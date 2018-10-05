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Правительство предложило обязать нефтяников поставлять на российские НПЗ 17,5% нефти

Правительство предложило обязать нефтяные компании поставлять не менее 17,5% добытой нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) внутри страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам совещания о развитии нефтяной отрасли дал поручение Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС до 10 октября внести соответствующие предложения по корректировке параметров налогового маневра.

После изменений налоговый маневр должен предусматривать «обязательства по поставкам нефти на российские НПЗ, производящие моторные топлива, соответствующие техническому регламенту, для всех производителей нефти не ниже 17,5%», говорится в перечне поручений. Кроме того, параметры маневра должны включать в себя «обязательные требования о поставках нефтепродуктов нефтяными компаниями на внутренний рынок, включая биржу». При этом правительство хочет определять порядок установления индивидуальных обязательств для нефтяных компаний.

В июне президент Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал о предложении некоторых участников рынка обязать нефтяные компании поставлять до 17,5% добываемой нефти на российские НПЗ с последующей гарантированной продажей топлива на внутреннем рынке. Эту идею поддержал руководитель ФАС Игорь Артемьев. По его словам, «Роснефть» уже сейчас поставляет более 20%, остальные должны стремиться к этому.

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с Путиным отметил, что сейчас «это работает в виде договоренностей», и компании их выполняют. Он согласился, что можно закрепить норму в 17,5% на законодательном уровне, но отметил, что такой необходимости пока нет.

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