что мы боимся, но октября-ноября все ждут с опасением», - рассказал изданию высокопоставленный источник в авиапроме. По его словам, сейчас прорабатываются разные варианты: «Мы обсуждаем все, вплоть до того, что делать, если ограничения на расчеты в долларах введут и для всей оборонки».

О проработке пессимистических сценариев говорит и другой собеседник издания. По его словам, хотя санкции и не отпугивают партнеров, они сильно усложняют расчеты». Если руководство срочно не примется за альтернативные схемы, то может возникнуть ситуация, когда заказы останутся, но мы будем просто записывать долги в книжку», — предостерег он.

13 сентября, выступая в конгрессе США, помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли выразил обеспокоенность тем, что российские самолеты «могли использоваться в химических атаках на невинных людей в Сирии». Он уточнил, что американское ведомство рассматривает возможность введения санкций против компании «Сухой». При этом он призвал помнить, что пассажирские самолеты российского концерна эксплуатируют и в США. Москва отрицает участие российских самолетов в химатаках в Сирии.

«Сухой» владеет разработчиком SSJ 100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). При этом под американские санкции автоматически попадают компании, в которых санкционным лицам принадлежит от 50%. В случае «Сухого» санкции ударят по ГСС, отмечает издание. ПАО «Компания «Сухой» выпускает военные самолеты, в том числе используемые в Сирии бомбардировщики Су-24М и Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С.

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Технологии
Новости

СМИ сообщили о следах от дрели в обшивке «Союза»

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Эксперты, расследующие причины разгерметизации корабля «Союз МС-09», выяснили, что отверстие от сверла не было сквозным. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. «Отверстие от сверла не сквозное — до открытого космоса, а прошло полностью двухмиллиметровый алюминиевый корпус бытового отсека и уперлось в противометеоритную защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию, находящуюся на расстоянии полутора сантиметров от него», - рассказал он.

Собеседник агентства уточнил, что «никаких новых следов» от сверла ни на МКС, ни в пристыкованных к ней кораблях «Союз» нет. «Это все то же самое отверстие, что и ранее, а не какие-то новые следы», — заверил он.

Ранее об обнаружении новых следов от дрели в обшивке российского пилотируемого корабля «Союз МС-09» сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

30 августа стало известно, что на Международной космической станции упало давление. Причиной стало отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека пристыкованного к МКС корабля «Союз». Расследованием инцидента занялась комиссия Роскосмоса. Спустя несколько дней специалисты пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен.

«Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса», - рассказал собеседник агентства.

Обнаружить это позволила фото- и видеосъемка, которую космонавты произвели при помощи эндоскопа, прежде чем заделать отверстия. «В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой - тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», - уточнил источник.

Противометеоритная защита устанавливается на корабль перед тем, как он отправляется в цех окончательной сборки. Как только «Союз» доставили туда, «он был детально сфотографирован, и никакого отверстия, а также следов от касаний сверла на обшивке изнутри отсека не было – корабль просверлили позже, полностью собранным», уточнил источник. Снимки защитного экрана также указывают на то, что он был «чистым». В цехе финальной сборки корабли обычно находятся около двух недель, а затем на 90 дней отправляются на контрольно-испытательный стенд (КИС), где фотофиксация не предусмотрена.

«Корабль могли просверлить на самом последнем этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС», – считает источник. Официального подтверждения этой версии у агентства нет.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», внутренняя комиссия РКК «Энергия», расследовавшая причины разгерметизации на начальном этапе, допустила преднамеренное повреждение обшивки. Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ОПК, назвал неприемлемыми слухи о причастности астронавтов NASA к повреждению «Союза». Позже руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин в телефонном разговоре с главой NASA Джимом Брайденстайном условились сотрудничать о проблеме «идентификации и ликвидации причин утечки воздуха».

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Технологии
Новости

SpaceX выбрала первого туриста для полета на орбиту Луны

Ведомости
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SpaceX выбрала первого туриста, который совершит полет вокруг Луны на ракете-носителе BFR. Об этом говорится в Twitter компании. Имя первого космического туриста будет объявлено в понедельник, 17 сентября.

«SpaceX зачислила первого в мире частного пассажира для полета вокруг Луны на борту нашего транспортного средства BFR (Big Falcon Heavy). Это будет важный шаг в направлении того, чтобы открыть допуск людям, мечтающим путешествовать в космосе», — говорится в сообщении компании. Только 24 человека побывали на Луне. С 1972 г. — со времени последней миссии Apollo — спутник земли не посетил ни один человек, напомнили в SpaceX.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что SpaceX отложила до середины 2019 г. первый коммерческий запуск ракеты-носителя с людьми на орбиту Луны. «SpaceX по-прежнему планирует отправить частное лицо, чтобы совершить виток вокруг Луны. Интерес к этому со стороны многих заказчиков растет», — заявлял ранее официальный представитель компании Джеймс Глисон. Причины переноса запуска он не объяснял.

«Пятый вид транспорта» Илона Маска

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Бизнес
Новости

Разрыв газопровода Columbia Gas мог стать причиной 70 взрывов в домах Массачусетса

Ведомости
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В трех городах американского штата Массачусетс прогремели 70 взрывов газа, сообщает региональное полицейское управление в своем аккаунте в Twitter. Взрывы произошли в Лоуренсе, Андовере и Северном Андовере. В результате в больнице Лоуренса оказались как минимум шесть человек, передает Reuters. Двое из них – в критическом состоянии, уточняет CBS News.

Взрывы произошли в населенных пунктах, расположенных вдоль газопровода Columbia Gas, разрыв которого считается одной из приоритетных версий инцидента. «Columbia Gas исследует, что произошло в его системе сегодня», - сказал представитель ее головной компании NiSource Кен Стаммен. Ранее Columbia Gas заявляла, что 13 сентября будет производить модернизацию газовых линий по всему штату, включая район, где произошли взрывы. Связаны ли эти работы с инцидентом, пока неясно.

Шесть лет назад Columbia Gas согласилась с обвинением во взрыве газа в Спрингфилде, штат Массачусетс, в результате которого были ранены 17 человек. Причиной взрыва стало случайное повреждение газовой линии техническим специалистом компании, когда он искал причину запаха газа в ночном клубе.

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Политика
Новости

Комитет WADA рекомендовал не восстанавливать РУСАДА в правах

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Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию требованиям организации рекомендовал на сентябрьском заседании не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом в Twitter написал журналист ВВС Дэн Роан. Он также опубликовал в микроблоге копию документа, подготовленного к сентябрьскому заседанию.

В документе утверждается, что Россия не выполнила два требования из выдвинутых РУСАДА в августе прошлого года. В частности, российское агентство не признало участие чиновников Минспорта в допинг-схеме, о которой стало известно члену независимой комисcии WADA Ричарду Макларену. Помимо этого не выполнен пункт о необходимости предоставить доступ WADA к данным и анализам Московской лаборатории. «Поскольку министр спорта заявил, что доступ к данным и пробам может быть предоставлен в качестве исключения в ходе расследования, WADA должно обратиться со специальным предложением о получении доступа к… пробам на устраивающих обе стороны условиях, которые обеспечат целостность доказательной базы, и если это предложение будет принято, комитет может рекомендовать считать это условие выполненным», — говорится в документе.

WADA признала РУСАДА не соответствующим кодексу организации осенью 2015 г. На данный момент российское агентство до сих пор не не восстановлено в правах. Для восстановления прав РУСАДА от России требуют признать правдивость доклада Макларена, в котором утверждается, что в России во время зимней Олимпиады в Сочи действовала «государственная допинговая система». «Доклад Макларена мы признавать не будем, потому что он основан на лживых заявлениях одного человека, это признала комиссия Шмидта, исполком МОК это зафиксировал своим решением», — заявил ранее председатель комитета Госдумы по спорту и туризму Михаил Дегтярев. Об отсутствии государственной поддержки допинга в России заявлял и министр спорта Павел Колобков. Бывший руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков говорил, что российская сторона не признает выводы комиссии Макларена , так как они не отвечают действительности.

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Технологии
Новости

«Коммерсантъ» узнал о продаже медиахолдингом РБК интернет-издания CNews

Ведомости
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Медиахолдинг РБК бизнесмена Григория Березкина продал интернет-издание о технологиях CNews. Покупателями выступили главный редактор CNews Максим Казак и гендиректор издания Эдуард Эркола, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на медиарынке. Сумма сделки не раскрывается, однако, по информации газеты, РБК несколько лет искал покупателя на этот актив и рассчитывал выручить за него 100 млн руб.

Казак и Эркола получили равные доли в издании. Сотрудники CNews уже уволились из принадлежащей РБК компании «Синьюс.ру» и оформились на работу в новое ООО «Синьюс», утверждает один из источников. Покупатели 20 августа в равных долях зарегистрировали ООО «Синьюс» и ООО «Пакх», следует из базы «СПАРК-Интерфакса».

Пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев заявил «Коммерсанту», что холдинг рассматривает разные инвестиционные возможности, и от других комментариев отказался. Источник в РБК сообщил, что сделка находится в процессе и еще не закрыта.

CNews был запущен в 2000 г. на базе ленты новостей «Hi-Tech News» агентства «Росбизнесконсалтинг». По данным «СПАРК-Интерфакса», убыток ООО «Синьюс.ру» в 2017 г. составил 27 млн руб., выручка — 75,5 млн руб. По данным SimilarWeb, ежемесячно CNews посещают 3,8 млн пользователей в месяц, в том числе 56% заходов дают поисковые системы.

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Новости

«Ситимобил» откроет дома для отдыха таксистов рядом с «Шереметьево» и «Домодедово»

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«Ситимобил» откроет специальные дома для отдыха водителей любых таксопарков рядом с аэропортами «Шереметьево» и «Домодедово». Два «Дома такси» общей площадью 200 кв. м начнут принимать гостей до конца года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. Стоимость проекта — 50 млн руб.

«В «Домах такси» водители смогут отдохнуть, поесть, пообщаться с коллегами, принять душ и получить необходимую помощь — например, с подключением к системе», — отметили в пресс-службе. Дома будут работать круглосуточно. Таксисты смогут пользоваться бесплатным паркингом. Помещения домов будут оборудованы душевыми, переговорными, комнатами для отдыха.

Среднее время ожидания заказа в аэропорту составляет около 1 часа. «В итоге у аэропортов скапливается множество автомобилей такси, и водители ожидают заказа на обочине дороги. У них нет возможности отдохнуть в комфорте, перекусить по приемлемой цене или воспользоваться уборной», — пояснили в компании.

В «Ситимобил» заявили, что это социальный проект. В будущем компания собирается открыть еще несколько таких домов в Москве.

Первый «Дом такси» в качестве эксперимента «Ситимобил» открыла еще в 2017 г. рядом с метро «Новые Черемушки». За год его посетили более 180 000 водителей, отметили в компании.

Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира

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Политика
Новости

Телеканал ABC узнал о предстоящей сделке Манафорта со следствием

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Бывший руководитель предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт предварительно согласился на сделку с представителями команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, занимающегося расследованием дела о российском вмешательстве в президентские выборы в 2016 г., передает американский телеканал ABC News со ссылкой на источники. В четверг Манафорт и его адвокаты более четырех часов провели в дискуссиях с группой спецпрокуроров.

Официально о сделке могут объявить в суде в пятницу 14 сентября. Остается неясным, согласился ли Манафорт сотрудничать с прокурорами или просто признает вину, что позволит ему избежать стресса и еще больших расходов на судебное разбирательство, отмечает телеканал.

Жюри из 12 присяжных в суде штата Вирджиния 22 августа признало Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Присяжные посчитали доказанной вину политика по пяти налоговым эпизодам (сокрытие $16 млн, заработанных на Украине), двум – связанным с нарушением банковского законодательства (для получения кредита на $20 млн), а также в сокрытии зарубежных счетов. По остальным пунктам их мнения разделились, слушания продолжаются. Только по эпизодам нарушения банковского законодательства Манафорта могут приговорить к 30 годам тюрьмы.

Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа с марта по август 2016 г., является фигурантом двух уголовных дел. Помимо обвинения в нарушении банковского законодательства политика обвиняют в «сговоре против США», в отмывании более $30 млн, даче ложных показаний и отказе в регистрации в качестве иноагента в период работы в США на прокремлевских политиков на Украине. Слушания по этому делу состоятся 17 сентября. Сделка Манафорта со следствием может привести к тому, что процесс по второму делу не состоится.

Ранее Трамп в Twitter прокомментировал дело Манафорта. «Я чувствую себя плохо из-за того, что происходит с Полом Манафортом и его прекрасной семьей», – писал он в микроблоге. По его словам, политик, в отличие от его бывшего адвоката Майкла Коэна, не стал «придумывать истории» для сделки со следствием. «Уважение такому храброму мужчине!» – писал Трамп.

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