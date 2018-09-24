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Экс-директор «Почты России» Страшнов покинул «Еврохим»

Бывший директор «Почты России» Дмитрий Страшнов, занимавший пост главного исполнительного директора «Еврохима» (EuroChem Group, штаб-квартира в швейцарском городе Цуг), покинул группу. Об этом сообщает пресс-служба «Еврохима». В сообщении уточняется, что он покидает компанию по личным причинам. Исполняющим обязанности руководителя группы назначен финансовый директор Кузьма Марчук.

Председатель совета директоров «Еврохима» Александр Ландиа, комментируя решение коллеги, выразил сожаление и понимание от имени совета директоров. «Дмитрий — сильный стратег и управленец, и мы все желаем ему преодоления временных обстоятельств и дальнейших успехов в его карьере», — отметил Ландиа. Его слова приводятся в сообщении.

Страшнов, присоединившийся к группе в ноябре 2017 г., пояснил, что личные причины не позволяют ему «довести до конца намеченные преобразования в группе». Его слова также цитирует пресс-служба.

«Еврохим» — один из крупнейших глобальных производителей минеральных удобрений с консолидированной выручкой $4,87 млрд и $1,13 млрд EBITDA по итогам 2017 г. Производственные площадки группы расположены в России, Бельгии, Китае, Казахстане, Литве. Основной бенефициар группы — Андрей Мельниченко, контролирующий 90% «Еврохима» через кипрскую AIM Capital SE. Экс-директор «Почты России» занял пост главного исполнительного директора «Еврохима» 1 июля, сменив на этом посту Дмитрия Стрежнева. Последний контролирует 10% «Еврохима».