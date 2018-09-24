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Конкурент Spotify и Apple Music купит стриминговый сервис Pandora за $3,5 млрд

Сеть цифровых спутниковых радиостанций SiriusXM купит сервис стриминга музыки Pandora за $3,5 млрд, или по $10,14 за акцию. Об этом сообщает пресс-служба SiriusXM. Reuters отмечает, что компания хочет конкурировать с Apple Music и Spotify. Акции Pandora на новостях о сделке подорожали на 8,58% до $10,65 на предварительных торгах. Акции SiriusXM торгуются на уровне $6,89 (+1,29%) на предварительных торгах.

Для акционеров Pandora предложение SiriusXM означает премию примерно в 13,8% по сравнению с средневзвешенной стоимостью акций за последние 30 дней, уточняет Techcrunch. Руководство обеих компаний одобрило сделку, предусматривающую положение go-shop. Оно позволяет совету директоров Pandora после подписания соглашения рассматривать предложения о покупке от других инвесторов. Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2019 г.

В 2017 г. SiriusXM уже инвестировала в сервис $480 млн, сейчас ей принадлежит 15% компании. Последняя сделка позволит создать крупнейшую в мире развлекательную аудиокомпанию, говорится в заявлении SiriusXM.

SiriusXM планирует продвигать через обе платформы и сеть радиостанций, и стриминговый сервис. Компания вскоре предложит пользователям пакеты, включающие подписку на радиостанции SiriusXM и премиум-подписку на Pandora. SiriusXM также рассчитывает продвигать Pandora среди американских автомобилистов. Сама сеть радиостанций давно пользуется у них популярностью.

Pandora является публичной компанией с 2011 г. Она сделала ставку на стриминг музыки с использованием интеллектуальных систем, подбирающих треки в зависимости от интересов пользователей, задолго до Spotify, Apple Music и SoundCloud, отмечает Techcrunch. Несмотря на это, с момента выхода на IPO она постоянно теряет деньги. Сейчас аудитория Pandora насчитывает более 70 млн активных слушателей, однако подавляющее большинство из них не являются премиальными подписчиками. Платных подписчиков у Pandora всего около 6 млн, в то время как Spotify имеет 83 млн таких подписчиков. Techcrunch уточняет, что платные подписчики, как правило, увеличивают средний доход компании на одного пользователя. Но Pandora никогда не понимала, как заставить своих бесплатных пользователей купить подписку.

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