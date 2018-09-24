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Бизнес
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ЦСР предложил открыть доступ к экспорту газа независимым производителям

Ведомости
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Центр стратегических разработок (ЦСР) и РАНХиГС предложили открыть независимым производителям доступ к экспорту российского газа. Идея содержится в подготовленном ими докладе о перспективах развития газового рынка страны, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. Сейчас газ из России экспортирует лишь 100%-ная «дочка» «Газпрома» — «Газпром экспорт».

Авторы доклада выступили также за «свободный доступ к экспорту СПГ, в том числе в новых проектах».

Источник, знакомый с идеями доклада ЦСР, пояснил «Интерфаксу», что эксперты центра и их соавторы предлагают допустить независимых производителей к единому экспортному каналу через независимого экспортного оператора, который бы подчинялся Минэнерго. Такого оператора авторы доклада предлагают сделать ответственным за заключение всех экспортных контрактов на поставку газа через газотранспортную систему.

«Данная структура закупает газ у внутрироссийских производителей для обеспечения заключения экспортных контрактов, договаривается с оператором ЕСГ о соответствующем экспортным обязательствам профиле поставки газа», — привел собеседник агентства одно из положений доклада. Нового экспортера газа авторы доклада видят «некоммерческой государственной структурой, целевым функционалом которой является максимизация дисконтированной стоимости российского газа на мировом рынке в долгосрочной перспективе».

Доступ к экспорту трубопроводного газа, по их мнению, должен быть для всех производителей через механизм «единого окна». Доступ к экспортным поставкам стоит осуществлять пропорционально объемам поставок на внутренний рынок, указывают они. Такой режим позволит проводить скоординированную экспортную политику, уверены эксперты.

Политика
Новости

Нетаньяху позвонил Путину с соболезнованиями за сбитый Ил-20

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию со сбитым в Сирии российским самолетом Ил-20. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Израильский премьер еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных, находившихся на борту самолета.

В сообщении отмечается, что стороны обсудили обстоятельства инцидента с учетом того, что переданная израильскими военными информация об операции их авиации над Сирией расходится с выводами Минобороны России. «Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии», — подчеркивает пресс-служба Кремля.

Путин в ходе разговора подчеркнул, что принятые Москвой решения по укреплению сирийских ПВО адекватны ситуации и направлены на предотвращение подобных угроз.

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был по ошибке сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем системой С-200 ПВО Сирии. Минобороны России заявило, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие удар по целям в Сирии. Израиль обвинил в инциденте «режим Башара Асада» и неразбериху в сирийской ПВО. Минобороны России, в свою очередь, уточнило, что сирийская С-200 не была оборудована системой государственного опознавания «свой — чужой», поскольку она вообще не поставляется на экспорт. Путин называл гибель российского самолета в Сирии трагической случайностью.

Позже Минобороны России сообщило, что в течение двух недель передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300. По словам министра российского ведомства Сергея Шойгу, управление системой ПВО Сирии будет автоматизировано, побережье Сирии будут защищать системы радиоэлектронной борьбы. Шойгу уточнил, что это позволит сирийским военным идентифицировать российские самолеты.

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Технологии
Новости

Видеосервис ТНТ-Premier собрал 4 млн просмотров

Ведомости
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За первый месяц работы ТНТ-Premier пользователи более 3,9 млн раз посмотрели сериалы и шоу, предоставленные этим видеосервисом, сообщил холдинг «Газпром-медиа».

ТНТ-Premier был запущен в середине августа, пользователи по подписке могут смотреть здесь контент развлекательных каналов «Газпром-медиа» (прежде всего ТНТ и ТВ3) еще до его выхода в эфир. Так, на сервисе доступен сериал Семена Слепакова «Домашний арест», который ТНТ покажет в эфире только через несколько месяцев. По отдельной подписке доступен спортивный контент – матчи и состязания, которые показывают спортивные каналы «Газпром-медиа» («Матч ТВ», «Матч премьер» и другие).

Большая часть зрителей (69%) пользуются мобильным приложением ТНТ-Premier, 8% смотрят контент на планшетах, остальные – на ПК и через Smart TV, сообщил холдинг. Его представитель уточнил, что приложение ТНТ-Premier уже скачали 830 000 раз. Основная подписка на ТНТ-Premier стоит 129 руб. в месяц. «Газпром-медиа» не раскрывает, сколько подписчиков уже собрал сервис.

Для «Газпром-медиа» это уже вторая попытка запустить видеосервис с подпиской. До этого канал ТНТ создал сервис Now.ru, но вскоре закрыл проект как неудачный.

При запуске ТНТ-Premier столкнулся с техническими трудностями – многие пользователи не могли зарегистрироваться на сервисе или посмотреть видео. Представитель «Газпром-медиа» тогда признал, что холдинг недооценил интерес к проекту и число подключившихся пользователей превысило прогноз в сотни раз.

Финансы
Новости

Немецкий регулятор потребовал от Deutsche Bank бороться с отмыванием денег

Ведомости
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Финансовый регулятор Германии BaFin в понедельник выпустил короткое заявление, в котором потребовал от Deutsche Bank предпринять действия для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Банк должен «принять необходимые внутренние меры защиты и следовать общим требованиям по проверке» операций и клиентов, говорится в заявлении.

BaFin также пошел на беспрецедентный шаг – назначил внешнего наблюдателя, который должен помочь банку выполнять требования закона и регулятора, сообщают Financial Times и Bloomberg. Им стала аудиторская компания KPMG.

В заявлении BaFin не поясняется, почему он принял такое решение. Но в августе Deutsche Bank признал, что его антиотмывочные процедуры остаются недостаточными; между тем, в 2017 г. банк был оштрафован почти на $700 млн за то, что помог россиянам вывести из страны около $10 млрд.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Выбор редактора
Политика
Новости

Евросоюз подготовил новый механизм введения санкций за химические атаки

Ведомости
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Послы 28 стран Евросоюза на ближайшем заседании, которое состоится 26 сентября, планируют утвердить новый механизм введения санкций за применение химического оружия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Предложенный механизм позволит ЕС быстрее вводить ограничения в отношении конкретных лиц в любой точке мира вне зависимости от гражданства, а также замораживать их активы на территории стран Евросоюза и запрещать въезд в страны союза. Инициатива, по данным агентства, исходит от Франции и обусловлена «повторными случаями использования химического оружия Россией и Сирией».

Агентство напоминает, что Евросоюз уже подготовил как российские, так и сирийские санкционные списки. В рамках действующего режима санкций добавлять новых лиц необходимо в отдельные национальные списки. Такая процедура вызывает сложности, поскольку некоторые страны ЕС не хотят расширять санкции в отношении своих партнеров и особенно в отношении Москвы, пояснили источники Reuters.

Новый механизм, ускоряющий процедуру введения санкций, ЕС одобрит без обсуждения, пишет агентство. Предложит ли Лондон включить в новый санкционный список Александра Петрова и Руслана Боширова, которых обвиняет в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пока неясно, добавляет агентство.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Политика
Новости

Правительство Италии решило ужесточить иммиграционные правила

Ведомости
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Совет министров Италии сегодня единогласно одобрил декрет «о безопасности и миграции», получивший в стране название «Декрет Сальвини».

Инициатор законопроекта, вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в своем Twitter приветствовал принятие декрета. «Я счастлив. Это шаг к более безопасной Италии. От слов к делу!» — написал Сальвини, известный своим заявлением, что в Италии нет места «больше ни для одного мигранта». По его словам, инициатива облегчит борьбу с мафией и контрабандой людей.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новый декрет делает итальянское законодательство эффективнее и не ущемляет права человека. «Мы пересматриваем законодательство, чтобы сделать его более эффективным, при этом полностью соблюдая права человека и международные соглашения», — передала его слова Al Jazeera.

Декрет облегчает Италии высылку мигрантов и устанавливает шесть критериев для лиц, ищущих «гуманитарной защиты» в Италии — статуса, уступающего международному статусу беженца. В получении статуса беженца может быть отказано лицам, признанным социально опасными, а также совершившим правонарушение во время рассмотрения их заявки.

У парламента Италии есть 60 дней на то, чтобы проголосовать за инициативу правительства и сделать ее законом.

По данным наблюдателей, с начала этого года на судах контрабандистов в Италию прибыло примерно 90 000 беженцев из Африки. Италия была вынуждена закрыть свои порты от мигрантских судов. На минувших выходных Панама приостановила регистрацию последнего негосударственного спасательного судна Aquarius, занимавшегося спасением беженцев в море. «Врачи без границ» связали это с «беспардонным экономическим и политическим давлением» со стороны Италии.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Конкурент Spotify и Apple Music купит стриминговый сервис Pandora за $3,5 млрд

Ведомости
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Сеть цифровых спутниковых радиостанций SiriusXM купит сервис стриминга музыки Pandora за $3,5 млрд, или по $10,14 за акцию. Об этом сообщает пресс-служба SiriusXM. Reuters отмечает, что компания хочет конкурировать с Apple Music и Spotify. Акции Pandora на новостях о сделке подорожали на 8,58% до $10,65 на предварительных торгах. Акции SiriusXM торгуются на уровне $6,89 (+1,29%) на предварительных торгах.

Для акционеров Pandora предложение SiriusXM означает премию примерно в 13,8% по сравнению с средневзвешенной стоимостью акций за последние 30 дней, уточняет Techcrunch. Руководство обеих компаний одобрило сделку, предусматривающую положение go-shop. Оно позволяет совету директоров Pandora после подписания соглашения рассматривать предложения о покупке от других инвесторов. Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2019 г.

В 2017 г. SiriusXM уже инвестировала в сервис $480 млн, сейчас ей принадлежит 15% компании. Последняя сделка позволит создать крупнейшую в мире развлекательную аудиокомпанию, говорится в заявлении SiriusXM.

SiriusXM планирует продвигать через обе платформы и сеть радиостанций, и стриминговый сервис. Компания вскоре предложит пользователям пакеты, включающие подписку на радиостанции SiriusXM и премиум-подписку на Pandora. SiriusXM также рассчитывает продвигать Pandora среди американских автомобилистов. Сама сеть радиостанций давно пользуется у них популярностью.

Pandora является публичной компанией с 2011 г. Она сделала ставку на стриминг музыки с использованием интеллектуальных систем, подбирающих треки в зависимости от интересов пользователей, задолго до Spotify, Apple Music и SoundCloud, отмечает Techcrunch. Несмотря на это, с момента выхода на IPO она постоянно теряет деньги. Сейчас аудитория Pandora насчитывает более 70 млн активных слушателей, однако подавляющее большинство из них не являются премиальными подписчиками. Платных подписчиков у Pandora всего около 6 млн, в то время как Spotify имеет 83 млн таких подписчиков. Techcrunch уточняет, что платные подписчики, как правило, увеличивают средний доход компании на одного пользователя. Но Pandora никогда не понимала, как заставить своих бесплатных пользователей купить подписку.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Недвижимость
Новости

Подконтрольный Ротенбергу «Мостотрест» построит мост в Москве за 3,7 млрд рублей

Ведомости
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Один из крупнейших строительных подрядчиков России «Мостотрест», подконтрольный Аркадию Ротенбергу, построит крупный автомобильный мост через Кожуховский затон на Москве-реке (Нагатинская пойма). Информация о закупке у единственного поставщика размещена на сайте госзакупок.

Речь идет о шестиполосном мосте длиной более полукилометра через Москву-реку от «Парка развлечений». Со стороны Нагатинской поймы дорога, связанная с мостом, пойдет в сторону Южного речного вокзала, соединится с Проектируемым проездом № 4062 и выйдет к проспекту Андропова. Максимальная цена договора на сайте госзакупок — 3,706 млрд руб.

ООО «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга владеет 94,2% акций ПАО «Мостотрест» через АО «ТФК-финанс», остальные 5,8% находятся в свободном обращении.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Volvo прекратила сборку грузовиков в Иране из-за санкций США

Ведомости
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Шведский автопроизводитель Volvo перестал собирать грузовики в Иране из-за американских санкций. Об этом Reuters сообщил официальный представитель компании Фредрик Иварссон.

По его словам, Volvo больше не может получать плату за детали, которые она транспортирует в Иран. «Со всеми этими санкциями и всем, что США ввели [против Ирана], в Иране не работает банковская система. Мы не получаем плату. Так что теперь у нас нет никакого бизнеса [в Иране]», — отметил Иварссон.

Санкции США против Ирана были отменены администрацией президента Барака Обамы. Это было частью сделки по иранской ядерной программе. Однако в мае 2018 г. Дональд Трамп объявил о выходе США из этой сделки и восстановлении санкций. В начале августа ограничительные меры вновь вступили в силу. Первый этап санкций касался, в частности, автомобильного сектора Ирана.

До того как санкции были восстановлены, Volvo заявлял о планах сделать Иран главным экспортным хабом на рынки Персидского залива и Северной Африки.

Евросоюз принял закон для защиты от влияния санкций на свои компании, но, как отмечает Reuters, банки из-за санкций не способны проводить операции с Ираном. Это связано с тем, что США могут закрывать доступ к американской финансовой системе для тех, кто проводит подобные транзакции.

Политика
Новости

Жаров отчитался перед Путиным о борьбе с пиратами в интернете

Ведомости
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Все крупнейшие пиратские площадки в России заблокированы, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Жаров сказал, что еще несколько лет назад российский интернет представлял собой «абсолютно пиратскую гавань». «Любая премьера тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов, и люди смотрели ее бесплатно, пусть в плохом качестве, но тем не менее это было», — напомнил он. Теперь же среди заблокированных ресурсов около 6000 пиратских сайтов. Еще 11 000 таких сайтов удалили пиратский контент по требованию ведомства. «Цифры говорят сами за себя», — заключил Жаров.

Он уточнил, что больше всего жалоб правообладателей было связано с кинофильмами. «Больше 6000 исков за три года было подано в основном нашими компаниями, и очень небольшой процент западных компаний», — рассказал руководитель Роскомнадзора. По словам Жарова, благодаря в том числе борьбе с пиратством выручка легальных онлайн-кинотеатров в 2017 г. выросла примерно на 60% — до примерно 8 млрд руб., а аудитория кинотеатров — на 40% до 55 млн человек. Руководитель Роскомнадзора пообещал продолжить борьбу с распространением нелегального контента в сети.

Кого блокирует Роскомнадзор

Политика
Новости

Сотрудники ФСБ задержали на Кубани украинского шпиона

Ведомости
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В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, собиравшего информацию о расположенных в регионе военных объектах. Задержанный оказался сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Кубани. Мужчина был выдворен за пределы Российской Федерации.

«На территории Краснодарского края был раскрыт сотрудник СБУ Сергей Стефаненко, который предпринимал попытки сбора данных о расположенных на территории Кубани военных объектах, а также следил за передвижением военной техники и выяснял информацию о кадровом составе Минобороны», – отметили в пресс-службе УФСБ.

По информации российского ведомства, Стефаненко приехал в Россию якобы с целью трудоустройства и проживания. Украинцу было объявлено официальное предостережение о недопустимости совершения преступления по ст. 276 УК (шпионаж).

В феврале сотрудники ФСБ задержали в Симферополе украинца Константина Давыденко. Его подозревали в шпионаже в пользу спецслужб Украины. Давыденко собирал и передавал украинским спецслужбам информацию, относящуюся к гостайне. Речь шла о деятельности частей Росгвардии и отдельных сотрудников ФСБ. В отношении Давыденко возбудили уголовное дело по статье «шпионаж».

Шпионский мост

Выбор редактора
Финансы
Новости

Польша признана страной с развитым финансовым рынком

Ведомости
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Провайдер FTSE Russell в понедельник присвоил польскому рынку статус развитого. В результате 37 компаний, включая ведущие польские банки PKO Bank и Bank Pekao, будут переведены из индексов развивающихся стран в индексы развитых, где находятся ценные бумаги компаний США, Германии, Великобритании и других ведущих рынков.

Польша стала первой страной в Европе, перешедшей из категории развивающихся рынков в категорию развитых, и первой страной в мире, повышенной таким образом в статусе почти за десятилетие, сообщает Financial Times. «Этот шаг <…> представляет собой фундаментальную перемену в восприятии Польши глобальными инвесторами», – приводит газета слова Марека Дитля, президента Варшавской фондовой биржи.

На прошлой неделе статус Польши повысил и другой индексный провайдер – Stoxx. У MSCI она пока остается в категории развивающихся рынков.

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