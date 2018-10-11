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Кузнецова обратилась в Генпрокуратуру из-за онлайн-продаж опасных детских товаров

Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась к генпрокуратуру России Юрию Чайке с просьбой рассмотреть возможность обращения в суд для признания запрещенной информации, которая размещена на маркетплейсах и касается сведений об опасных для детей товарах. По мнению Кузнецовой, такая информация должна блокироваться, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ аппарата уполномоченной на запрос организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ).

Представитель омбудсмена пояснил, что Кузнецова в конце сентября направила Чайке просьбу рассмотреть возможность подачи исков в суд в интересах несовершеннолетних. По ее мнению, информацию о продаже детских товаров с нарушением требований таможенных регламентов должна подпадать под запрет. Речь идет об онлайн-продажах не сертифицированных в России детских товаров на торговых площадках AliExpress, Pandao, Joom и «Яндекс.Маркет». При этом необходимо блокировать не сервисы, а только ту часть, в которой содержится запрещенная информация, уточнил представитель Кузнецовой. По его словам, в аппарате уполномоченной ждут ответ Генпрокуратуры до конца октября.

В России продажи товаров российских интернет-магазинах от покупки опасной продукции потребителей защищает закон. Однако российское законодательство не действует в отношении иностранных интернет-площадок. Покупатель совершает приобретение на свой страх и риск, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его словам, многие зарубежные производители не сертифицируют товар ради экономии. На внутреннем рынке такую продукцию производитель не может реализовать и поставляет ее на экспорт.