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Федун предложил план реформы российского футбола

Вице-президент «Лукойла» и владелец «Спартака» Леонид Федун предложил план реформы российского футбола. Свою программную статью он опубликовал в «Спорт-Экспрессе». По словам Федуна, российский футбол обречен на прозябание без структурных реформ, которые должны дать импульс его развитию, повысить качество игры, зрительский интерес и доходы клубов.

Главное предложение Федуна – повышение доходов футбольных клубов от медиаправ. Бизнесмен предлагает отказаться от квазигосударственных льгот для футбола и спонсорства клубов из региональных бюджетов. Высвободившиеся средства Федун считает правильным перераспределять через «механизм медиаправ с прямой зависимостью от спортивных результатов». По его мнению, достаточно 80-100 млн евро для клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) и 15 млн – для клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ), чтобы система российского футбола из дотационно-распределительной стала «самофинансируемой с мощными спортивными стимулами».

Федун пишет, что бюджет «выживания» для клуба РПЛ составляет около 13 млн евро. «В предлагаемом сценарии 40% всего бюджета, порядка 5-6 млн евро, будет покрываться РПЛ за счет контракта с телевидением. При этом надо учитывать, что увеличение стоимости медиаправ автоматически приведет к позитивной переоценке всех рекламных контрактов, сегодня одних из самых низких в Европе, что даст дополнительный доход для клубов», — отмечает он.

По контракту с «Матч ТВ» на показ матчей чемпионата России, заключенному в начале футбольного сезона-2015/16, РПЛ получала 1,98 млрд руб. за сезон. Срок действия контракта истек в этом году. В июле РПЛ и «Матч ТВ» заключили новое соглашение — на четыре года. Его стоимость официально не раскрывалась. «Спорт-Экспресс» писал, что сумма составит 1,7 млрд руб. в год.

Владелец «Спартака» предложил также реформировать структуру российского профессионального футбола. «Мы финансовые аутсайдеры европейского футбольного рынка, а только богатые лиги могут позволить себе иметь большое количество профессиональных клубов», — пишет он и предлагает перевести вопрос численности клубов в финансово-организационную плоскость. По его мнению, к участию в высшем дивизионе должны допускаться только клубы с бездефицитным бюджетом в 13 млн евро, имеющие собственную академию с соответствующей инфраструктурой и стадион с крытыми трибунами вместимостью как минимум 20 000 зрителей. Это может привести к сокращению участвующих в чемпионате команд с 16 до 12, предупреждает Федун. ФНЛ он предлагает расширить до 32-36 клубов и разбить их на два дивизиона (западный и восточный), чтобы сократить транспортные издержки команд.

Кроме того, в России необходимо развивать детский и юношеский футбол, отмечает владелец «Спартака». В частности, Федун предлагает создать систему понятной материальной мотивации детских тренеров, которая будет зависеть от профессиональной карьеры воспитанников. Для этого клубы, агент игрока и сам игрок должны отдавать 1,5%-3% от суммы трансфера воспитавшим игрока тренерам и клубам, где он играл до 21 года.

Вопрос лимита на легионеров в российском футболе Федун поднимать не стал.

Совладелец «Лукойла» не в первый раз предлагает реформировать российский футбол. Например, в 2017 г. в интервью «Спорт-Экспрессу» он предлагал проводить матчи Кубка России в городах, где нет клубов премьер-лиги, но есть хорошие стадионы, и уже с сезона 2019/2020 сократить число клубов РПЛ до 14. Федун с 2004 г. владеет «Спартаком». За это время команда один раз стала чемпионом России и выиграла суперкубок.

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