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ФАС предложила индексировать тариф «Транснефти» не выше инфляции в ближайшие 10 лет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует продлить действие принципа ежегодной индексации тарифов «Транснефти» на уровень инфляции на 10 лет. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, передает «Интерфакс».

«Мы обсуждаем вопрос о том, чтобы продлить [индексацию] на следующие периоды», — сказал он. По словам Голомолзина, ведомство считает, что «этот долгосрочный период может быть увеличен до 10 лет».

Принцип индексации тарифов «Транснефти» с поправкой на инфляцию был утвержден на пять лет — на период с 2015 по 2020 г. — распоряжением правительства в 2014 г.

По нему с 2015 по 2017 г. тарифы индексировались ежегодно на 90% от уровня инфляции, а с 2018 по 2020 г. увеличивается на 90-100% от уровня инфляции.