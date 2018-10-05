Новости
Бизнес
Новости

Спонсоров Роналду обеспокоили выдвинутые против него обвинения

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сразу два спонсора португальского футболиста Криштиану Роналду заявили о беспокойстве по поводу его поведения, сообщает Associated Press (AP). Это производитель спортивных товаров Nike, а также создатель компьютерных игр EA.

«Мы глубоко обеспокоены тревожными утверждениями и будем продолжать внимательно следить за ситуацией», – говорится в письменном ответе Nike агентству. В EA также пообещали наблюдать за происходящим в ожидании, что «спортсмены и послы будут вести себя в соответствии с ценностями компании».

Ранее американская модель Кэтрин Майорга обратилась в полицию. Она заявила, что Роналду ее изнасиловал в 2009 г. в Лас-Вегасе, сообщало CNN. Сам Роналду отрицает какие-либо обвинения. «Изнасилование – это отвратительное преступление, которое противоречит всему, что я из себя представляю и во что верю», – написал он в своем Twitter.

Сейчас Роналду выступает за «Ювентус», в котором после обвинения заступились за футболиста. В официальном сообщении клуба спортсмен описан профессионалом. События, которые предположительно имеют 10-летнюю давность, не изменят этого, говорится в заявлении. Котировки «Ювентуса» упали в пятницу на 6,21% к 14.40 мск, свидетельствуют данные Итальянской фондовой биржи.

Роналду – один из самых высокооплачиваемых спортсменов мира: он занимает третье место в рейтинге Forbes, который оценивает годовой доход футболиста в $108 млн. Одна из важных частей его дохода – это сделки со спонсорами. У футболиста есть пожизненный контракт с Nike. Кроме того, он рекламирует EA и Herbalife. За последний год Роналду заработал $47 млн на сделках со спонсорами, оценивал Forbes.

Как Криштиану Роналду встретили в России

Бизнес
Новости

«Газпром энергохолдинг» интересуется контрольной долей в «Т плюсе»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Газпром энергохолдинг», управляющий генерирующими активами «Газпрома», рассматривает получение контрольной доли в российской частной энергетической компании «Т плюс», сообщил сегодня гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров. «Мы заходим всегда только в контрольный пакет. Нам в минорах сидеть неинтересно. Поэтому будем договариваться с новыми акционерами. Нам-то точно нужен контроль», – цитирует Федорова «Интерфакс».

В ФАС не поступало ходатайств о сделке, рассказал представитель ведомства. Представитель «Т плюса» отказался от комментариев.

В сентябре стало известно, что Виктор Вексельберг и группа «Ренова» снизили доли в «Т плюсе» с 57,1 до 39,59%. Таким образом, предприниматель и принадлежащие ему структуры утратили статус контролирующих эмитентов компании.

«Т плюс» – одна из крупнейших российских энергокомпаний. Ей принадлежит 61 электростанция общей мощностью 15,7 ГВт. В начале апреля Виктор Вексельберг попал в санкционный список минфина США, что угрожает аффилированным с ним компаниям и может быть распространено на их контрагентов. Одним из способов спасти «Т плюс» от санкций называли возможное слияние компании с «Газпром энергохолдингом». О том, что стороны ведут переговоры и обсуждают параметры сделки, сообщали в обеих компаниях.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

ЦБ повысил официальный курс евро на 60 копеек

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю. На выходные и понедельник курс доллара установлен на уровне 66,63 руб./$, что на 42 коп. выше предыдущего значения (66,21 руб.). Официальный курс европейской валюты повышен на 61 коп. до 76,66 руб./евро (предыдущее значение – 76,05 руб./евро).

На Московской бирже, по данным на 14.00 мск, курс доллара составлял 66,77 руб./$ (-25 коп.), евро стоил 76,77 руб., подешевев на 38 коп.

Цены на нефть изменялись разнонаправленно. По данным на 14.04 мск, стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $84,27 за баррель (-0,37%), нефти WTI – $74,38 (+0,07%).

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Президент Интерпола пропал в Китае

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правоохранительные органы Франции начали расследование после того, как супруга президента Интерпола Мэна Хунвэя заявила о его пропаже. Об этом сообщают Reuters и французская радиостанция RFI со ссылкой на источники.

По словам жены Хунвэя, президент Интерпола в конце сентября отправился в Китай и с тех пор не выходит на связь. Семья проживает во французском Лионе, где находится штаб-квартира международной организации.

Официального подтверждения информации пока нет. Пресс-секретарь Интерпола не ответил на звонки Reuters.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности. До этого он занимал пост заместителя министра общественной безопасности КНР.

Интерпол — это международная организация со штаб-квартирой в Лионе, основной задачей которой является объединение усилий разных стран в борьбе с уголовной преступностью. Она была основана в 1921 г. и сейчас включает почти 200 стран.

Недвижимость
Новости

Россияне вложили 155 млн евро в Греции для получения вида на жительство

Ведомости/Интерфакс
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

За последние пять лет россияне купили недвижимости для получения вида на жительство (ВНЖ) на общую сумму 155,4 млн евро. Об этом рассказала журналистам генеральный директор управления по инвестициям Enterprise Greece Анджела Михалополу, передает «Интерфакс».

По ее словам, в 2017 г. наши сограждане вложили в покупку недвижимости по программе «Золотая виза» 29,8 млн евро. По данным на конец августа этого года, россияне инвестировали 10,1 млн евро.

Михалополу уточнила, что в Греции самыми популярными локациями у россиян являются Салоники, Аттика, Корфу. Для участия в программе в Греции общая стоимость активов должна быть 250 000 евро.

В прошлом году, по информации Enterprise Greece, зарубежные инвесторы в целом вложили в экономику Греции 4 млрд евро.

«Это самая высокая цифра за последние 15 лет. Движение вверх мы видим по разным видам инвестиций, и в том числе в сфере недвижимости», – рассказали в управлении по инвестициям.

Enterprise Greece является официальным агентством Греции, оказывающим помощь иностранным инвесторам в ведении бизнеса с Грецией. Агентство находится под непосредственным руководством министерства экономики и развития Греческой Республики.

Бизнес
Новости

Правительство предложило обязать нефтяников поставлять на российские НПЗ 17,5% нефти

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство предложило обязать нефтяные компании поставлять не менее 17,5% добытой нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) внутри страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам совещания о развитии нефтяной отрасли дал поручение Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС до 10 октября внести соответствующие предложения по корректировке параметров налогового маневра.

После изменений налоговый маневр должен предусматривать «обязательства по поставкам нефти на российские НПЗ, производящие моторные топлива, соответствующие техническому регламенту, для всех производителей нефти не ниже 17,5%», говорится в перечне поручений. Кроме того, параметры маневра должны включать в себя «обязательные требования о поставках нефтепродуктов нефтяными компаниями на внутренний рынок, включая биржу». При этом правительство хочет определять порядок установления индивидуальных обязательств для нефтяных компаний.

В июне президент Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал о предложении некоторых участников рынка обязать нефтяные компании поставлять до 17,5% добываемой нефти на российские НПЗ с последующей гарантированной продажей топлива на внутреннем рынке. Эту идею поддержал руководитель ФАС Игорь Артемьев. По его словам, «Роснефть» уже сейчас поставляет более 20%, остальные должны стремиться к этому.

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с Путиным отметил, что сейчас «это работает в виде договоренностей», и компании их выполняют. Он согласился, что можно закрепить норму в 17,5% на законодательном уровне, но отметил, что такой необходимости пока нет.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод

Политика
Новости

Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полков (десяти дивизионов) системы ПВО С-400. Документ был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Межправительственное соглашение о поставке С-400 было подписано еще два года назад.

Стоимость контракта Песков не уточнил. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее говорил журналистам, что сумма контракта с Индией на поставку пяти полков С-400 «Триумф» составит около $5 млрд. Как сообщала ранее индийская газета The Times of India, она составит в пересчете на доллары $5,43 млрд, что сделает этот контракт самым крупным единичным контрактом на поставку средств ПВО в постсоветской истории.

Соглашение о поставке Индии четырех российских фрегатов проекта 11356 не подписано, сказал Песков. «Нет, работа будет продолжаться», – ответил он на вопрос журналистов.

Фрегаты проекта 11356 – крупные (3620 т водоизмещения) корабли дальней морской зоны, ВМС Индии уже эксплуатируют шесть таких кораблей. Соглашение о поставке еще четырех единиц на сумму около $2 млрд также было подписано во время визита Путина в Индию еще два года назад. Корабли этого проекта спроектированы в расчете на газотурбинные установки украинского производства. После запрета экспорта двигателей в Россию три спущенных на воду корабля проекта («Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов») простаивают в ожидании отечественных ГТУ.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Политика
Новости

Нобелевскую премию мира присудили за борьбу с сексуальным насилием на войне

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Нобелевскую премию мира за 2018 г. присудили иракской правозащитнице Наде Мурад и гинекологу из Конго Денису Муквеге. Награда присуждена за их усилия, направленные на то, чтобы положить «конец использованию сексуального насилия как оружия в войне и вооруженных конфликтах», говорится в пресс-релизе.

Муквеге помогает жертвам изнасилований, произошедших во время войны в Демократической республике Конго. Основанная им больница «Панзи» помимо оказания медицинских услуг предоставляет пациентам также юридическую помощь. Мурад — посол доброй воли ООН, активно отстаивает права езидов (курдской этноконфессиональной группы), особенно женщин, попавших в рабство к террористам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Мурад сама побывала в плену у боевиков, но ей удалось сбежать.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия мира, в отличие от остальных наград, присваивается не в Стокгольме, а в Осло. Премия мира присуждается за успехи «в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». Всего с 1901 г. она присуждалась 98 раз, премию мира получил 131 лауреат. Размер награды в 2018 г. составляет 9 млн крон ($1,02 млн). Официальное награждение состоится 10 декабря в Стокгольмской филармонии.

В прошлом году обладателем премии стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Нобелевский комитет увидел в действиях международной организации «невероятные усилия», направленные на принятие договора о запрете ядерного оружия во всем мире. Организация была создана в 2007 г. для содействия утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия.

Нобелевские премии в других областях вручаются с 1 октября. Ранее стали известны имена лауреатов премий по медицине и физиологии, по физике и химии. 8 октября назовут обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Московской области разбился истребитель Миг-29

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Недалеко от Егорьевска в Подмосковье упал истребитель Миг-29 во время учебно-тренировочного полета, говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (есть в распоряжении «Ведомостей»). Экипаж увел самолет от домов в пустынное место, уточняется там же: «Жертв и разрушений на земле нет».

Оба пилота выжили, успев катапультироваться, уточняет ОАК. Компания добавляет, что для установления причин происшедшего создается комиссия. По данным ОАК, самолет принадлежит Летно-исследовательскому институту им. Громова.

Истребитель Миг-29 потерпел крушение из-за технической неисправности во время экспериментального полета, став неуправляемым, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на источник. По данным агентства, самолет вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском.

Новый истребитель для России

Бизнес
Новости

«Русагро» сообщила о планах купить производителя «Московского провансаля»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Русагро» планирует купить контрольный пакет акций Quartlink Holding Limited, владеющей холдингом «Солнечные продукты». Об этом говорится в сообщении первой компании.

«Солнечные продукты» выпускает подсолнечное и сливочное масло, майонез, маргарин, выпечку и др. под брендами «Московский провансаль», «Солнечная линия», «Ярко», «Россиянка». Это ключевой актив ГК «Букет» Владислава Бурова, партнера председателя Госдумы Вячеслава Володина, который был акционером «Солнечных продуктов» до конца 2000-х гг. В компанию входят три масложировых комбината, три маслоэкстракционных завода, элеваторы и сельскохозяйственные земли в Саратовской области, уточняет «Русагро». Компания добавляет, что планирует объединить приобретаемые активы со своими.

«Русагро» – один из крупнейших агрохолдингов России. Он принадлежит семье бывшего сенатора от Белгородской области Вадиму Мошковичу, который занимает 50-е место в российском списке Forbes c состоянием $2 млрд. «Русагро» занимает 3-е место в России на рынке сахара с долей 14% и 2-е место на рынке свинины (5%).

В прошлом году у «Солнечных продуктов» было в планах объединиться с крупнейшим производителем подсолнечного масла в России — «Югом Руси». Однако позже они отказались от сделки из-за «изменения рыночной конъюктуры».

Что и почем можно купить в думском супермаркете

Политика
Новости

Экс-президент Южной Кореи получил 15 лет тюрьмы за коррупцию

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Суд приговорил бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции. Экс-президенту также назначен штраф в $11,5 млн. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN. Прокуратура требовала для экс-президента 20 лет тюрьмы.

Суд пришел к выводу, что Ли Мен Бак был реальным владельцем компании - производителя автомобильных запчастей DAS и использовал ее для формирования тайных финансовых счетов. По документам бизнес принадлежал брату южнокорейского лидера.

Следователи указывали, что Ли Мен Бак принимал плату от компании Samsung Electronics, которая хотела избежать расследования об уклонении от уплаты налогов. Всего бывшему президенту Южной Кореи предъявили обвинения по 16 пунктам, в том числе в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебными полномочиями и доверием.

Ли Мен Бак управлял Южной Кореей с 2008 до начала 2013 г. Ранее он также занимал пост мэра Сеула и работал гендиректором строительной компании Hyundai Engineering and Construction. YTN уточняет, что он стал четвертым осужденным экс-лидером страны.

Политика
Новости

ФСИН: украинский режиссер Сенцов прекратил голодовку

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую держал с 14 мая. Об этом сначала написал «Московский комсомолец» со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерия Максименко. Чуть позже об этом же сообщил «Интерфакс», тоже ссылаясь на Максименко.

«Я благодарю всех, кто принимал участие, и наших врачей, и врачей Лабытнангской больницы, и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь», – заявил Максименко. Он отметил, что сейчас режиссер соблюдает диету, потому что пока большая нагрузка на организм может быть опасна.

В августе 2015 г. российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. По версии следствия, участники созданной Сенцовым группировки весной 2014 г. совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину. Режиссер вину не признал.

Сенцов объявил голодовку 14 мая с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России. Через несколько дней после начала голодовки Сенцов согласился, чтобы ему вводили через капельницу питательную смесь и давали необходимые лекарства. В конце сентября его доставили в городскую больницу для планового обследования, по итогам которого ему «скорректировали лечение».

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова

Читать ещё
Preloader more
Фото