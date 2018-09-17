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Burger King грозит штраф за языковую игру в рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу сети ресторанов быстрого питания Burger King. Реклама, вызвавшая вопросы у ФАС, распространялась в Ярославле, говорится в сообщении ведомства.

«С претензиями к рекламе со слоганом "ЕдАЛ ТАКОЕ?", в котором все буквы, кроме второй в первом слове, прописные, а вторая буква в слове "ЕдАЛ" строчная и похожа на букву "б", обратился гражданин», – сообщила ФАС.

После жалобы был проведен лингвистический анализ, который показал, что «использование графически сходных букв в данном случае может быть квалифицировано как случай языковой игры и намеренного придания слову "ЕдАЛ" графического облика, сходного с графическим обликом близкого по значению непристойного глагола».

Таким образом, реклама нарушает установленный законом запрет на использование бранных слов, непристойных и оскорбительных выражений, отмечает антимонопольное ведомство. Компании предписано устранить нарушение, ей грозит штраф от 100 000 до 500 000 руб.