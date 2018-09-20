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«Силовые машины» Мордашова возглавил топ-менеджер из «Интер РАО»

Совет директоров машиностроительного концерна «Силовые машины» освободил от должности гендиректора компании Юрия Петреню, сообщила компания. На его место с 20 сентября назначен Тимур Липатов, работавший до июля на посту гендиректора «Интер РАО — Электрогенерация». Срок его полномочий на новой должности — три года.

В начале июля газета «Коммерсантъ» писала, что в «Интер РАО» после ареста бывшего члена правления компании Карины Цуркан начинается волна увольнений. В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже в интересах иностранных государств, в том числе Румынии. Сейчас она находится под арестом. Источники издания рассказывали, что Липатова в «Силовые машины» пригласил владелец компании Алексей Мордашов.

Петреня руководил «Силовыми машинами» чуть больше года. Он был назначен на пост гендиректора в июле 2017 г. В сообщении уточняется, что он вернется к работе в должности заместителя гендиректора — технического директора и будет курировать направления технической политики и научно-исследовательской деятельности компании. Причины смены гендиректора компания не уточняет.

«Силовые машины» производят и поставляют оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом.