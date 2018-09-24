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ЦСР предложил открыть доступ к экспорту газа независимым производителям

Центр стратегических разработок (ЦСР) и РАНХиГС предложили открыть независимым производителям доступ к экспорту российского газа. Идея содержится в подготовленном ими докладе о перспективах развития газового рынка страны, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. Сейчас газ из России экспортирует лишь 100%-ная «дочка» «Газпрома» — «Газпром экспорт».

Авторы доклада выступили также за «свободный доступ к экспорту СПГ, в том числе в новых проектах».

Источник, знакомый с идеями доклада ЦСР, пояснил «Интерфаксу», что эксперты центра и их соавторы предлагают допустить независимых производителей к единому экспортному каналу через независимого экспортного оператора, который бы подчинялся Минэнерго. Такого оператора авторы доклада предлагают сделать ответственным за заключение всех экспортных контрактов на поставку газа через газотранспортную систему.

«Данная структура закупает газ у внутрироссийских производителей для обеспечения заключения экспортных контрактов, договаривается с оператором ЕСГ о соответствующем экспортным обязательствам профиле поставки газа», — привел собеседник агентства одно из положений доклада. Нового экспортера газа авторы доклада видят «некоммерческой государственной структурой, целевым функционалом которой является максимизация дисконтированной стоимости российского газа на мировом рынке в долгосрочной перспективе».

Доступ к экспорту трубопроводного газа, по их мнению, должен быть для всех производителей через механизм «единого окна». Доступ к экспортным поставкам стоит осуществлять пропорционально объемам поставок на внутренний рынок, указывают они. Такой режим позволит проводить скоординированную экспортную политику, уверены эксперты.