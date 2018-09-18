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РЖД подписали контракт на закупку одиннадцати «Сапсанов» и их обслуживание

«Российские железные дороги» (РЖД) подписали с группой «Синара», «Сименс АГ» (российское подразделение Siemens) и департаментом немецкого концерна — Siemens Mobility — соглашение о покупке высокоскоростных поездов «Сапсан». Об этом говорится в сообщении РЖД.

Согласно документу, совместное предприятие «Синары» и «Сименс АГ» — компания «Уральские локомотивы» — поставит РЖД 11 «Сапсанов» и 27 новых пассажирских вагонов, в том числе для интеграции в уже имеющиеся у российской компании составы. Договор планируется подписать до 31 марта 2019 г. РЖД и «Уральские локомотивы» также планируют подписать дополнительное соглашение о техническом обслуживании и ремонте составов.

В сообщении отмечается, что стороны намерены рассмотреть возможность производства в России новых электропоездов и вагонов для железных дорог с шириной колеи 1520 мм. Новые поезда будут курсировать по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

Сейчас у РЖД 16 «Сапсанов» по 10 вагонов каждый, они курсируют между Москвой и Петербургом и Петербургом и Нижним Новгородом. «Сапсаны» развивают скорость до 250 км/ч и могут работать в экстремальных погодных условиях, в том числе температурных (от -40 до +40 градусов).

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