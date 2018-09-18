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Новак назвал шесть мер для стимулирования добычи нефти в России

Минэнерго предлагает шесть мер для стимулирования добычи нефти в России, заявил министр энергетики Александр Новак на совещании по вопросам стимулирования добычи нефти и развития нефтедобывающей отрасли, передает «Интерфакс». Правительство одобрит эти предложения, сказал после совещания вице-премьер по ТЭК Дмитрий Козак.

Первая мера, которую предлагает Минэнерго, – применение повышенного коэффициента амортизации для инвестиций в месторождения Западной Сибири. Это позволит увеличить свободный денежный поток нефтяных компаний в расчете на баррель с $3,1 до $6,2, добыча с 2019 по 2035 г. дополнительно вырастет на 461 млн т, уплаченные нефтяными компаниями налоги – на 5,3 трлн руб., а их инвестиции – на 1,85 млрд руб., оценил Новак.

Вторая мера – дополнительные стимулы для геологоразведки. Третья – ускоренный переход отрасли на налог на добавленный доход (НДД). По словам Новака, новый налог можно применять для всех месторождений Западной Сибири.

Четвертая мера касается новых месторождений. «Мы предлагаем уже законодательно поменять критерии и предоставлять льготы с момента достижения степени выработанности недр на участке уровня 1% вместо фиксации конкретных дат начала и окончания действия льгот по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых. – "Ведомости")», – сказал Новак. По его словам, ожидаемый результат до 2021 г. – это около 25 млн т дополнительной добычи нефти и около 265 млрд руб. дополнительных поступлений в бюджет.

Пятая мера – стимулирование третичных методов нефтеотдачи, использование которых экономически невыгодно. «Мы предлагаем применять понижающий коэффициент НДПИ для дополнительных объемов добычи нефти, полученных с использованием методов увеличения нефтеотдачи», – объяснил Новак.

Шестое предложение Минэнерго – это стимулирование нефтяных оторочек (часть нефтегазовой или нефтегазоконденсатной залежи, в которой газ занимает существенно больший объем, чем нефть. – «Ведомости»), разработка которых на сегодняшний день невыгодна.

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