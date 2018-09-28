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Федун предложил план реформы российского футбола

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Вице-президент «Лукойла» и владелец «Спартака» Леонид Федун предложил план реформы российского футбола. Свою программную статью он опубликовал в «Спорт-Экспрессе». По словам Федуна, российский футбол обречен на прозябание без структурных реформ, которые должны дать импульс его развитию, повысить качество игры, зрительский интерес и доходы клубов.

Главное предложение Федуна – повышение доходов футбольных клубов от медиаправ. Бизнесмен предлагает отказаться от квазигосударственных льгот для футбола и спонсорства клубов из региональных бюджетов. Высвободившиеся средства Федун считает правильным перераспределять через «механизм медиаправ с прямой зависимостью от спортивных результатов».  По его мнению, достаточно 80-100 млн евро для клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) и 15 млн – для клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ), чтобы система российского футбола из дотационно-распределительной стала  «самофинансируемой с мощными спортивными стимулами».

Федун пишет, что  бюджет «выживания» для клуба РПЛ составляет около 13 млн евро. «В предлагаемом сценарии 40% всего бюджета, порядка 5-6 млн евро, будет покрываться РПЛ за счет контракта с телевидением. При этом надо учитывать, что увеличение стоимости медиаправ автоматически приведет к позитивной переоценке всех рекламных контрактов, сегодня одних из самых низких в Европе, что даст дополнительный доход для клубов», — отмечает он.

По контракту с «Матч ТВ» на показ матчей чемпионата России, заключенному в начале футбольного сезона-2015/16, РПЛ получала 1,98 млрд руб. за сезон. Срок действия контракта истек в этом году. В июле РПЛ и «Матч ТВ» заключили новое соглашение — на четыре года. Его стоимость официально не раскрывалась. «Спорт-Экспресс» писал, что сумма составит 1,7 млрд руб. в год.

Владелец «Спартака» предложил также реформировать структуру российского профессионального футбола. «Мы финансовые аутсайдеры европейского футбольного рынка, а только богатые лиги могут позволить себе иметь большое количество профессиональных клубов», — пишет он и предлагает перевести вопрос численности клубов в финансово-организационную плоскость. По его мнению, к участию в высшем дивизионе должны допускаться  только клубы с бездефицитным бюджетом в 13 млн евро, имеющие собственную академию с соответствующей инфраструктурой и стадион с крытыми трибунами вместимостью как минимум 20 000 зрителей. Это может привести к сокращению участвующих в чемпионате команд с 16 до 12, предупреждает Федун. ФНЛ он предлагает расширить до 32-36 клубов и разбить их на два дивизиона (западный и восточный), чтобы сократить транспортные издержки команд.

Кроме того, в России необходимо развивать детский и юношеский футбол, отмечает владелец «Спартака». В частности, Федун предлагает создать систему понятной материальной мотивации детских тренеров, которая будет зависеть от профессиональной карьеры воспитанников. Для этого клубы, агент игрока и сам игрок должны отдавать 1,5%-3% от суммы трансфера воспитавшим игрока тренерам и клубам, где он играл до 21 года.

Вопрос лимита на легионеров в российском футболе Федун поднимать не стал.

Совладелец «Лукойла» не в первый раз предлагает реформировать российский футбол. Например, в 2017 г. в интервью «Спорт-Экспрессу» он предлагал проводить матчи Кубка России в городах, где нет клубов премьер-лиги, но есть хорошие стадионы, и уже с сезона 2019/2020 сократить число клубов РПЛ до 14. Федун с 2004 г. владеет «Спартаком». За это время команда один раз стала чемпионом России и выиграла суперкубок.

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Финансы
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Директор департамента банковского надзора ЦБ покинет свой пост

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Директор департамента банковского надзора Центробанка Анна Орленко покинет свой пост, сообщает регулятор. Это связано с ее решением продолжить карьеру вне ЦБ, уточняется там же. Новое место работы Орленко не уточняется.

Орленко возглавила департамент банковского надзора в 2015 г. До этого она была заместителем начальника главного управления ЦБ по ЦФО, сообщал регулятор. Орленко до прихода в ЦБ работала в нескольких коммерческих банках, по данным «Коммерсанта». Например, в Сбербанке и банке Москвы.

В сентябре прошлого года «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что Орленко займет должность первого зампреда «ФК Открытие». За месяц до этого о его санации объявил ЦБ.

Орленко проработала несколько месяцев в составе временной администрации «ФК Открытие», но после вернулась в ЦБ. Предполагалось, что она может остаться в «ФК Открытие» в качестве первого зампреда, рассказывали «Ведомостям» источники – человек, близкий к банку, и знакомый самой Орленко. Последний говорил, что продолжать работу в банке было ее собственным желанием, однако она не нашла взаимопонимания с Михаилом Задорновым, который возглавил «ФК Открытие».

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Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у банка «БТФ»

Ведомости
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Центробанк отозвал лицензию у банка «Банк торгового финансирования» («БТФ»), который занимал 292 место в банковской системе России по величине активов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Бизнес-модель этой кредитной организации в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц, говорится в сообщении ЦБ. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 45% от кредитного портфеля, отмечается там же. По данным ЦБ, «БТФ» систематически проводил непрозрачные для надзорного органа сделки.

В сентябре ЦБ отозвал лицензии у костромского Аксонбанка и у «Крымского страхового альянса». Кроме того, ранее суд признал банк «Югра» банкротом по заявлению регулятора и открыл конкурсное производство сроком на один год.

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Финансы
Новости

На Украине задержан экс-владелец банка «Пушкино» Алексей Алякин

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Бывший владелец банка «Пушкино» Алексей Алякин задержан Службой безопасности Украины по запросу России. Об этом сообщает издание Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.

Задержание, как уточняет издание, произошло еще 9 августа на 79-м километре автодороги «Киев – Одесса». «В Генеральную прокуратуру Украины поступил запрос компетентных органов Российской Федерации о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений», – говорится в материалах суда. В связи с этим прокуратура попросила арестовать задержанного. Суд принял решение о так называемом экстрадиционном аресте до вынесения Генпрокуратурой Украины решения о его выдаче и фактической передаче России, но не более чем на 12 месяцев – до 15 сентября 2019 г.

Алякин был заочно арестован постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 г. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Лицензия банка «Пушкино» была отозвана осенью 2013 г. из-за потери платежеспособности, позже организация была признана банкротом. Несоответствия между активами и обязательствами банка составляли 14,5 млрд руб.

В том же 2013 г. году Алякин получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 г. оно было аннулировано. Защита предпринимателя настаивала на домашнем аресте, ссылаясь на необходимость стационарного лечения и тот факт, что Алякин поддерживает Украину в вооруженном конфликте на Донбассе. Она утверждает, что бизнесмен проходил службу в добровольческих подразделениях «Арата» и «Айдар», в связи с чем может быть подвергнут преследованию по политическим мотивам.

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Финансы
Новости

Deutsche Bank прогнозирует укрепление курса до 60 рублей за доллар

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Эксперты Deutsche Bank признали рубль одной из самых недооцененных валют мира. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование, основанное на методике оценки поведенческого равновесного валютного курса (Behavioral Equilibrium Exchange Rate, BEER), по которой валютные пары взвешиваются по доле во внешней торговле. Экономист банка Кристиан Ветошка отмечает, что нынешний курс рубля отстает от «справедливого» на 15%, и прогнозирует его укрепление до 60 за доллар. На этом уровне рубль торговался до начала апреля, когда было объявлено о новых санкциях США.

В числе максимально недооцененных валют банк назвал также турецкую лиру (на 46,2%) и колумбийский песо (на 22,2%). Переоцененными эксперты сочли чешскую крону, южнокорейскую вону, тайский бат, доллар – на 7% – и швейцарский франк.

Важную роль в укреплении рубля сыграло решение Центробанка о повышении ставки до 7,5%, а также отказ ЦБ от закупки валют по бюджетному правилу до конца 2018 г. и макроэкономическая стабильность. Против рубля играет санкционная риторика, которая называется чуть ли не единственной угрозой российской валюте. «Мы ожидаем, что рубль обойдет своих визави по развивающимся рынкам, особенно в период чрезмерных стрессов для emerging markets», — отмечает Ветошка. Конгресс, скорее всего, не успеет принять новые санкции, включая ограничения в отношении ОФЗ, до промежуточных выборов 6 ноября, сообщал ранее Bloomberg. В конце этой недели Палата представителей США должна уйти на каникулы, а до этого законопроекты по антироссийским санкциям не стоят в плане голосования.

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Финансы
Новости

Получение банковских услуг на основе биометрических данных может осложниться

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Предоставлению российским гражданам услуг на основе биометрических данных может помешать ряд сложностей, пишет «Коммерсантъ». Они связаны с ограниченной возможностью использования мобильных устройств для верификации клиента, главным образом из-за необходимости применения средств криптографической защиты.

Мобильное приложение для верификации банками клиентов и дистанционного предоставления им услуг сейчас разрабатывает «Ростелеком». Представить его планируется в середине октября. Однако, как выяснило издание, с размещением приложения в PlayMarket и AppStore есть проблемы. «Приложение защищено криптографией, то есть Apple и Google должны дать согласие на внедрение черного ящика в свои магазины приложений», — поясняет близкий к «Ростелекому» эксперт. Google такое согласие уже дал, но с Apple «переговоры все еще ведутся». Их факт подтвердил замруководителя департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Если стороны не придут к согласию, владельцы iPhone вынуждены будут при обращении в банки проходить верификацию с компьютеров или планшетов через веб-приложения.

Еще одна сложность связана с тем, что срок сертификации средств шифрования в ФСБ – около года – обычно длиннее времени жизни пользовательского и банковского ПО, отмечает консультант по интернет-безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий. Следствием этого может стать использование или устаревшей, или несертифицированной, но самой последней версии ПО. Также эксперт указывает на нормативные требования ФСБ для средств криптозащиты, выполнить которые практически невозможно на платформах Macbook и iOS.

«Когда человек сдает биометрию, он рассчитывает с ее помощью оперативно получать доступ к банковским услугам. И о том, что приложение не будет функционировать на его телефоне, он должен быть проинформирован в момент сдачи биометрии, а не постфактум», — подчеркивает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

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Политика
Новости

Бывший врио губернатора Приморья рассказал о своем дальнейшем трудоустройстве

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Бывший временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, отказавшийся по рекомендации Москвы от участия в очередных выборах, рассказал о своей новой работе. «Моя деятельность всегда будет связана с портами. С морем и портами», — приводит «Интерфакс» его слова после церемонии представления нового врио губернатора края Олега Кожемяко.

Ранее источник «Ведомостей», близкий к руководству Приморского края, сообщал, что Тарасенко может стать замминистра транспорта. Это место стало вакантным после ухода Алана Лушникова, курировавшего в Минтрансе железнодорожную отрасль. Собеседник утверждал, что последние несколько дней перед своей отставкой Тарасенко провел в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента, в частности с помощником Владимира Путина Игорем Левитиным.

Тарасенко также рассказал, что покидает свой пост с «очень приятными чувствами», и признался, что такой работы у него «не было даже на подводных лодках». «Я здесь год пахал просто без отдыха. Работал очень много. Нужно было сделать быстро и очень много», — рассказал он о времени своей работы во главе региона с октября прошлого года по сентябрь нынешнего.

С 26 сентября исполнять обязанности губернатора Приморского края начал Олег Кожемяко. Он намерен баллотироваться на эту должность на новых выборах как самовыдвиженец.

Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко

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Технологии
Новости

Безос получил контракт на поставку замены российским двигателям РД-180

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Американская компания Blue Origin Джеффа Безоса получила контракт на поставку новых ракетных двигателей BE-4 для перспективных ракет-носителей Vulcan производства компании United Launch Alliance (ULA). Об этом сообщает The Wall Street Journal. Условия контракта не раскрываются, но, как отмечает газета, двигатель — одна из самых дорогих составляющих ракеты.

WSJ напоминает, что первый запуск ракеты Vulcan запланирован на 2020 г. Этот носитель, как рассчитывают американские власти, к 2022-2023 гг. заменит находящиеся сейчас в эксплуатации ракеты Atlas V. На последние устанавливаются российские двигатели РД-180.

Reuters называет эту победу компании Безоса в этом конкурсе важной вехой для аэрокосмической компании, которая стремится в будущем сотрудничать с американскими властями в сфере запуска космических аппаратов. «United Launch Alliance — главный поставщик услуг для запуска миссий в области национальной безопасности, и мы очень рады, что мы являемся частью их команды и этой миссии», — приводит агентство заявление генерального директора Blue Origin Боба Смита.

Ракетные двигатели РД-180 в США поставляет НПО «Энергомаш». Сейчас эти двигатели используются для ракет-носителей Atlas III и Atlas V. Первое соглашение на их поставку было заключено в 1997 г. и предусматривало поставку 101 двигателя. Сделка оценивалась примерно в $1 млрд. В 2014 г. конгресс США ввел запрет на использование этих двигателей, но в 2015 г. отменил его. В 2016 г. США заказали у российского предприятия 18 таких двигателей, в конце июля этого года «Энергомаш» сообщал, что заключил контракт на поставку еще шести двигателей РД-180 в США в 2020 г.

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Политика
Новости

СМИ узнали об аресте бывшего главного редактора радиостанции «Милицейская волна»

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Бывший главный редактор радиостанции «Милицейская волна» Андрей Кулаков арестован по обвинению в мошенничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По решению Мосгорсуда отставной подполковник, ветеран боевых действий в Чечне Андрей Кулаков находится в спецблоке СИЗО «Медведь».

«Милицейская волна» является крупнейшей ведомственной радиостанцией, вещающей в 101 городе 27 регионов. Вместе с газетой «Щит и меч» она входит в ФКУ «Объединенная редакция МВД РФ», деятельность которой ранее напрямую курировал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По итогам внутриведомственной проверки Кулаков подозревается в необоснованном снижении утвержденных МВД тарифов на рекламу в 2015-2017 гг. По версии следствия, это привело к потере как минимум 23,5 млн руб. Следствие полагает, что деньги могли быть похищены (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Помимо Кулакова по делу проходят также работавший на радиостанции бухгалтер и некий рекламщик.

Основанием для ареста Кулакова стали имеющиеся у него навыки оперативной работы и предполагаемое наличие недвижимости в Германии у его родственников. Следствие считает, что Кулаков пытался скрыться от правосудия, поскольку был задержан дома у его бывшей супруги, с которой они много лет живут раздельно.

Экс-главред радиостанции отрицает свою причастность к хищениям. Снижение тарифов он объяснил вынужденной мерой, поскольку после кризиса 2014 г. поток рекламодателей значительно сократился. Причину своих проблем он видит в давнем конфликте с коллегой по МВД, который позже пошел на повышение.

Политика
Новости

Telegraph сообщила о третьем подозреваемом из ГРУ в отравлении Скрипалей

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Контртеррористическое подразделение британской полиции установило личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Telegraph.

Как считают британские власти, агент ГРУ посетил Солсбери для разработки плана атаки перед тем, как его коллеги привезли в Великобританию боевое отравляющее вещество. Газета отмечает, что британские следователи знают, как зовут третьего подозреваемого, но его имя пока держится в секрете.

Ранее Лондон назвал подозреваемыми в покушении на Скрипалей россиян под именами «Руслан Боширов» и «Александр Петров». Британские спецслужбы считают их сотрудниками ГРУ. Позже The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Этого человека, по их информации, зовут Анатолий Чепига, он является полковником ГРУ, имеет звание Героя России и родился в селе Николаевка Амурской области. Русская служба BBC уточняла, что подтвердила эту информацию, изучив несколько российских баз данных, полученных из анонимных источников.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала вбросом эту информацию. По ее мнению, публикация является продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери. The Telegraph, в свою очередь, отмечает, что Петрова действительно зовут Александр, а псевдонимом является только его фамилия.

Экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены в тяжелом состоянии в британском городке Солсбери в начале марта. Британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что Скрипалей отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. Москва обвинения отвергает.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Технологии
Новости

Власти США предъявили Маску обвинения в мошенничестве

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю и гендиректору Tesla Илону Маску обвинения в мошенничестве за несколько «ложных и вводящих в заблуждение» сообщений в Twitter о намерении сделать компанию непубличной. Об этом говорится в иске, который SEC подала в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка.

По версии SEC, Маск хотел произвести впечатление на свою девушку - канадскую певицу Граймс, которую якобы должно было привести в восторг его сообщение о планах выкупа акций Tesla из расчета $420 за ценную бумагу «из-за значимости этого числа в культуре марихуаны» (в США это число используется для обозначения времени курения марихуаны), сообщает Bloomberg со ссылкой на содиректора отдела безопасности комиссии Стивена Пейкина. Сам Маск в августе в интервью The New York Times в августе объяснял, что решил назвать цену акции Tesla на 20% выше той, по которой она торговалась на тот момент: получилось около $419, а после округления — $420.

Комментируя обвинения, Маск заявил Bloomberg, что опечален и разочарован «необоснованным» шагом SEC, заметив, что всегда принимал решения в интересах истины и инвесторов.

Сообщения, вызвавшие претензии SEC, были опубликованы Маском 7 августа. Федеральная комиссия указывает, что Маск даже не обсудил заранее ключевое соглашение и в «недостаточной степени» подтвердил его условия, в том числе цены и потенциальный источник финансирования. Законы США запрещают руководству компаний открытого типа вводить инвесторов в заблуждение таким образом, чтобы это сказалось на дальнейших шагах этих инвесторов, отмечает The Wall Street Journal.

В документе говорится, что твиты Маска привели к тому, что 7 августа цена акций Tesla выросла более чем на 6% и привела к значительным нарушениям в работе рынка. Ранее министерство юстиции США также начало уголовное расследование по поводу возможного мошенничества в связи с заявлениями бизнесмена. Компания заверяла, что будет сотрудничать с властями.

Маск в августе написал в Twitter, что изучает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за ценную бумагу. Он подчеркивал, что «финансирование обеспечено». Позднее бизнесмен, доля которого в Tesla составляет около 20%, уточнил, что здесь есть возможность выбора: те, кто имеет пакет акций, могут оставаться в компании в качестве инвесторов или продать акции по курсу $420, то есть с премией в размере 20%. В конце августа гендиректор Tesla сообщил, что компания продолжит быть публичной. Он добавил, что отказался от планов выкупа ее акций.

Как выглядят грузовик и спорткар Tesla

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Политика
Новости

Полиция Нидерландов предотвратила крупный теракт

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Правоохранительные органы Нидерландов задержали семь человек по подозрению в подготовке крупного теракта на территории страны. Как сообщается на сайте голландской прокуратуры, подозреваемые были задержаны в Арнеме и Верте. Возраст задержанных колеблется от 21 до 34 лет.

Несколько месяцев назад полиция получила данные о том, что группа террористов под руководством 34-летнего гражданина Ирака, проживающего в Арнеме, планирует устроить теракт на общественном мероприятии в Нидерландах, говорится в сообщении прокуратуры. Лидер группы и еще двое подозреваемых ранее были осуждены за попытку присоединиться к запрещенной террористической организации «Исламское государство», добавила прокуратура.

По данным правоохранительных органов, террористы планировали устроить двойной теракт: в одном месте они собирались напасть на людей с автоматами Калашникова, в другом – взорвать начиненный взрывчаткой автомобиль.

Когда и где именно террористы планировали устроить теракты, не уточняется. Отмечается, что задержание подозреваемых позволило предотвратить атаку, однако расследование будет продолжено.

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