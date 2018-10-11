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Роспотребнадзор предложил ввести наказание за фальсификацию пищевой продукции

Роспотребнадзор подготовил и внес на обсуждение в правительство законопроект, согласно которому вводится административная и уголовная ответственность для фальсификаторов пищевой продукции. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала руководитель ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова.

«Прежде всего, в КоАП появится само понятие фальсификата. Что это продукция, произведенная с подменой ингредиентов. Мы предлагаем помимо введения крупных штрафов ввести наказание в виде конфискации сырья и оборудования, на котором производится фальсификат», — пояснила она.

По ее словам, такая мера «должна остудить горячие головы недобросовестных предпринимателей».

Ранее Попова заявляла, что контрафакт имеет отличия от фальсификата. По ее словам, благодаря современной химической промышленности продукция может иметь те же потребительские свойства, что и оригинал, однако это будет фальсификация.

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