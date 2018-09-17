Министр энергетики Саудовской Аравии посетит российскую Энергетическую неделю
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, встречавшийся накануне с российским коллегой Александром Новаком в Москве, вернется в Россию через две недели. Он примет участие в Российской энергетической неделе, открывающейся 3 октября в столичном Манеже. Об этом говорится в сообщении российского Минэнерго.
По итогам состоявшихся консультаций стороны отметили хорошую динамику развития отношений и подтвердили «готовность оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, чтобы совместно с партнерами обеспечить стабильность рынка в любых условиях». На встрече речь шла о создании «долгосрочной структуры взаимодействия» стран, входящих и не входящих в ОПЕК.
Переговоры Новака и Аль-Фалиха состоялись в преддверии встречи ОПЕК+ в Алжире 22–23 сентября. В ноябре ожидается введение США антииранских санкций. Эти темы фигурировали и в повестке встречи Новака с министром энергетики США Риком Перри 13 сентября в Москве.